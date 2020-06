COMUNICADO: Grupo Index realiza test al 100% de plantilla y proveedores en sus nuevos espacios Covidfree

"La demanda no se ha reducido en cuarentena y no se han dejado de vender casas nuevas. Por lo que hay que adaptarse cuanto antes. Se ha aumentado la digitalización e implantado espacios Covidfree para minimizar riesgos y miedos." "Una obra es un lugar de trasiego de mucha gente. Nadie puede venir con miedo a trabajar, o peor, irse a casa con la duda de si contagiará a su familia. Y ésa es una gran responsabilidad", Inmaculada Palomo es delegada técnico en Grupo Index

La actividad de Grupo Index no ha parado durante el confinamiento gracias a las soluciones telemáticas y a una amplia digitalización del negocio. Sin embargo se va un paso más allá y los servicios de prevención y seguridad laboral diseñaron un protocolo integral con medidas de prevención adicionales para garantizar Espacios Covidfree en todas las instalaciones.



Además, los empleados y los de las empresas externas y proveedores ya realizan entradas y salidas escalonadas a los centros de trabajo para evitar aglomeraciones y para que sus desplazamientos en transporte privado o público no coincidan con las horas de mayor afluencia de tráfico.



Obra y oficina Covidfree

Las medidas covidfree del Grupo Index comienzan en los accesos tanto a zonas de obra como oficinas y zonas comerciales, donde unas cámaras termográficas registran la temperatura de todos los empleados, trabajadores de empresas proveedoras, e incluso de los clientes.



La tranquilidad y la seguridad son los mejores aliados en esta vuelta a la actividad laboral presencial, y para ello los servicios de salud han realizando test de Covid_19 a toda la plantilla y a los colaboradores externos de subcontratas y proveedores.



Las instalaciones disponen de un novedoso sistema de purificación de ozono en las zonas comerciales, showrooms y oficinas. Áreas que además son constantemente desinfectadas e higienizadas según protocolos antivirus. En estas zonas los empleados y personal externo disponen de materiales y equipos de protección individual (EPIs) como mascarillas FFP2, guantes o dispensadores de gel hidroalcohólico.



Los espacios libres de Covid_19 son una garantía para todos; una solución real para mitigar miedos sin bajar la guardia. Por eso a todas estas medidas se implementa la distancia social gracias a mamparas de separación y aislamiento, y por supuesto gracias a la concienciación y responsabilidad individual.



Una constructora digitalizada

“Grupo Index es poco de papel y eso ha beneficiado en esta situación” reconoce el responsable de marketing David Argibay. Hoy los clientes de Grupo Index disponen de más de un millón de referencias digitalizadas para elegir cómo personalizar su vivienda. Visitas virtuales y recreaciones 360 eran ya herramientas habituales, gracias a las cuales ahora se pueden realizar asesoramientos a distancia con los clientes.



Compra de vivienda al alza en cuarentena y postcuarentena

En Grupo Index la demanda no ha caído en estas semanas de cuarentena. Incluso las solicitudes de información han alcanzado picos de 100 al día, motivadas en gran medida por el confinamiento en las viviendas y una clara y extendida tendencia a la búsqueda de casas con exteriores y en áreas alejadas del centro de la ciudad. Semanas de estado de alarma en las que Index ha seguido registrando reservas de viviendas con sus pagos correspondientes.



Las necesidades habitacionales han cambiado y la perspectiva sobre el hogar también, por eso en estas semanas no solo no ha caído la demanda, sino que incluso se ha alcanzado niveles previos a la cuarentena; tanto en solicitud de información como en ventas formalizadas de sus nuevas viviendas geosolares de carbono positivo.



La casa familiar hoy es una prioridad incluso mayor que antes del confinamiento. Lógicamente han sido y serán muchas horas de aislamiento casa, por eso disfrutar de más metros, de un jardín o terrazas, hoy para muchas familias no son opciones tan prescindibles.



Todo pese a que en España el sector de la construcción es de los más sensibles tras haber sido protagonista en la crisis de 2008. Hoy no existe stock inmobiliario y el sector financiero está saneado, pero el miedo y la falta de confianza despertaron pronósticos agoreros con la pandemia.



Responsabilidad social con los clientes

La primera decisión de Grupo Index en esta crisis fue un esfuerzo económico y logístico; "vimos que tocaba arrimar el hombro donde más falta hacía; a los sanitarios. Se han realizado tres donaciones; una al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles de materiales de protección como batas, guantes, mascarillas, etc. Y otras dos donaciones económicas; una a Viena Capellanes, que se trasladó a las puertas de IFEMA para dar de comer a los sanitarios allí desplazados. Y una tercera donación a la Fundación Santander para la compra de EPIs para los hospitales", explica Inmaculada Palomo desde la dirección del Grupo Index. "Era el retorno y compromiso con la sociedad madrileña en esos primeros momentos tan complicadísimos".



Hoy el compromiso se muestra siendo sensibles con los clientes que han podido sufrir cambios laborales o de salud, por ello se realiza la devolución de las señales económicas sin justificación.



Grupo Index. Es una constructora madrileña con amplia trayectoria en el sector con un millar de viviendas finalizadas, 30 promociones de viviendas ya construidas y otras 8 en construcción en la Comunidad de Madrid. Especializada en vivienda de diseño 100% personalizable y en la Casa Geosolar. Una vivienda de carbono positivo capaz de ahorrar más de 160 euros al mes en suministros básicos, y unos 70.000 euros a los 30 años. Más información en www.casageosolar.com







