Grupo Index lanza una nueva promoción de viviendas eficientes y personalizadas en Móstoles (Madrid)

Madrid, 28 de noviembre

La Casa Geosolar de Carbono Positivo, al mismo precio que las convencionales, ahorra el 70% en las facturas de luz y gas. Con Grupo Index no hay dos casas iguales, cada propietario la personaliza por completo junto a sus técnicos e interioristas. La nueva promoción de Móstoles presenta novedades innovadoras como un elevador para vehículos incluido en el precio

Grupo Index, empresa madrileña experta en viviendas sostenibles y personalizadas, anuncia una nueva promoción en la localidad de Móstoles con un total de quince nuevos chalets unifamiliares. Se trata de una tipología de vivienda muy especial, la Casa Geosolar de Carbono Positivo, con todas sus prestaciones de eficiencia energética y personalización, con novedades innovadoras y al mismo precio que las viviendas tradicionales.



La nueva promoción, ‘Residencial Atlantis’ está situada entre las calles Benito Pérez Galdós, María Moliner y Camino de las Carrasquillas. Y en ella, todas las viviendas son adosadas con parcela privada de diversos tamaños que oscilan desde los 155 m hasta los 295 m. Casas amplias y vanguardistas con sótano, garaje, y como novedad, un elevador para vehículos, y todo incluido en su precio.



Casa Geosolar: 100% personalizada

Lejos de poder elegir únicamente algunos acabados, con Grupo Index la personalización es absoluta, desde la distribución, número de dormitorios y diversos espacios, por ejemplo, diáfanos o con cerramientos, y hasta el último detalle. No existen dos familias ni dos propietarios con las mismas necesidades, gustos ni prioridades, por eso no puede haber dos casas iguales, esa es una de las señas de identidad de las casas Index desde hace años.



De la mano de sus técnicos y arquitectos, cada cliente decide cómo será su futuro hogar, estancia a estancia. Con infinitas posibilidades como espacios abiertos, iluminación integrada, ventanas en la cubierta o techo, hornacinas decorativas y/o de almacenaje, escaleras, elevadores, piscinas, candilejas, grandes ventanales, vestidores y/o armarios, bañeras exentas, mamparas, patio inglés, chimeneas, etc. Todo lo que cada familia pueda imaginar, se puede hacer, con el único límite de las normativas vigentes. Y como remate, cada propietario elige hasta el último detalle como griferías, pinturas, papeles pintados, carpinterías, puertas, tiradores, interruptores, encimeras, solados, revestimientos, pasamanos...



Eficiencia y ahorro: - 70% en las facturas

Los propietarios de una Casa Geosolar de Carbono Positivo ahorran entre un 70% y un 80% en sus facturas de electricidad y calefacción desde el primer mes, porque la vivienda Index se comercializa al mismo precio que las casas convencionales, por lo que el ahorro se da desde el principio y va directamente al bolsillo del propietario, y no a amortizar un desembolso superior como las primeras casas sostenibles, que estaban por encima del precio de mercado.



¿Cómo se ahorra en una Casa Geosolar? Gracias a sus energías renovables; geotermia y paneles fotovoltaicos. Gracias al sol se produce energía limpia y gratuita, y gracias a la geotermia se ahorra notablemente en los consumos. La bomba de calor de las viviendas va conectada a un sistema de geotermia, la energía renovable más eficiente actualmente en el mercado, que se beneficia de la temperatura constante del subsuelo todo el año. Es decir, a una determinada profundidad en la corteza terrestre se localiza una temperatura constante de entre 19 y 23 grados centígrados aproximadamente, y si esa temperatura se traslada al suelo de la casa, será necesaria mucha menos energía para alcanzar la temperatura de confort deseada.



Grupo Index es experto en personalización de viviendas desde hace años, además, poco a poco ha ido optimizando los sistemas de eficiencia energética de estas casas, logrando premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Actualmente, Grupo Index tiene varias promociones de residencial en la Comunidad de Madrid donde además, ya ha entregado unas 2.000 viviendas.





Contacto

Nombre contacto: Comunicación Grupo Index

Descripción contacto: Grupo Index

Teléfono de contacto: 609 109 426