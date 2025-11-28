Grupo Inverprestamo amplía su presencia nacional y refuerza su apoyo financiero al sector del taxi

Más de 5 millones de euros en nuevas líneas de financiación para el sector del taxi en España - Grupo Inverpréstamo SL

Madrid, 28 de noviembre de 2025.- En el marco de su nueva etapa de crecimiento y consolidación nacional, Grupo Inverprestamo SL ha anunciado la ampliación de sus zonas de actuación a Baleares, el País Vasco y la Comunidad Valenciana, manteniendo su presencia consolidada en Barcelona y Madrid.

La compañía, especializada en financiación privada con garantía inmobiliaria, destinará más de 5 millones de euros para 2026 exclusivamente a operaciones dirigidas al sector del taxi.

Quince años de apoyo al transporte urbano

Desde hace más de una década, Grupo Inverprestamo —a través de su marca comercial Tu Mejor Préstamo— ofrece soluciones de liquidez adaptadas a las necesidades de los taxistas españoles.

Sus líneas de crédito permiten acceder hasta a 40.000 € utilizando la licencia de taxi como única garantía, con condiciones de interés fijo y tramitación ágil.

La compañía ha logrado posicionarse como un referente en la financiación alternativa del transporte profesional, aportando estabilidad económica a un colectivo esencial para la movilidad urbana.

Expansión territorial y compromiso de inversión

El nuevo plan estratégico prevé la apertura de nuevas delegaciones y acuerdos locales en regiones donde el taxi tiene una fuerte presencia económica y social.

Con esta expansión, Grupo Inverprestamo busca acercar sus servicios a más profesionales, ofreciendo atención personalizada y tiempos de respuesta reducidos.

“Queremos seguir acompañando al sector del taxi en su modernización, apoyando la renovación de flotas y la transición hacia vehículos más sostenibles”, señalaron fuentes del grupo.

Transparencia y atención cercana

Las operaciones se realizan con asesoramiento notarial y jurídico, garantizando seguridad jurídica y cumplimiento normativo.

Cada solicitud es estudiada de manera individual, manteniendo la filosofía de atención humana que caracteriza a la compañía.

“La clave está en ofrecer un servicio ágil, claro y sin letra pequeña, que realmente ayude al taxista a seguir adelante con su trabajo”, afirman desde Tu Mejor Préstamo.

Impacto positivo en la economía local

El compromiso financiero del grupo supone una inyección directa de liquidez al ecosistema del transporte urbano, con un impacto positivo en la renovación de vehículos, talleres, aseguradoras y servicios vinculados.

Se estima que las operaciones financiadas entre 2024 y 2026 beneficiarán a cientos de profesionales en distintas comunidades autónomas.

Una nueva etapa de crecimiento responsable

La expansión nacional forma parte del proceso de transformación digital e institucional que vive Grupo Inverprestamo.

Con más de 2.500 operaciones firmadas y una cartera de crédito de 150 millones de euros, el grupo reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras transparentes y sostenibles.

Más información en www.tumejorprestamo.com

