Grupo Insur anuncia dos nuevos proyectos en la Costa del Sol ante más de 200 agentes internacionales - Grupo Insur

Insur refuerza su compromiso con Andalucía Oriental en un encuentro centrado en la colaboración, el crecimiento y las nuevas oportunidades con más de 200 agentes internacionales destacados

Durante el evento se han anunciado dos proyectos nuevos en Marbella y Estepona, con un total de 127 viviendas proyectadas y una inversión de 50,4 millones de euros, que se unen a los 9 proyectos en comercialización que Insur desarrolla en Andalucía Oriental

Málaga, 20 de febrero de 2026.- Grupo Insur, compañía referente del sector inmobiliario con 80 años de trayectoria, ha reunido a más de 200 agentes internacionales de la Costa del Sol en la segunda edición de su gala anual “Insur Star Agents”, un encuentro profesional que ha servido para celebrar los logros alcanzados de forma conjunta durante el último ejercicio, fortalecer lazos estratégicos y presentar sus principales novedades en Andalucía Oriental.

En concreto, la compañía ha anunciado dos nuevos lanzamientos en Estepona y Marbella: un total de 127 viviendas con una inversión de 50,4 millones de euros. En Estepona, la promoción Eagle Hills presenta 111 viviendas, de 1 a 3 dormitorios y completas zonas comunes, ubicadas en el entorno del campo de golf de Estepona. Este nuevo proyecto se suma al desarrollo de Birdie Hills, que incorpora otras 68 viviendas en la misma zona.

Por su parte, Grupo Insur lanzará este año un nuevo proyecto en Altos de Los Monteros, en Marbella, con 16 exclusivas viviendas tipo Boutique Residences. Este nuevo proyecto, el cuarto que la compañía desarrolla en esta prestigiosa zona, se integra en uno de los enclaves más valorados de la Costa del Sol por su tranquilidad, sus vistas panorámicas al mar Mediterráneo y proximidad al centro de Marbella.

Estas iniciativas refuerzan el posicionamiento de Grupo Insur como uno de los referentes del sector inmobiliario en el sur de España, con una oferta basada en la calidad, la sostenibilidad y la integración en el entorno.

Apuesta por Andalucía Oriental

Con la presentación de estas novedades, Grupo Insur consolida su apuesta estratégica por Andalucía Oriental, donde en la actualidad desarrolla más de 1.000 viviendas, de las cuales 900 están en la Costa del Sol.

La compañía cuenta en la actualidad con 9 proyectos en comercialización en esta zona. En Marbella, Insur tiene un total de 3 proyectos: Quintessence, 96 viviendas, donde la fase 2 tiene una entrega estimada para 2026; Origin, con 57 exclusivas viviendas en fase de construcción y Soleil, un proyecto de 80 viviendas con vistas al mar y amenities diseñados para el bienestar.

En Estepona, Insur cuenta con 2 promociones: Insur Scala, con 121 viviendas que serán entregadas en 2026 y Birdie Hills, con 68 viviendas en proyecto de construcción. Mientras que en Mijas cuenta con 3 proyectos: Balance, 75 viviendas cuyas obras acaban de dar comienzo; Balance Nova, con 142 viviendas y Savia con 140 viviendas, ambas en proyecto de construcción. Por último, en Mojácar, Insur ha iniciado ya las obras de Las Terrazas de Macenas, 125 viviendas en un exclusivo residencial con privilegiadas vistas al Mediterráneo.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.853 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 114.839 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 48.689 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

