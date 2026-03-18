Grupo Insur cumple una década de presencia en Entrenúcleos con más de 15 proyectos y más de 2.200 viviendas - Grupo Insur

La compañía ha conmemorado su recorrido en la zona con el lanzamiento de la campaña ‘10 años creando Entrenúcleos’, con la que busca reforzar su apuesta por este enclave estratégico

Desde su llegada al barrio en el año 2015, el grupo ha puesto en marcha más de 15 proyectos con más de 2.200 viviendas, entre entregadas y en desarrollo, con una inversión total de 550 millones de euros

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 18 de marzo de 2026.- Grupo Insur, compañía inmobiliaria con 80 años de experiencia en el sector, celebra una década de presencia en la zona de Entrenúcleos, en Dos Hermanas, con el lanzamiento de la campaña ‘10 años creando Entrenúcleos’, con la que busca reforzar su apuesta por este enclave estratégico y poner en valor su papel clave en la transformación urbanística de la zona, donde cuenta con más de 15 proyectos y más de 2.200 viviendas, entre entregadas y en desarrollo.

La iniciativa tiene como objetivo visibilizar el recorrido de la compañía en Entrenúcleos desde su llegada en el año 2015, así como consolidar su posicionamiento como principal motor residencial del área. A través de una estrategia de comunicación multicanal, Grupo Insur destacará su contribución al desarrollo de un nuevo modelo de barrio moderno, sostenible y orientado a las necesidades actuales de las familias.

Diez años atrás, cuando Entrenúcleos comenzaba a perfilarse como uno de los grandes desarrollos urbanísticos del entorno de Sevilla, Insur decidió apostar por este proyecto con una visión a largo plazo. Tras una década de expansión, la compañía se ha convertido en el actor más relevante en la evolución residencial del enclave, donde ha invertido más de 550 millones de euros entre todos sus proyectos.

Según explica Zacarías Zulategui, director de Promoción Residencial de Grupo Insur, “nuestra apuesta por esta zona emergente comenzó como una oportunidad invaluable para posicionarnos como referentes en el mercado sevillano y, tras más de 10 años, hemos construido un gran número de inmuebles que han generado oportunidades para miles de familias”.

Este liderazgo se refleja en una nutrida cartera de proyectos diseñados para garantizar una alta calidad de vida al residente, entre los que destacan los residenciales aunados bajo el nombre de ‘Selecta’ impulsados en el marco de la sociedad conjunta que Grupo Insur mantuvo con Anida (BBVA) hasta 2022. Tras la integración total de esta sociedad, Insur consolidó su posición como principal actor del desarrollo urbanístico en Entrenúcleos. Entre las promociones que actualmente están en comercialización destacan Insur Creta, Insur Ares IV o Insur Iris, desarrollos que combinan calidad, diseño, funcionalidad y amplias zonas comunes pensadas para el bienestar de sus residentes.

Mirada hacia el futuro: nuevo residencial de arquitectura moderna

Zulategui también ha incidido en que la presencia del grupo en Entrenúcleos “no solo mira al pasado y al presente, sino también al futuro, ya que tenemos en marcha una serie de proyectos que garantizan la continuidad de nuestra inversión en la zona”. El próximo consistirá en un nuevo residencial que redefinirá los estándares residenciales del barrio, a través de un concepto arquitectónico moderno que unificará el entorno urbano y el natural en una propuesta equilibrada, innovadora y sostenible, con capacidad para albergar a un gran número de residentes.”

Gracias a esta visión, Entrenúcleos se ha consolidado como uno de los entornos residenciales con mayor proyección del área metropolitana de Sevilla, destacando por su ubicación estratégica y la progresiva incorporación de servicios e infraestructuras. En este sentido, el barrio cuenta con fluidas conexiones tanto dentro de la ciudad como con el exterior, gracias a sus amplias avenidas, múltiples viales y accesos por medio de rotondas; todo ello enmarcado por las autovías SE 30 y SE 40, con proximidad a la AP4 y a la Línea 1 de Metro.

El lanzamiento de esta campaña coincide, además, con un año especialmente significativo para Grupo Insur, que conmemora su 80 aniversario. Ocho décadas en las que la compañía se ha consolidado como un referente en el sector inmobiliario, impulsando desarrollos residenciales que generan valor a largo plazo tanto para sus residentes como para el entorno.

Con ‘10 años creando Entrenúcleos’, Grupo Insur no solo celebra el camino recorrido, sino que reafirma su compromiso con el futuro del barrio y su papel como uno de los principales impulsores del desarrollo residencial en Andalucía.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 114.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.026 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

Contacto de Prensa

Manuel Recio

600 90 55 93

manuelrecio@europapress.es

Sandra Delgado

600 90 50 85

sandradelgado@europapress.es

Leopoldo Eduardo Alonso

600 90 56 25

leopoldoalonso@europapress.es