El Grupo Kalorama incluido en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento en EEUU

Kalorama Group, uno de los principales facilitadores de transacciones entre compradores y vendedores de bloques de direcciones IPv4, ha anunciado hoy que ha sido incluido en la lista Inc. 5000 de 2025 de las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Kalorama Group ocupó el puesto número 70 a nivel nacional, el número tres en el área metropolitana de Washington D. C.-Maryland-Virginia, y fue clasificada como la empresa de más rápido crecimiento en el Distrito de Columbia gracias a su extraordinario crecimiento de ingresos del 4361 % entre 2021 y 2024.

"Este hito es una prueba de la profunda experiencia de nuestro equipo en el mercado y de la confianza de nuestros clientes en nuestra capacidad para desenvolvernos en una clase de activos altamente especializada", afirmó Josh Bourne, fundador de Kalorama Group. "Nos hemos labrado una reputación por nuestra transparencia, rapidez de ejecución y conocimiento de la normativa, cualidades que son muy importantes para las organizaciones que buscan asesoramiento fiable en el dinámico pero opaco mercado de las direcciones IPv4".

Kalorama Group se ha convertido en líder del mercado mundial de direcciones IPv4, ofreciendo servicios de asesoramiento, estructuración de transacciones y apoyo en materia de cumplimiento normativo a empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales e instituciones de educación superior que suelen tener excedentes de direcciones IPv4 por valor de cientos de millones de dólares. La empresa intermedia en la venta de las direcciones de sus clientes a empresas de inteligencia artificial y proveedores de servicios en la nube, entre otras partes que necesitan estos recursos fundamentales de Internet para apoyar su crecimiento.

El auge de la empresa se ha visto impulsado por el aumento de la demanda de direcciones IPv4 -elementos esenciales de Internet que conectan todos los dispositivos a una red- en medio de los retrasos en la transición global a IPv6, junto con la creciente complejidad normativa en torno a las transferencias de recursos numéricos de Internet. Desde su fundación en 2011, Kalorama ha facilitado la venta de más de 50 millones de direcciones IPv4 por valor de 1600 millones de dólares.

La lista Inc. 5000 ofrece una perspectiva única de las empresas más exitosas del segmento más dinámico de la economía estadounidense: las empresas independientes. Entre las empresas galardonadas en ediciones anteriores se encuentran Microsoft, Intuit, Under Armour y Patagonia.

"Ser reconocidos entre los 100 primeros de la lista Inc. 5000 es una poderosa validación de los problemas que resolvemos y las alianzas que hemos formado", afirmó Bourne. "No solo estamos creciendo rápidamente. Estamos creciendo con un propósito, ayudando a los clientes a liberar el valor de la infraestructura digital crítica y a proporcionar capacidad a los segmentos tecnológicos de más rápido crecimiento de la economía global".

Kalorama es la consultora líder en propiedad intelectual, que ayuda a organizaciones de todo el mundo en sus transacciones de IPv4. Kalorama posee un conocimiento sin igual del estado del mercado global de IPv4, y este conocimiento le permite tener una visión sofisticada y matizada de los diversos factores micro y macro que tienen implicaciones dinámicas en las transacciones de IPv4.

