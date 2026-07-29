Grupo Insur cierra la compra de "La Sierra Business Area" . - INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

La cotizada lidera una alianza con capital privado para sumar a su cartera este complejo corporativo en el norte de Madrid.

Madrid, 29 de julio de 2026.- Grupo Insur da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Madrid con la compra de La Sierra Business Area. Con esta operación, la compañía refuerza su presencia en el principal mercado de oficinas de España, en línea con las prioridades definidas en su actual Plan Estratégico. La incorporación de este activo consolida además la apuesta de Grupo Insur por el sector de las oficinas y por entornos urbanos con un fuerte potencial de transformación y crecimiento empresarial.

La Sierra Business Area es un complejo de oficinas de última generación situado en Mirasierra, al norte de Madrid, una de las zonas residenciales exclusivas de la capital. En un entorno privilegiado, de baja densidad, eficiente, y rodeado de amplias áreas verdes. El activo cuenta con una superficie alquilable de 31.124 metros cuadrados, distribuidos en dos edificios de 13.658 m y 17.466 m, respectivamente, así como más de 600 plazas de aparcamiento. Además, dispone de las certificaciones LEED Platino, referente internacional en sostenibilidad y eficiencia energética, y WiredScore Oro, que acredita los más altos estándares de conectividad digital.

El complejo ha sido objeto de una completa renovación y ofrece instalaciones adaptadas a las nuevas necesidades de las empresas y sus profesionales, incorporando espacios colaborativos, auditórium, zonas de bienestar, gimnasio, áreas de restauración, terrazas y amplias zonas ajardinadas.

Actualmente, el complejo acoge compañías e instituciones de reconocido prestigio, que refleja la calidad del activo y su capacidad para atraer organizaciones líderes de distintos sectores.

La ubicación constituye uno de los principales atractivos del activo. Las conexiones directas con la M-30, la M-40 y la M-11 permiten un acceso fluido al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a la estación de Chamartín-Clara Campoamor en pocos minutos. A ello se suma la red de transporte público, intercambiador multimodal de Mirasierra-Paco de Lucía, que integra bajo un mismo enclave los servicios de Metro (Línea 9) y Cercanías Renfe (líneas C-7, C-8 y C-8a), a escasos minutos del complejo, así como su proximidad a la Plaza de Castilla, a apenas 5 minutos, y su cercanía al distrito de Cuatro Torres.

La Sierra Business Area se beneficia además del impulso transformador que vive el norte de Madrid, con actuaciones de gran relevancia como Oria Innovation Campus —desarrollado sobre los terrenos de la antigua fábrica de Clesa— y el proyecto Madrid Nuevo Norte, llamado a redefinir el tejido económico y urbano de la ciudad durante las próximas décadas. Asimismo, su cercanía al campus de la Universidad Villanueva y a un entorno residencial consolidado refuerza su capacidad de atracción de talento y empresas.

Con esta adquisición, Grupo Insur continúa avanzando en su estrategia de diversificación y fortalecimiento su actividad terciaria en el mercado de oficinas, apostando por activos de oficinas de alta calidad en ubicaciones consolidadas y con elevado potencial de crecimiento. La operación permitirá a la compañía incrementar su exposición a uno de los mercados más dinámicos del país y consolidar su posicionamiento como uno de los principales actores inmobiliarios.

Para el cierre de la operación, Grupo Insur ha contado con el asesoramiento legal de Zurbarán Abogados.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía y a nivel nacional e invierte y gestiona una cartera terciaria en explotación de más de 165.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales, con un valor bruto de 542M€ de los cuales 125.000 metros cuadrados y 3.200 plazas de aparcamiento son de carácter patrimonial. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.098 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 95.663 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria que están en desarrollo y en cartera. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas.

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