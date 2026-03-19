Grupo Insur afianza su crecimiento en el mercado de oficinas de Madrid con la inauguración de Elever

Grupo Insur afianza su crecimiento en el mercado de oficinas de Madrid con la inauguración del edificio Elever - Grupo Insur

(Información remitida por la empresa firmante)

Concebido para redefinir los espacios de trabajo en uno de los entornos empresariales con mayor proyección de Madrid, ‘Elever’ dispone de una superficie total alquilable de 9.990 metros cuadrados, más de 200 metros cuadrados de terrazas y más de 1.300 metros cuadrados de zonas verdes.

“Apostamos por edificios que no solo destacan por su calidad constructiva y su ubicación estratégica, sino también por su capacidad para mejorar la experiencia laboral y el bienestar de las personas que los utilizan cada día”, señala Enrique Ayala, director de promoción terciaria de Grupo Insur.

Madrid, 19 de marzo de 2026.- Grupo Insur, compañía cotizada con más de 80 años de experiencia en el sector inmobiliario, ha celebrado este jueves el acto de inauguración de Elever, su nuevo edificio de oficinas ubicado en el barrio de Las Tablas (Madrid). El evento, realizado en colaboración con Cushman & Wakefield, consultora encargada de la comercialización del activo, ha reunido a más de 60 agentes comercializadores y profesionales del sector inmobiliario de la capital, quienes han conocido en detalle las características de este innovador proyecto, para el que Insur ha destinado una inversión de 44 millones de euros.

Concebido para redefinir los espacios de trabajo en uno de los entornos empresariales con mayor proyección de Madrid, ‘Elever’ dispone de una superficie total alquilable de 9.990 metros cuadrados. Sus espacios destacan por ser abiertos y diáfanos (con el 90 por ciento de luz natural), y se complementan con más de 2.200 metros cuadrados de terrazas y más de 1.300 metros cuadrados de zonas verdes para optimizar la experiencia del trabajador.

En concreto, el edificio se sitúa en el entorno empresarial de Las Tablas, en las inmediaciones de Madrid Nuevo Norte, uno de los proyectos de transformación urbana más relevantes de Europa, lo que refuerza su atractivo para empresas nacionales e internacionales que buscan ubicaciones estratégicas en la capital. Una localización privilegiada que cuenta con conexiones a la M-30, M-40, M-11, y A-1; así como un rápido acceso al Paseo de la Castellana y al aeropuerto. Además, el proyecto de regeneración urbana “Madrid Nuevo Norte” impactará de manera positiva en las conexiones de Elever.

“La inauguración de Elever representa un paso relevante dentro de nuestra estrategia de crecimiento en el segmento de oficinas prime. Apostamos por edificios que no solo destacan por su calidad constructiva y su ubicación estratégica, sino también por su capacidad para mejorar la experiencia laboral y el bienestar de las personas que los utilizan cada día. Con Elever damos respuesta a las nuevas demandas de las empresas que buscan espacios sostenibles, flexibles y preparados para el futuro del trabajo”, señala Enrique Ayala, director de promoción terciaria de Grupo Insur.

Un edificio diseñado para elevar la experiencia laboral

De la mano de Fenwick Iribarren Arquitectos, Elever ha sido diseñado como un concepto arquitectónico que prioriza la flexibilidad, la sostenibilidad y la calidad del entorno laboral. El edificio cuenta con altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad, avalados por certificaciones internacionales como LEED Platino, WELL Platino y WiredScore Oro, que garantizan tanto el rendimiento ambiental del inmueble como la conectividad digital y el bienestar de sus usuarios.

En este sentido, el inmueble concibe sus terrazas y espacios exteriores como zonas de descanso, colaboración y reunión informal, con la idea de favorecer la interacción entre los equipos y aportando un valor diferencial a la experiencia laboral. En línea con esta apuesta por la conectividad, también contará con 234 plazas de aparcamiento, 80 puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de climatización y ventilación de última generación, así como de espacios destinados a la salud y el bienestar.

Un paso más en la apuesta de Grupo Insur por el sector terciario

La inauguración de Elever reafirma la estrategia de Grupo Insur en el desarrollo de activos terciarios de calidad. Actualmente, la compañía está desarrollando tres edificios de oficinas en España, incluido Elever, junto con otros dos proyectos en Málaga capital, donde impulsa la creación de nuevas oficinas sostenibles. Concretamente, en Madrid, Grupo Insur avanza en el desarrollo de un proyecto hotelero en Valdebebas, ampliando así su presencia y contribución al crecimiento del sector terciario en uno de los polos urbanos con mayor dinamismo de la capital.

Con iniciativas como Elever, Grupo Insur continúa consolidando su posicionamiento como un actor clave en el desarrollo de edificios innovadores, sostenibles y preparados para responder a las necesidades de las empresas y de las nuevas formas de trabajar.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 114.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.026 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

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