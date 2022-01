EL GRUPO IBUS E.V. Y ALIMENTIV INC. IMPLEMENTARÁN SERVICIOS DE LECTURA DE ULTRASONIDO INTESTINAL

- EL GRUPO IBUS E.V. Y ALIMENTIV INC. ANUNCIAN ASOCIACIÓN PARA IMPLEMENTAR SERVICIOS DE LECTURA CENTRAL DE ULTRASONIDO INTESTINAL EN ENSAYOS CLÍNICOS PARA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

LONDON, ONTARIO, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El Grupo Internacional de Ultrasonido Intestinal (IBUS) e.V. y Alimentiv Inc. anunciaron hoy una asociación para ofrecer servicios de lectura central de ultrasonido intestinal (SIU) en ensayos clínicos de adultos y niños con enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

Debido a su rentabilidad, tolerabilidad y repetibilidad, el SIU ha desempeñado un papel cada vez más importante como herramienta de monitorización no invasiva en entornos clínicos y de investigación para la EII. Esta herramienta es precisa para la evaluación de la actividad y las complicaciones de la enfermedad de la EII y puede detectar respuestas tempranas al tratamiento que no pueden identificarse mediante una colonoscopia rutinaria. Si bien el uso de SIU ha ganado terreno en el entorno clínico, su implementación en los ensayos clínicos como una herramienta de vigilancia no invasiva aún está en pañales. Es importante aumentar la evidencia científica para respaldar el uso de SIU como una herramienta de vigilancia sensible para aumentar la aceptación dentro de los ensayos clínicos.

"Esta asociación brindará un valor sinérgico a la investigación de la EII al combinar la experiencia en el diseño de ensayos clínicos y la ecografía intestinal", explicó el profesor y doctor Christian Maaser, presidente de IBUS. "Alimentiv tiene una reputación establecida en la investigación clínica que complementa la misión de nuestro grupo de promover la investigación, la educación y la aplicabilidad clínica del SIU en la EII".

"Este es un desarrollo positivo para los pacientes con EII, ya que ofrece el potencial para implementar y validar una herramienta de monitoreo no invasiva dentro de los ensayos clínicos para evaluar la respuesta al tratamiento. Esta oportunidad combinará las fortalezas científicas y operativas de ambas organizaciones que ayudarán a avanzar en el conocimiento y la experiencia en el campo de la ecografía intestinal para pacientes con EII", destacó el doctor Vipul Jairath, director médico de Alimentiv. "Como organización que ha desarrollado varias medidas de resultados para su uso en ensayos clínicos combinadas con experiencia operativa en la implementación de imágenes dentro de los ensayos clínicos, estamos entusiasmados con la oportunidad de trabajar con expertos en IBUS como socios en los esfuerzos de investigación y desarrollo en el futuro".

Jeff Smith, consejero delegado de Alimentiv, indicó: "Los expertos de IBUS son pioneros en facilitar y promover la educación de los profesionales de la salud sobre el uso de la ecografía intestinal en la EII. Estamos encantados de poder celebrar un acuerdo exclusivo para ofrecer su SIU central servicios de lectura a los patrocinadores".

La implementación de los servicios de lectura central de ultrasonido IBUS en los ensayos clínicos de EII financiados por el patrocinador Alimentiv está próxima, y se espera que esta oferta esté disponible en el cuarto trimestre de 2022.

Acerca del grupo IBUS

El Grupo Internacional de Ultrasonido Intestinal (IBUS) es una organización sin fines de lucro de expertos internacionales en ecografía intestinal y enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que está ayudando a generalizar el uso de la ecografía intestinal (IUS). Este grupo ha sido pionero en la educación global sobre SIU de gastroenterólogos interesados y otros especialistas que atienden a pacientes con EII. El Grupo IBUS también proporciona una plataforma para colaboraciones de investigación en el campo de la EII. IBUS tiene como objetivo avanzar en la investigación, la educación y la aplicabilidad clínica del SIU para, en última instancia, mejorar la atención personalizada del paciente y ayudar a contribuir a las decisiones de gestión y los resultados del paciente. Para obtener más información, visite www.ibus-group.org o comuníquese con office@bowel-ultrasound.org .

Acerca de Alimentiv Inc.

Alimentiv es una organización global de investigación por contrato (CRO) que ofrece ensayos clínicos, gestión central de imágenes, medicina de precisión y servicios de pruebas del mundo real a las industrias farmacéutica y biotecnológica. Con sede en London, Ontario, Alimentiv emplea a más de 450 personas en sus operaciones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y América Latina. El modelo único de la organización combina los esfuerzos de investigadores académicos reconocidos internacionalmente y expertos operativos para ofrecer soluciones integradas a los clientes. Fundada en 1986 en el Instituto de Investigación Robarts, la división de ensayos clínicos estuvo dirigida inicialmente por el doctor Henry Barnett. En 1997, el doctor Brian Feagan, profesor de Medicina, Epidemiología y Bioestadística de la Universidad Western, asumió el liderazgo y construyó sobre la base de la excelencia académica al centrar la organización en la investigación de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Durante los últimos 20 años, Alimentiv se ha convertido en un experto reconocido en el diseño de ensayos clínicos, soluciones de gestión central de imágenes, desarrollo de medidas de resultados y medicina de precisión para el desarrollo de fármacos en la EII. En la actualidad, Alimentiv brinda servicios en más de 50 países en todo el mundo, colabora con universidades e instituciones académicas líderes en todo el mundo y se asocia con muchas de las principales organizaciones farmacéuticas y de biotecnología para brindar opciones de tratamiento nuevas y mejoradas a los pacientes.

Alimentiv está comprometido con la investigación y el desarrollo médicos, con un enfoque en la identificación de barreras para el desarrollo de fármacos y la búsqueda de soluciones que promuevan la investigación de la EII. Los hallazgos de la investigación se ponen en práctica en una metodología de ensayo clínico eficiente para clientes que está online con los estándares regulatorios emergentes. En colaboración con los principales expertos, Alimentiv ha sido pionera en el desarrollo, la validación y la estandarización de las medidas de resultado y la tecnología que están dando forma al panorama en evolución de los ensayos clínicos para múltiples indicaciones y brindando consecuencias significativas a largo plazo para los pacientes, su tratamiento y la sociedad. Para más información, visite: www.alimentiv.com

