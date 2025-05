Grupo Index explica cómo se construye una casa desenchufada del suministro de Red Eléctrica

(Información remitida por la empresa firmante)

Una vivienda ajena a las incidencias de la red eléctrica tradicional, como cortes, inflación o apagones. Sus dotaciones de eficiencia energética la convierten en una casa desenganchada e independiente. Almacenamiento, energía fotovoltaica y geotérmica para funcionar sin conectarse a Red Eléctrica ni a ninguna empresa eléctrica

Madrid, 5 de mayo de 2025.- Tras las últimas incidencias en los suministros eléctricos y el gran apagón que dejó sin luz a miles de hogares en España, las viviendas con solución energética independiente son las más buscadas y crece el interés por conocer sus prestaciones.



¿Es posible vivir sin depender de Red Eléctrica?

La respuesta es sí y ya es una realidad, no un futurible. En varios puntos del país, hoy existen viviendas que no se vieron alteradas por el corte del suministro eléctrico. Casas donde sus propietarios continuaron con normalidad su jornada y pudieron utilizar con tranquilidad tanto sus electrodomésticos como sus conexiones de internet o cobertura móvil.



Casa Desenchufada Index: independencia energética real: la autogestión de su propia energía es el secreto de una vivienda inteligente y activa que durante el apagón funcionó perfectamente, ajena al resto de España. Una casa que se alimenta de energía solar propia, que la almacena y que economiza y ahorra notablemente en sus consumos gracias a la geotermia. Así, logra funcionar perfectamente incluso cuando el resto de su entorno está a oscuras, como en el reciente gran apagón.



La Casa Desenchufada de Grupo Index se alimenta de energía solar fotovoltaica que se produce en su cubierta con los paneles fotovoltaicos que tiene instalados. Esa energía se consume directamente o se almacena en baterías inteligentes.



La climatización de la Casa Desenchufada se logra mediante geotermia, una tecnología renovable que aprovecha la temperatura constante del subsuelo para generar frío o calor de manera eficiente y limpia tanto en verano como en invierno, de forma que esta vivienda no necesita tener ni radiadores ni sistemas de aire acondicionado. Además, este sistema es una de las prestaciones más eficientes del mercado actual, ya que logra reducir considerablemente los consumos al aprovechar la temperatura del subsuelo.



El privilegio de vivir desconectados de Red Eléctrica

No es la primera vez que estas viviendas son el objeto de deseo por la mayoría, ya que sus propietarios viven sin facturas de luz ni gas, por lo que han sido ajenas a la inflación generalizada. Cuando estalló la invasión rusa en Ucrania, supuso un punto de inflexión geopolítico y una guerra que alteró las reglas del juego internacional. Se disparó la inflación en todo el planeta, especialmente se encarecieron los suministros energéticos como el gas y la electricidad con precios nunca antes vistos.



Sin embargo, en estas casas autosuficientes las facturas energéticas no fueron un problema, ni tampoco los riesgos de apagones o cortes en los suministros de gas o electricidad que entonces se comenzaron a barajar. En aquel momento ya evitaron los altos precios de la energía que sí sufrieron en la mayoría de los hogares españoles. Y ahora, su desconexión de Red Eléctrica y de los operadores privados de electricidad, también las han mantenido al margen del gran apagón.



Casas diseñadas para ser autosuficientes

Desde hace años en Grupo Index se adelantaron a las necesidades del sector implementando en todas sus viviendas sistemas de ahorro en los consumos como la geotermia, y fuentes de producción de energía como las placas solares en su cubierta. Así, esta promotora inmobiliaria está muy especializada en construcción de chalets unifamiliares eficientes, que incluso han posibilitado a sus clientes tener viviendas 100% desconectadas de la red eléctrica tradicional.



Hacer de la necesidad virtud y adelantarse al resto del sector residencial para dotar a las viviendas y a sus propietarios de una independencia absoluta, mostrando una fórmula visionaria como presente. Mientras, la competencia sigue considerando estos sistemas futuristas. Grupo Index es una promotora pionera en este tipo de paradigma de viviendas cuya solución energética se adelanta a las necesidades, y que con el apagón generalizado han demostrado estar a la altura de cualquier circunstancia con solvencia y solucionando los problemas reales de la sociedad actual.



Grupo Index es una empresa madrileña especializada en chalets unifamiliares de obra nueva dotados con prestaciones de eficiencia energética para convertir las viviendas en activas capaces de generar su propia energía, incluso más de la que consumen y posibilitar la carga de los vehículos eléctricos durante todo el año de forma gratuita, descarbonizando así a toda la familia.



¿Dónde se puede comprar una casa desenganchada de la red eléctrica?

En la actualidad, existen tres promociones de viviendas de obra nueva de Grupo Index en comercialización. Concretamente, se encuentran en la Comunidad de Madrid, y están a la venta en Las Rozas, Cubas de la Sagra y en la zona de Puerta de Hierro en Madrid capital.



La promotora madrileña Grupo Index ha sido uno de los escasos ejemplos a nivel nacional que ha demostrado que la desconexión absoluta es posible y viable hoy en día, gracias a una vivienda ya operativa con todas estas prestaciones y que se mantuvo completamente solvente durante todo el apagón gracias a sus sistemas de producción, ahorro y almacenamiento.





