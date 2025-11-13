Grupo Insur participa en SIMED con sus once proyectos innovadores y sostenibles en Andalucía Oriental

Grupo Insur, que conmemora su 80 aniversario, mantiene su compromiso estratégico en la zona con nueve promociones residenciales en Marbella, Mijas, Estepona y Mojácar y dos edificios de oficinas inteligentes en Málaga capital.

En la actualidad, la compañía está realizando una inversión total de 438 millones de euros en la zona, con más de 1.000 viviendas, de las cuales 900 se ubican en la Costa del Sol

Sevilla, 13 de noviembre de 2025 – Grupo Insur, compañía patrimonialista y promotora de referencia en el sector inmobiliario con 80 años de experiencia, participa en el 21º Salón Inmobiliario del Mediterráneo, Simed 2025, donde mostrará su apuesta estratégica por Andalucía Oriental.

En la actualidad, Insur cuenta con más de 1.000 viviendas en la zona, de las cuales 900 se sitúan en la Costa del Sol. Además, está desarrollando dos edificios en Málaga, que van a redefinir el mercado de oficinas de la ciudad. La compañía está realizando una inversión total de 438 millones de euros, primando los proyectos sostenibles, innovadores y eficientes energéticamente.

“La Costa de Andalucía Oriental, y especialmente la Costa del Sol, es una de las zonas estratégicas para Grupo Insur. Continuamos reforzando nuestra presencia en enclaves como Marbella, Mijas o Estepona, donde destaca el interés de compradores internacionales que buscan viviendas amplias con terrazas, vistas al mar y servicios premium”, señala Juan Conejo, director territorial de promoción residencial en Andalucía Oriental del grupo.

En concreto, Insur desarrolla nueve proyectos residenciales a lo largo del litoral andaluz, en zonas clave donde se conjuga diseño, confort y sostenibilidad, en la línea de la filosofía del grupo.

En Marbella, epicentro de la Costa del Sol, está impulsando Quintessence (promoción que será entregada próximamente), Origin y Soleil, con un total de más de 230 viviendas con zonas comunes orientadas al ocio y el bienestar. En Mijas cuenta con 3 promociones: Savia, Balance y Balance Nova, un total de 357 viviendas que integran de forma equilibrada entorno natural y urbano, a un paso de las principales playas de la Costa del Sol. En Estepona está desarrollando Birdie Hills, 68 viviendas inmersas en pleno campo de golf, e Insur Scala, con 121 viviendas muy cerca del paseo marítimo de la localidad y que en breve acogerá a los primeros propietarios.

Además, en la costa de Almería, Insur desarrolla la promoción Las Terrazas, en el complejo Macenas Mediterranean Resort, junto a Mojácar, con 125 viviendas cuyo objetivo es ofrecer calidad de vida en plena armonía con la naturaleza y el entorno mediterráneo.

Paralelamente, la compañía sevillana consolida su apuesta por las oficinas sostenibles con dos proyectos innovadores diseñados para el bienestar de las personas en Málaga capital: Ágora y Noa.

En concreto, Ágora, ubicado en pleno paseo marítimo y junto al Polo Digital de Tabacalera, ofrece 9.186 metros cuadrados alquilables, capacidad para unos 750 trabajadores, terrazas con vistas únicas al mar y dos plantas subterráneas de aparcamiento con recarga para vehículos eléctricos.

Por su parte, Noa, ubicado en la zona de Martinicos, nuevo pulmón verde de la ciudad, tuvo su puesta de bandera el pasado mes de septiembre y cuenta con una superficie alquilable de 9.805 metros cuadrados, 327 plazas de aparcamiento, siete plantas con amplias terrazas y un rooftop de 1.000 metros cuadrados con espectaculares vistas a Málaga.

Durante 2025, Insur está celebrando su 80 aniversario. En este tiempo la compañía se ha consolidado como un referente inmobiliario nacional, con solidez financiera, apuesta por la sostenibilidad y que ha sabido innovar y contribuir al desarrollo de las personas y localidades donde lleva a cabo su actividad.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.853 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 114.839 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 48.689 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

