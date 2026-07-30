Grupo Insur consigue un beneficio neto de 12,1 millones de euros, un 26,5% más que el año anterior

Imagen de Francisco Pumar, presidente de Grupo Insur. - GRUPO INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

Los resultados se apoyan en el crecimiento de las actividades de promoción (+29,4%), patrimonial (+5,1%) y gestión y comercialización (+29,8%) y la mejora de márgenes, alcanzando un ebitda de 15,1 millones de euros, un 53,2% más.

La compañía refuerza su actividad terciaria con la reciente adquisición de “La Sierra Business Area” en Madrid, con la que fortalece su presencia en el principal mercado de oficinas de España

Sevilla, 30 de julio de 2026.- Grupo Insur ha alcanzado en el primer semestre de 2026 una cifra de negocio de 67,5 millones de euros, un 6,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se apoya en la actividad de promoción, que crece un 29,4%, la patrimonial (+5,1%) y la de gestión y comercialización, con una subida del 29,8%.

En la actividad de promoción residencial, el Grupo obtiene un sólido desempeño comercial gracias a la venta de 153 viviendas durante este primer semestre por importe de 64,6 millones de euros, que permiten registrar un importe global de preventas acumuladas al cierre del semestre de 309,8 millones (+1,9%; +2,7% en proporcional versus 1T26). La cobertura de preventas para los ejercicios 2026 y 2027 se sitúa en el 86,5% y el 65,9%, respectivamente.

Con respecto al banco de suelo residencial, la compañía ha alcanzado las 5.098 viviendas de las que 832 unidades están en construcción y 1.117 pendientes de inicio de construcción. Además, Grupo Insur dispone de 1.235 viviendas en diseño, 100 terminadas y otras 1.814 en cartera.

Excelentes desempeños en promoción terciaria y actividad patrimonial

En promoción terciaria, 3 de los proyectos en curso, con una edificabilidad conjunta de 29.513 metros cuadrados de techo, se encuentran en construcción, 40.310 metros cuadrados de SBA (Superficie Bruta Alquilable) en explotación y otros 66.150 metros cuadrados en cartera.

Los activos en explotación incluyen el recientemente adquirido complejo de oficinas “La Sierra Business Area” de 31.124 metros cuadrados de SBA en Mirasierra, al norte de Madrid, con el que el Grupo refuerza su presencia en el principal mercado de oficinas de España, diversificando y fortaleciendo su actividad terciaria.

Asimismo, la actividad patrimonial ha mostrado un sólido comportamiento registrando una cifra de negocio de 10,1 millones de euros (+5,1% vs 1S25) y la renta anualizada de los contratos en vigor a 30.06.26 ha alcanzado los 20,4 millones de euros (+1,1% vs cierre de 1T26), ascenso motivado por las nuevas contrataciones y el incremento de los precios de arrendamiento. Por su parte, la tasa de ocupación ha subido 0,7 p.p., hasta el 89,3%.

Incrementos en ebitda y beneficio neto; mejora en ratings corporativos

Con relación a las principales magnitudes de la cuenta de resultados, el ebitda y resultado de explotación se han situado en 15,1 millones de euros y 20,1 millones de euros, respectivamente, con crecimientos del 53,2% y 15,9% frente al primer semestre de 2025, mientras que el beneficio neto ha aumentado un 26,5% vs el mismo periodo del año anterior hasta los 12,1 millones de euros, apoyado no solo por el aumento de la cifra de negocio sino también por la mejora de los márgenes.

El GAV o valor bruto de los activos ha alcanzado los 611,1 millones de euros, un 3,6% superior al cierre del 1T26 y la deuda financiera neta se ha situado en 185,6 millones de euros, un 17,9% superior al cierre de 2025. En consecuencia, el NAV o valor de los activos, neto de deuda, se ha situado en 425,5 millones de euros en línea con el dato a cierre de 2025.

Por su parte, el LTV, o relación entre deuda financiera neta y valor bruto de los activos, se ha situado en el 30,4%, 3,4 p.p. superior al cierre del ejercicio 2025.

Por último, en referencia al rating corporativo de Ethifinance, Grupo Insur ha mejorado su calificación de BB a BB+, manteniendo la tendencia estable y en relación con el rating ESG de Lighthouse, Insur ha mantenido la calificación AA 86/100 con nivel de desempeño “Muy elevado”, destacando fundamentalmente la mejora en Gobierno Corporativo.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía y a nivel nacional e invierte y gestiona una cartera terciaria en explotación de más de 165.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales, con un valor bruto de 542 millones de euros de los cuales 125.000 metros cuadrados y 3.200 plazas de aparcamiento son de carácter patrimonial.

En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.098 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 95.663 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria que están en desarrollo y en cartera. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas.

Más información en grupoinsur.com.

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