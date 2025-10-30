Grupo Insur alcanza una cifra de negocio de 118 millones, un 18% más, con aumentos en todas sus líneas

Grupo Insur alcanza una cifra de negocio de 118 millones, un 18% más, con importantes aumentos en todas sus líneas de negocio - Grupo Insur

El Grupo crece en actividad de promoción (+13,1%), actividad patrimonial (+6,7%) y construcción (+41,6%) y alcanza un ebitda de 20,9 millones de euros, un 25,8% superior con relación al mismo periodo de 2024

Insur experimenta un excelente desempeño comercial con aumentos en preventas formalizadas (+16%) y obtiene un beneficio neto de 15,6 millones de euros, un 147% superior al mismo periodo del año anterior

Sevilla, 30 de octubre de 2025 – Grupo Insur, compañía patrimonialista y promotora de referencia en el sector inmobiliario con 80 años de experiencia, ha cerrado los primeros nueve meses del año con una cifra de negocio de 119,5 millones de euros, un 17,9% superior a los resultados del mismo periodo del año anterior, apoyado por el crecimiento en todas las líneas de negocio.

En concreto, la cifra de negocio en la actividad de promoción crece un 13,1% hasta alcanzar los 71,8 millones de euros, que incluyen los 11,7 millones euros de la venta de un suelo de promoción terciaria en Valdebebas (Madrid). Además, para el último trimestre del año está programada la entrega de viviendas por un importe de 159,2 millones de euros (92,5 millones de euros ajustado por el porcentaje de participación del Grupo en las joint ventures) lo cual permite al grupo estimar un incremento relevante del ebitda y el beneficio neto después de impuesto para el último trimestre del año.

Por su parte, las cifras de negocios de la actividad patrimonial y de construcción han registrado importantes aumentos del 6,7% y del 41,6%, situándose en 14,5 millones de euros y 29,8 millones de euros, respectivamente.

En ese sentido, Insur ha obtenido un excelente desempeño comercial, con nuevas preventas formalizadas en los nueve meses por importe de 184,3 millones de euros (+15,8%; +8,8% en proporcional) que permiten registrar un importe global de preventas acumuladas al cierre de los nueve primeros meses del año de 410,6 millones de euros (+40,2%; +28,5% en proporcional versus 4T24). El ritmo de preventas proporciona una alta visibilidad de los ingresos futuros de la Compañía, al situarse la cobertura de preventas para los ejercicios 2025 y 2026 en el 96,7% y el 65,6%, respectivamente.

Con respecto al banco de suelo, se ha producido un incremento hasta alcanzar las 4.853 viviendas, incluyendo dos suelos para 1.084 viviendas adquiridos en el tercer trimestre del año. Durante los primeros nueves meses de 2025 se han iniciado las obras para 255 viviendas nuevas, situando el número total de viviendas en construcción en 800 unidades, junto a los 3 edificios de oficinas en construcción con una superficie bruta alquilable (SBA) de 28.981 metros cuadrados.

Además, Grupo Insur dispone de 1.063 viviendas pendientes de inicio de construcción, 610 en diseño, 210 terminadas y otras 2.170 en cartera.

Solidez en actividad patrimonial y aumento relevante en beneficio neto

La actividad patrimonial ha mostrado un sólido comportamiento al aumentar la renta anualizada de los contratos en vigor hasta los 19,7 millones de euros (+0,4% versus cierre de 1S25), ascenso motivado por el incremento de los precios de arrendamiento, con una tasa de ocupación del 94,5%.

El ebitda se ha situado en 20,9 millones, un 25,8% superior al mismo periodo del año anterior y el resultado de explotación ha registrado un incremento del 95,5%, hasta los 28,3 millones de euros, impulsado por el aumento en 7,8 millones de euros del valor razonable de las inversiones inmobiliarias.

El beneficio neto se ha incrementado un 147,5% frente al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar 15,6 millones de euros.

Por último, el valor bruto de los activos o GAV ha alcanzado los 638,3 millones de euros, un 1,5% inferior al cierre del primer semestre de 2025 y la deuda financiera neta se ha situado en 226,7 millones, un 13,3% superior al cierre de 2024.

En consecuencia, el valor bruto de los activos, neto de deuda, o NAV ha alcanzado los 411,7 millones de euros, con un incremento de 11,7 millones de euros frente al cierre de 2024 (+2,9%). La relación entre deuda financiera neta y valor bruto de los activos o LTV, se ha situado en el 35,5%, 2,2 puntos porcentuales superior al cierre del ejercicio 2024.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.853 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 114.839 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 48.689 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

Contacto de Prensa:

Manuel Recio

600 90 55 93

manuelrecio@europapress.es

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu

600 90 56 25

leopoldoalonso@europapress.es