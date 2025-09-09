El Grupo Melitta se convierte en socio oficial de café del Real Madrid

La colaboración con uno de los clubes de fútbol más exitosos del mundo le da visibilidad ante la mayor base de aficionados deportivos del mundo

Melitta suministrará cafeteras, café y servicios al estadio Bernabéu, al campo de entrenamiento y a las oficinas durante los próximos cinco años

Se acuerda un amplio paquete de comunicación y marketing para los equipos femenino y masculino

Minden, 9 de septiembre de 2025 – El Grupo Melitta será el socio cafetero oficial del Real Madrid, uno de los clubes de fútbol más exitosos del mundo, a partir de la temporada 2025/26. Melitta suministrará cafeteras, café y servicios al estadio Bernabéu, al campo de entrenamiento y a las oficinas durante los próximos cinco años. El acuerdo también incluye un amplio paquete de actividades de comunicación y marketing. Los acuerdos se aplican tanto al equipo femenino como al masculino.

Aumento de la notoriedad y la percepción de la marca

Estamos muy contentos con la colaboración con el Real Madrid, un club con una trayectoria única y un gran prestigio a nivel mundial, afirma Jero Bentz, miembro de la dirección de la empresa y bisnieto de la fundadora Melitta Bentz. Con esta colaboración aumentamos la notoriedad y la percepción de nuestra marca a nivel mundial. Este compromiso es un componente valioso de nuestra estrategia empresarial a largo plazo, orientada al crecimiento y la internacionalización.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, añade: Estamos muy contentos de colaborar con el Grupo Melitta. Hemos encontrado en él un socio fuerte que comparte nuestros valores de excelencia, calidad y pasión.

Numerosas actividades de comunicación conjuntas

La colaboración deportiva, inicialmente prevista para cinco años, incluye un amplio paquete de derechos y prestaciones. Como socio cafetero oficial y exclusivo, el Grupo Melitta equipará el estadio Santiago Bernabéu en las zonas VIP y de espectadores en general, así como las instalaciones del club, incluidas las zonas de entrenamiento y oficinas, con más de 60 cafeteras automáticas profesionales XT6 y más de 150 máquinas Barista TS. Además, el Grupo Melitta tendrá numerosas oportunidades de comunicación. Entre ellas se incluyen la publicidad en vallas, actividades de marketing en el estadio, el acceso a los jugadores y jugadoras, así como eventos conjuntos y actividades en línea y en las redes sociales.



El siguiente paso lógico tras la exitosa colaboración con el Manchester United

Con la colaboración con el Real Madrid, el Grupo Melitta da continuidad a la exitosa colaboración con el Manchester United, que finalizó en 2025 tras ocho años. La asociación con el Manchester United fue un gran éxito para nosotros. Aumentó significativamente el reconocimiento de nuestra marca y aumentó de forma sostenible el interés por nuestros productos, desde café hasta accesorios para café y productos para el hogar, entre los grupos destinatarios, afirma Patrick Schenk, responsable de todas las actividades de patrocinio deportivo del Grupo Melitta. La asociación con el Real Madrid es ahora el siguiente paso lógico para seguir ampliando el modelo de éxito del patrocinio global.

El Real Madrid es uno de los clubes de fútbol más exitosos del mundo. El club ha ganado 15 veces la Liga de Campeones y 36 veces la liga española. Con alrededor de 750 millones de aficionados y 584 millones de seguidores en las redes sociales, el Real Madrid es el club de fútbol con mayor alcance a nivel mundial. Cada año, alrededor de 3,5 millones de personas visitan el estadio Santiago Bernabéu, donde se celebran más de 250 eventos al año. El equipo femenino del Real Madrid ha participado en varias ocasiones en la Liga de Campeones y es subcampeón de la Primera División.



Asociaciones deportivas internacionales, nacionales y regionales

El patrocinio deportivo del Grupo Melitta tiene una sólida base en el deporte internacional, nacional y regional. Actualmente, existen acuerdos de colaboración deportiva con el Borussia Dortmund, el Arminia Bielefeld, el Minas Tenis Clube, el GWD Minden, el Bessel-Ruder-Club y los Minden Wolves.

