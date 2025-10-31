Grupo Inverpréstamo impulsa nuevas líneas de financiación para el sector del taxi en España - Grupo Inverpréstamo SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de octubre de 2025.-

El sector del taxi atraviesa un proceso de modernización que exige vehículos más eficientes, tecnología embarcada y una gestión económica ágil. En ese contexto, Grupo Inverpréstamo SL, a través de su marca Tu Mejor Préstamo, ha consolidado una línea de financiación específica para taxistas, ofreciendo hasta 40.000 euros con la licencia como única garantía.

Durante más de 15 años de trayectoria, la compañía ha acompañado a profesionales del transporte en Barcelona y Madrid, ayudándoles a renovar sus vehículos o cubrir gastos imprevistos. Ahora, dentro de su plan de expansión nacional, la entidad extiende su presencia a Baleares, Valencia y el País Vasco, con una previsión de destinar más de 4 millones de euros hasta 2026 exclusivamente a este segmento.

Un modelo de crédito privado adaptado al profesional del taxi

La propuesta de Grupo Inverpréstamo destaca por su rapidez en la gestión y por la flexibilidad en la concesión del préstamo, lo que ha permitido atender a taxistas que no encuentran soluciones en el circuito bancario tradicional.

Según fuentes de la compañía, cada operación se estudia de manera individual, garantizando transparencia, interés fijo y asesoramiento personalizado por un experto financiero. “Nuestro objetivo es que el profesional pueda concentrarse en su trabajo con la tranquilidad de tener una solución clara, legal y sin trámites interminables”, señalan desde la firma.

Más de 2.500 operaciones firmadas y 150 millones gestionados

En sus años de actividad, el grupo ha alcanzado una cartera de crédito superior a 150 millones de euros, con más de 2.500 operaciones formalizadas en todo el país. Estos resultados se apoyan en una red de abogados y asesores financieros que garantizan la seguridad jurídica de cada operación.

La marca Tu Mejor Préstamo, registrada y reconocida en el mercado financiero español, forma parte de la estrategia del grupo para fortalecer su posición en el sector de la financiación alternativa, un segmento que ha crecido de manera sostenida tras el endurecimiento de los criterios bancarios.

Digitalización y cercanía con el cliente

La compañía ha impulsado también una transformación digital de sus procesos. Su nueva plataforma permite a los usuarios gestionar solicitudes y hacer seguimiento de préstamos online, reduciendo plazos y simplificando la comunicación entre cliente y asesor financiero.

Este avance tecnológico se combina con una atención personalizada que mantiene el componente humano como parte esencial del servicio. “No trabajamos con decisiones automáticas: cada cliente tiene una historia y una necesidad distinta”, destacan desde Grupo Inverpréstamo.

Hacia una cultura financiera más responsable

El plan estratégico de la empresa para los próximos años incluye reforzar la educación financiera y promover un uso responsable del crédito. En palabras de la compañía, el propósito es “acompañar al profesional del taxi en su crecimiento económico, fomentando decisiones informadas y sostenibles”.

Una marca en expansión

Con su nueva etapa de crecimiento y consolidación nacional, Grupo Inverpréstamo busca posicionarse como referente en la financiación privada en España. Su apuesta por la transparencia, la rapidez y la atención personalizada lo ha convertido en un aliado estratégico para particulares, pymes y autónomos que buscan soluciones financieras fuera del circuito bancario tradicional. Más información en www.tumejorprestamo.com

Contacto

Emisor: Grupo Inverpréstamo SL

Contacto: Grupo Inverpréstamo SL

Número de contacto: +34 934 87 03 80