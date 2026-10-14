Grupo Insur lanza al mercado 53 viviendas premium en el barrio de Nervión, Sevilla - GRUPO INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto, ‘Insur Alberia’, contará con 53 viviendas premium, dotaciones exclusivas como rooftop con piscina, área chill-out y un patio central ajardinado y se complementa con 101 plazas de aparcamiento

El inicio de las obras está previsto para el segundo cuatrimestre de 2027 y la inversión total asciende a 27 millones de euros

Sevilla, 14 de octubre de 2026.- Grupo Insur, compañía referente del sector inmobiliario con más de 80 años de experiencia, lanza su nueva promoción residencial en el centro de Sevilla, ‘Insur Alberia’, adscrita al distrito de Nervión, una de las zonas más destacadas de la capital hispalense.

En concreto, el proyecto se ubica en la esquina entre las calles Juglar y José María Moreno Galván y ofrece 53 viviendas premium de 1, 2 y 3 dormitorios, con la posibilidad de ampliar hasta 4 y 5 habitaciones, gracias a un diseño arquitectónico flexible que permite adaptarse a las preferencias y necesidades de los propietarios, ofreciendo así un producto personalizado.

Con una inversión global de 27 millones de euros, el complejo ha sido concebido para ofrecer una experiencia residencial diferencial, donde el diseño, el confort y la calidad de vida se integran en perfecta armonía. Entre sus zonas comunes destacan un exclusivo rooftop con piscina, acompañada de una sofisticada área chill-out pensada para el descanso y el disfrute, desde donde se pueden contemplar privilegiadas vistas a La Giralda y al centro de la ciudad. A ello se suma un patio central con zonas ajardinadas que aportan distinción, amplitud y serenidad. Un oasis privado en pleno corazón de Sevilla que combina exclusividad, confort y unas vistas únicas, convirtiendo este proyecto en una oportunidad excepcional dentro del mercado premium de la ciudad.

El proyecto se complementa con un parking subterráneo de 101 plazas. El inicio de las obras está previsto para el segundo cuatrimestre de 2027 y permitirá generar unos 300 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Apuesta por la zona prime de Sevilla

Con este nuevo proyecto, Grupo Insur redobla su apuesta por el desarrollo de viviendas exclusivas en una de las zonas prime más privilegiadas en la actualidad de Sevilla capital. Además de colegios, áreas comerciales, centros de salud y dotaciones urbanas, la zona dispone de una excelente red de transporte público.

Con una sólida trayectoria y una cartera activa de proyectos en desarrollo, así como suelo edificable destinado a futuras promociones, Grupo Insur se consolida como uno de los principales actores del mercado residencial de Sevilla. La compañía refuerza así su compromiso con la ciudad a través de un proyecto que aúna confort, calidad de vida y un entorno privilegiado, ubicado en pleno corazón de la capital hispalense.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con más de 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía y a nivel nacional e invierte y gestiona una cartera terciaria en explotación de más de 165.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales, con un valor bruto de 542 millones de euros de los cuales 125.000 metros cuadrados y 3.200 plazas de aparcamiento son de carácter patrimonial.

En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.098 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 95.663 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria que están en desarrollo y en cartera. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

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