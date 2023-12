El grupo de pensamiento BE OPEN de Elena Baturina apoya el empoderamiento de los jóvenes en el sector energético en SES2

Winners of BEOPEN competition at COP28

Winners of BEOPEN competition at COP28 - BE OPEN FOUNDATION/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 1 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Como socio de la Cumbre de Energía Estudiantil (SES 2023), BE OPEN tuvo el honor de dirigirse a 650 jóvenes de más de 100 países que se reunieron en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi (NYUAD). Participaron en el programa internacional e interdisciplinario que se esfuerza por preparar a los jóvenes para una carrera en la transición energética, mostrando voces subrepresentadas en el espacio energético y empoderando a los jóvenes para construir relaciones importantes con homólogos y profesionales de la industria.

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, unidos por el tema Reimaginar el futuro, SES 2023 proporcionó a los delegados el conocimiento y las conexiones necesarias para asumir los desafíos energéticos locales y perseguir sus propios proyectos.

Se convirtió en el evento energético liderado por jóvenes más grande del mundo que brinda espacio para que cientos de jóvenes colaboren en soluciones energéticas sostenibles. Los organizadores permitieron la participación de jóvenes de diversos orígenes, especialmente jóvenes de comunidades marginadas y países en desarrollo, quienes tuvieron la oportunidad de ampliar sus capacidades y ampliar sus proyectos de energía limpia.

La fundadora de BE OPEN Elena Baturina dio la bienvenida a los participantes y subrayó que el programa de los ODS de BE OPEN demostraba claramente la importancia de las nuevas iniciativas energéticas: "Durante los cinco años de nuestro programa de competición, las soluciones energéticas sostenibles han desempeñado un papel importante en la consecución de todos los objetivos de desarrollo en los que se centraban nuestras competiciones. Educar y motivar a los jóvenes para que se conviertan en líderes del sector energético ofreciéndoles una plataforma de discusión e intercambio de ideas, un suelo nutritivo para el crecimiento, es la mejor manera de avanzar para lograr un futuro mejor para todos".

Para respaldar estas declaraciones, la fundación compartió los resultados de su programa de competencia estudiantil con el tema de los ODS, que elige centrarse en un objetivo particular cada año, y hasta ahora ha cubierto el ODS 12: Consumo y producción responsables, ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 2: Hambre Cero y ODS 7: Energía limpia y asequible. BE OPEN invitó a los delegados de todo el mundo a desarrollar y presentar sus proyectos al concurso en curso Design Your Climate Action dedicado al ODS13: Acción climática.

Entre los delegados de la Cumbre, hubo cuatro ganadores del último concurso de BE OPEN, Better Energy by Design, y su asistencia fue parte del premio, además de subvenciones en efectivo. Estos fueron el ganador del segundo premio Qin Zhou de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang en China, los ganadores del premio de Voto Público Iwana Raydan y Mirjam Hoescht del Politecnico di Milano, Italia, y el ganador del premio Founder's Choice Kevin Sulca, de la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú.

La Cumbre finalizó con una visita a la Zona Verde de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 en Dubái, con diferencia el evento relacionado con el clima, la energía y la sostenibilidad más grande e influyente del mundo. En la Zona Verde, los delegados asistieron a una serie de paneles sobre diplomacia energética, seguridad energética y acción del sector privado.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2290541/BE_OPEN_Foundation.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-grupo-de-pensamiento-be-open-de-elena-baturina-apoya-el-empoderamiento-de-los-jovenes-en-el-sector-energetico-en-ses2023-y-cop28-302003474.html