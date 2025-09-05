Grupo Insur celebra 80 años construyendo futuro: inspiración, legado y compromiso

(Información remitida por la empresa firmante)

- La compañía sevillana celebra este sábado 6 de septiembre la efeméride de su fundación, que servirá como pistoletazo de salida para los actos conmemorativos de su 80 aniversario

- "Se trata de la conmemoración de una trayectoria forjada por la dedicación y compromiso de miles de personas", explica Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur

- Con la campaña '80 años inspirando juntos', Insur quiere rendir un homenaje a todas las personas que han formado parte del Grupo.

- "Es un momento para celebrar, pero sobre todo para reconocer y agradecer a todos los que nos han acompañado en este camino", indica Raquel Bravo, directora de Cliente, Comunicación e Innovación de Grupo Insur

- Uno de los eventos destacados tendrá lugar el 24 de septiembre con un gran acto institucional en el Real Alcázar de Sevilla

Sevilla, 5 septiembre de 2025 - Grupo Insur, compañía patrimonialista y promotora de referencia en el sector inmobiliario, celebra este año su 80 aniversario. Y en concreto el sábado 6 de septiembre se conmemora la fecha exacta de los 80 años de su fundación. La compañía sevillana celebra ocho décadas de trayectoria en las que ha crecido, evolucionado y consolidado su liderazgo, manteniéndose fiel a sus valores fundamentales: sostenibilidad, innovación, confianza y cercanía. "Para nosotros celebrar 80 años es un hito que nos llena de orgullo, no es solo un aniversario de una empresa, es la conmemoración de una trayectoria forjada por la dedicación y el compromiso de miles de personas", asegura Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur.

Desde sus orígenes en 1945, Grupo Insur ha sabido mirar más allá, iniciando un camino con visión y determinación que lo ha llevado a convertirse en una de las compañías referentes del sector inmobiliario en España. En su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la creación de valor, Grupo Insur afronta los retos futuros con el propósito de seguir liderando un sector en plena transformación. "Este aniversario no es el final de un camino, sino el impulso para los próximos 80 años, inspirando y creando valor de la mano de todos nuestros socios y colaboradores" precisa Pumar.

Campaña "80 años inspirando juntos"

Una de las acciones del 80 aniversario es la campaña corporativa "80 años inspirando juntos ", que busca ser un homenaje a todos los que han formado parte del camino: desde clientes, empleados y accionistas, hasta colaboradores y socios.

"El 80 aniversario es un momento para reflexionar, pero, sobre todo, para celebrar, por eso con esta campaña queremos agradecer y reconocer a todos los que han sido parte de este viaje", explica Raquel Bravo, directora de Cliente, Comunicación e Innovación de Grupo Insur. En ese sentido, la campaña es una invitación abierta a la creación de nuevas historias de éxito. "Durante este periodo, seguiremos conectando con nuestras audiencias y demostrar cómo la innovación y el trabajo en equipo han sido y seguirán siendo el corazón de nuestra empresa", reflexiona Raquel Bravo. La campaña se desarrollará durante los próximos meses a través de acciones en medios de comunicación, redes sociales, eventos institucionales y acciones internas dirigidas a sus equipos. "El lema 'Inspirando Juntos' no podría ser más acertado, porque en estas ocho décadas, nuestro éxito ha sido el reflejo de la pasión compartida con nuestros colaboradores, la confianza de nuestros clientes y el apoyo de las comunidades a las que servimos", añade Ricardo Pumar.

Gran evento en el Real Alcázar de Sevilla

La serie de acciones y actos conmemorativos tendrán su punto culminante el próximo 24 de septiembre con un evento en el Real Alcázar de Sevilla, donde acudirán representantes políticos e institucionales, del sector inmobiliario y patrimonial, así como accionistas, clientes, empleados y profesionales de la información, entre otros. Durante el evento, además de repasar su historia, grandes hitos y desafíos se avanzará las prioridades de los próximos años y la evolución del sector inmobiliario ante los retos actuales del mercado.

En línea con esta visión, la compañía ya trabaja en su nuevo Plan Estratégico 2026-2030, una hoja de ruta que marcará las prioridades para los próximos años y que busca reforzar su posición en el mercado a través de un crecimiento sostenible, la digitalización de procesos, la excelencia operativa y el compromiso con el entorno social y ambiental.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.598 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 80.385 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 50.555 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

