Imagen de la promoción Insur Avora. - INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo invertirá más de 37 millones de euros en el proyecto, que prevé generar 400 empleos, entre directos e indirectos

Insur Avora incorpora sistemas de construcción industrializada para avanzar hacia procesos más eficientes, predecibles y seguros, con mayor control de la ejecución y de los estándares de calidad

“Córdoba es una ciudad en la que llevamos más de veinte años desarrollando proyectos y en la que queremos seguir creciendo. Con esta promoción damos continuidad a esa trayectoria en Parque Azahara, una zona de alto valor estratégico en el mercado residencial”, señala Zacarías Zulategui, director de Promoción Residencial de Grupo Insur

Córdoba, 23 de noviembre de 2026.- Grupo Insur impulsa la construcción industrializada en Córdoba con el lanzamiento de Insur Avora, una promoción de 156 viviendas de uno, dos y tres dormitorios en Parque Azahara. El proyecto incorporará soluciones de construcción industrializada evolucionando hacia un sistema más eficiente, predecible y seguro, que permitirá reducir los plazos de ejecución, optimizar recursos y elevar los estándares de calidad. La compañía invertirá más de 37 millones de euros en el desarrollo, que prevé generar más de 400 empleos, entre directos e indirectos. La finalización de las obras está prevista para el primer semestre de 2029.

Insur Avora responde a las nuevas demandas residenciales con una propuesta que combina diseño contemporáneo, eficiencia energética, calidad constructiva y flexibilidad. Las viviendas ofrecerán distintas opciones de personalización, con una selección de acabados y alternativas de distribución que permitirán adaptar los espacios a las preferencias de sus futuros propietarios, como la integración de la cocina y el salón. La promoción contará, además, con amplias zonas comunes: piscina para adultos y niños, sala coworking, club social, gimnasio equipado y una zona de calistenia.

Un nuevo modelo constructivo que reduce los plazos de ejecución y eleva los estándares de calidad

Insur Avora será uno de los proyectos piloto con los que Grupo Insur avance en la implantación de su estrategia de industrialización. Este enfoque supone evolucionar desde el modelo constructivo tradicional hacia un sistema basado en metodologías avanzadas de diseño, planificación y producción, trasladando parte de los procesos de obra a entornos controlados. La ejecución simultánea de distintas fases permitirá reducir plazos, optimizar recursos y aumentar la previsibilidad y el control del proyecto. Asimismo, las soluciones previstas reforzarán los aislamientos térmicos y acústicos, contribuyendo al confort de las viviendas y a unos estándares de calidad más elevados.

Este proyecto materializa la apuesta de Grupo Insur por integrar progresivamente la industrialización en sus promociones y convertirla en una palanca de transformación de sus procesos. Según ha explicado el director de Promoción Residencial, Zacarías Zulategui, “Insur Avora es una promoción importante para la compañía tanto por su dimensión, con 156 viviendas, como por la incorporación de sistemas de construcción industrializada, que nos permiten avanzar hacia procesos más eficientes y con un mayor control de la ejecución”. “Córdoba es una ciudad en la que llevamos más de veinte años desarrollando proyectos y en la que queremos seguir creciendo. Con esta promoción continuamos avanzando en esta apuesta e iniciamos nuestra actividad en Parque Azahara, una zona de alto valor estratégico para el mercado residencial.”.

Las viviendas han sido concebidas bajo criterios de funcionalidad, amplitud y luminosidad, con una distribución orientada a optimizar el aprovechamiento de los espacios. El diseño arquitectónico apuesta, además, por estancias abiertas al exterior a través de terrazas que permiten disfrutar de la luz natural y prolongan las zonas interiores, favoreciendo la integración con el entorno.

Apuesta por Córdoba

Situado en Parque Azahara, el proyecto se integra en un barrio residencial consolidado que dispone de una variedad de centros educativos, instalaciones deportivas, supermercados y equipamientos sanitarios, además de amplias zonas verdes que lo convierten en un entorno ideal para pasear, desconectar o disfrutar del aire libre en el día a día. Su proximidad a la Ronda de Poniente facilita la conexión con el resto de la ciudad, tanto por carretera, como por transporte público, a través de las líneas de autobús.

Con Insur Avora, Grupo Insur refuerza su compromiso con Córdoba y consolida su presencia en una provincia en la que ha desarrollado en los últimos años proyectos como Terrazas de Santa Rosa, en Valdeolleros-Santa Rosa, Residencial Conde de Zamora, en la zona de El Zoco, Acueducto Residencial, en Bulevar Hernán Ruiz, además de un hotel en la calle García Lovera, entre otros.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con más de 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía y a nivel nacional e invierte y gestiona una cartera terciaria en explotación de más de 165.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales, con un valor bruto de 543 millones de euros de los cuales 125.000 metros cuadrados y 3.200 plazas de aparcamiento son de carácter patrimonial.

En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.046 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 95.663 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria que están en desarrollo y en cartera.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas

Más información en https://grupoinsur.com/.

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