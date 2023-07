Grupo Ibertransit crece en capacidad logística

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 4 de julio de 2023.

Las nuevas instalaciones de Parets del Vallès incrementan la oferta de servicios logísticos y dobla capacidad almacenaje

El Grupo Ibertransit (Ibertransit – Iberlogistika – FlashPallet) amplía su capacidad logística a partir del 10 de julio y pone a disposición de sus clientes 6.100 m2 de nave industrial, con 10 muelles de carga, dos rampas de acceso, zona de picking y capacidad de almacenamiento superior a los 3000 pallets.



Se trata de una sede logística equipada con dispositivos de máxima seguridad, con más de 25 cámaras de control, sensores, detectores de intrusión y alarmas de incendios, así como un completo dispositivo de sprinklers que se activan automáticamente en marcha ante el menor indicio de humo. Destaca su ubicación en un recinto privado altamente vigilado, que dispone de una zona perimetral segura, con control de acceso.



En palabras de Xavier Saldes, Managing Director en Grupo Ibertransit, "se trata de ofrecer a nuestros clientes las instalaciones más capaces, modernas, eficientes y seguras, sin que tengan que pararse a pensar en ninguna de estas cosas. En definitiva, les proporcionamos "peace of mind", la tranquilidad de saber que sus mercancías están en las mejores manos, que su gestión de stock será óptima y sus entregas, puntuales. El mejor servicio logístico es que no se ve ni se nota, porque todo funciona como una coreografía perfectamente sincronizada".



En su nueva sede, el transitario y operador logístico dispondrá también de 300 m2 de oficinas, para continuar ofreciendo un servicio flexible y personalizado a sus clientes, con ayuda de su plantilla experta en operaciones, cadena de suministro y transporte de mercancías en todas sus modalidades, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o intermodal.



Las nuevas instalaciones de Grupo Ibertransit permitirán agilizar todavía más la cadena de suministro de sus clientes, mediante sistemas inteligentes de seguimiento y control, así como la optimización de vehículos, rutas y horarios de recogida.



Grupo Ibertransit, mucho más que una empresa de servicios logísticos y transporte de mercancías convencional

Fundada hace casi dos décadas por Xavier Saldes y Juan Carlos Serrano, dos especialistas en operaciones logísticas con más de treinta años de experiencia a sus espaldas, Grupo Ibertransit ofrece servicios transitarios especializados y, sobre todo, personalizados. "Nos distingue nuestra flexibilidad, nuestra agilidad y, sobre todo, la calidad humana, el trato de tú a tú con el cliente. Para ofrecer el mejor servicio, lo primero es escuchar, entender qué necesitan y lo segundo, hacerlo posible".



Desde el 10 de julio, la sede central de Grupo Ibertransit se trasladará a la c. Impremta, 2 de 08150 Parets del Vallès (Barcelona). Grupo Ibertransit mantiene, asimismo, sus oficinas comerciales en Madrid, Algeciras, Valencia y Bilbao.







