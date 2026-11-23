Grupo HuM Patrimonial impulsa su crecimiento en distintos sectores con más de 20 locales - GRUPO HUM PATRIMONIAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre.-Grupo HuM Patrimonial ha adquirido en su totalidad Gracias Padre, cadena de restauración mexicana con siete locales en Madrid y más de diez años de actividad. La operación, realizada en octubre, refuerza Mesa 23, su división de hostelería, y amplía su presencia en la restauración madrileña.

La adquisición coincide con la apertura, este noviembre, de Casa de Brasas-Mantequilla, un concepto que incorpora la cocina a la brasa a la oferta de Mesa 23. Esta propuesta se suma a los restaurantes Nolita Brunch And Coffee y a los establecimientos de Gracias Padre, combinando formatos y experiencias de consumo.

Grupo HuM Patrimonial cuenta con más de 20 locales físicos en distintos sectores en Madrid y 180 personas trabajando en sus actividades. Su estructura reúne negocios de hostelería, salud y estética e inmobiliario, con establecimientos y equipos dedicados a la prestación de servicios y al desarrollo de sus marcas.

Carlos Llagostera y Adriana Leordean, al frente del grupo desde hace años y administradores de sus sociedades, lideran esta estrategia de crecimiento. El 15 de octubre presentaron el enfoque de impacto social que el grupo está incorporando a todas sus líneas de actividad.

En salud y estética, el grupo dispone de tres clínicas Zanai de reeducación psiconutricional y dos centros TONO de tonificación muscular corporal y facial, con una próxima apertura prevista. Vanesa Romero firmó en septiembre como imagen de marca de los centros TONO, acompañando el desarrollo y posicionamiento de esta línea.

Esta actividad se complementa con más de 200 equipos de aparatología de última generación de su marca ONORA ONE, instalados en depósito en centros de estética de Madrid y Barcelona.

El planteamiento de impacto social busca integrar objetivos económicos y contribución social en la gestión de los negocios. En la línea inmobiliaria, el grupo desarrolla un modelo de intermediación orientado a conectar compradores con operaciones viables y facilitar acuerdos voluntarios para familias con dificultades hipotecarias.

Grupo HuM Patrimonial reúne a más de 1.200 socios inversores satisfechos y sitúa la relación con sus socios, clientes y equipos entre sus prioridades. Las opiniones y la experiencia de quienes participan en sus negocios forman parte de la información que considera para desarrollar sus actividades.

Con la incorporación de Gracias Padre y el lanzamiento de Casa de Brasas-Mantequilla, el grupo avanza en una estrategia que combina adquisición de negocios en funcionamiento, desarrollo de conceptos y diversificación sectorial, con el impacto social como eje transversal de su actividad empresarial y sus próximos proyectos.

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