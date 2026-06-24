Grupo Insur da un paso decisivo en su estrategia de industrialización para los próximos cinco años - GRUPO INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía se alía con Componentes y Unidades Constructivas para acelerar la transformación de sus procesos constructivos con la industrialización como respuesta a los grandes desafíos del sector

Sevilla, 24 de junio de 2026.- Grupo Insur ha dado un paso estratégico en su objetivo de convertirse en referente nacional en el sector inmobiliario con la puesta en marcha de su Plan de Industrialización 2026-2030, una hoja de ruta que apuesta por la transformación de sus procesos constructivos mediante la industrialización. Para impulsar esta estrategia, la compañía ha firmado un acuerdo de colaboración con Componentes y Unidades Constructivas, que actuará como partner estratégico en el diseño e implantación del modelo durante los próximos años.

La iniciativa nace en un momento clave para el sector, que afronta retos estructurales como la escasez de mano de obra cualificada, la necesidad de aumentar la productividad, la presión sobre los costes, la exigencia de mayores estándares de sostenibilidad y la creciente demanda de vivienda. En este contexto, la construcción industrializada se consolida como una de las principales palancas de transformación para mejorar la capacidad productiva del sector y responder de forma más eficiente a las necesidades del mercado.

Con este plan, Grupo Insur aspira a liderar un cambio de modelo que permita transformar los procesos constructivos, incorporando metodologías avanzadas de diseño, planificación y producción. El objetivo es evolucionar hacia un sistema más eficiente, predecible, seguro, escalable y rentable, capaz de reducir plazos de ejecución, optimizar recursos y elevar los estándares de calidad en todos sus proyectos.

“La industrialización no es una tendencia pasajera, sino una transformación profunda del sector de la construcción. En Grupo Insur apostamos por integrar este enfoque en nuestros procesos como palanca clave para avanzar hacia un modelo más eficiente, innovador y preparado para responder a los desafíos de las próximas décadas”, señala Juan Antonio Pizarro, director de Operaciones de Grupo Insur.

La hoja de ruta definida por la compañía combina transformación cultural, innovación tecnológica y evolución de la cadena de valor. Durante los próximos cinco años se desarrollarán proyectos piloto, procesos de estandarización, nuevas plataformas de producto y soluciones constructivas industrializadas que permitirán integrar progresivamente este modelo en toda la compañía.

En este proceso, Componentes y Unidades Constructivas acompañará a Grupo Insur en la implantación de una metodología de industrialización abierta, flexible y escalable, basada en la coordinación temprana entre diseño, fabricación y ejecución, así como en el desarrollo de una cadena de suministro adaptada a los nuevos modelos productivos.

“Industrializar no consiste únicamente en incorporar componentes prefabricados a una obra. Supone transformar la forma de pensar, diseñar, contratar, planificar y ejecutar los proyectos. La clave está en tomar decisiones antes, con más información y con una metodología que permita ganar certidumbre, productividad y control”, explica Begoña López Ferrer, CEO de Componentes y Unidades Constructivas.

Además, la industrialización representa una oportunidad para abordar uno de los principales desafíos actuales del sector: la falta de profesionales cualificados. Aunque no elimina por sí sola el déficit de mano de obra, sí impulsa una evolución de los perfiles demandados, con una creciente necesidad de especialistas en diseño digital, modelado BIM, coordinación industrial, automatización de procesos, fabricación avanzada y montaje especializado. Esta transformación exige reforzar la conexión entre construcción e industria y avanzar en nuevos modelos de formación y capacitación técnica.

El plan contempla distintas fases de implantación que abarcan desde el diagnóstico inicial y la gestión del cambio hasta el escalado progresivo del modelo, la consolidación de una cadena de suministro industrializada y la incorporación de tecnologías de automatización y digitalización. En su fase final, Grupo Insur prevé integrar plenamente la industrialización en su modelo operativo, consolidando un sistema constructivo más eficiente, competitivo y preparado para afrontar los retos futuros del mercado.

Con esta iniciativa, Grupo Insur reafirma la innovación como uno de los pilares de su Plan Estratégico 2026-2030 y refuerza su compromiso con la modernización de la construcción. La alianza con Componentes y Unidades Constructivas supone un paso decisivo para acelerar esta transformación y contribuir activamente al desarrollo de un nuevo modelo productivo que marcará la evolución del sector en los próximos años.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 125.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.200 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.958 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 29.513 metros cuadrados están en desarrollo. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas.

Sobre Componentes y Unidades Constructivas

Componentes y Unidades Constructivas es una compañía referente en construcción industrializada en España. Su actividad integra capacidades de ingeniería, arquitectura industrializada y división industrial, configurando una propuesta global para transformar la manera de diseñar, planificar, fabricar y ejecutar edificios. La compañía desarrolla soluciones, sistemas y metodologías para construir mejor, reduciendo costes y plazos, aumentando la productividad y aportando mayor certidumbre a los proyectos desde sus fases iniciales.

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