Grupo Insur refuerza su presencia en Madrid con la adquisición de dos parcelas en Valdecarros

El proyecto contará con una inversión estimada de 51 millones y prevé iniciar las obras en el primer semestre de 2027

Serán dos nuevas promociones residenciales con un total de 130 viviendas con terrazas y completas zonas comunes

Sevilla, 18 de diciembre de 2025.- Grupo Insur, compañía patrimonialista y promotora con 80 años de experiencia, ha cerrado la adquisición de dos parcelas en el desarrollo urbanístico de Valdecarros, situadas dentro del distrito de Villa de Vallecas, al sureste de Madrid. Con esta operación, la compañía refuerza su posicionamiento en la capital, uno de los mercados residenciales más dinámicos del país y una de las principales áreas estratégicas para su crecimiento.

Las parcelas adquiridas cuentan con una edificabilidad total de 11.226 metros cuadrados y permitirán el desarrollo de dos residenciales con una inversión prevista de 51 millones de euros y un total de 130 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas ellas con terrazas. Contarán además con áticos y bajos con jardines privados y todas las viviendas dispondrán de plaza de garaje y trastero.

Ambos residenciales se completarán con zonas comunes diseñadas para el bienestar de los residentes, que incluirán piscina con solárium y áreas de juegos infantiles. El inicio de las obras está previsto para el primer semestre de 2027.

Valdecarros: mayor desarrollo urbanístico de España

Esta operación, que ha contado con el asesoramiento de aCapital, se enmarca en la estrategia de crecimiento de Grupo Insur en localizaciones con alto potencial de desarrollo y elevada demanda de vivienda.

En ese sentido, Valdecarros se consolida como uno de los principales desarrollos urbanísticos no solo en la capital, sino de España por su potencial urbanístico y su planteamiento sostenible. Va a redefinir además la movilidad en la ciudad y se va a convertir en uno de los desarrollos más relevantes de Europa para dar respuesta a las necesidades habitacionales de distintos perfiles de compradores: desde jóvenes y parejas hasta familias.

“La Comunidad de Madrid ocupa un papel central en nuestra hoja de ruta de crecimiento. Esta operación en Valdecarros responde a una estrategia clara de expansión en localizaciones estratégicas y consolida nuestra presencia en uno de los mercados residenciales más dinámicos del país”, explica Zacarías Zulategui, director de promoción residencial de Grupo Insur.

Trayectoria consolidada de Grupo Insur en Madrid

Con esta nueva operación, Grupo Insur continúa con su apuesta de expansión en Madrid, un mercado en el que cuenta con una sólida trayectoria y en el que actualmente desarrolla una promoción residencial en Espartales, en Alcalá de Henares. En los últimos años, la compañía ha desarrollado y entregado promociones tanto en la capital como en municipios del entorno metropolitano, como San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón o Valdemoro.

A esta actividad residencial se suma la presencia de Grupo Insur en el mercado de oficinas en Madrid, con el desarrollo del edificio Elever, en Las Tablas, cuya finalización está prevista para comienzos del próximo año.

Con esta operación en Valdecarros, Grupo Insur consolida su posicionamiento como una de las promotoras referentes a nivel nacional, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos de calidad, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales del mercado.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.853 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 114.839 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 48.689 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

