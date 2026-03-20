El Grupo Praana avanza en su expansión estratégica con el nombramiento de Darpan Parikh

(Información remitida por la empresa firmante)

El Grupo Praana nombra a Darpan Parikh como miembro de la junta directiva del Grupo Praana y director ejecutivo de Galata Chemicals en medio de una expansión global estratégica.

MUMBAI, India y JERSEY CITY, N.J., 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Praana Group , un conglomerado diversificado con negocios que abarca productos químicos especializados y fibra de vidrio, y Galata Chemicals, líder mundial en aditivos especiales y productos químicos de alto rendimiento, han anunciado el nombramiento de Darpan Parikh como miembro de su junta directiva y director ejecutivo de Galata Chemicals. Este nombramiento marca un hito importante en la continua evolución del Grupo como plataforma global integrada de productos químicos especializados y materiales avanzados..

Parikh aporta una amplia experiencia de liderazgo global de más de 25 años en estrategia, transformación comercial, gestión de carteras de productos y excelencia en la cadena de suministro. Se une a Galata tras ocupar altos cargos directivos en SABIC y General Electric, donde dirigió organizaciones globales de ventas y cadena de suministro e impulsó el rendimiento operativo en complejos negocios internacionales. El tiene un MBA y un máster en Ingeniería de Plásticos.

Como director ejecutivo, Parikh liderará la estrategia de crecimiento global de Galata Chemicals, fortaleciendo su posición en el mercado de aditivos especiales y de alto rendimiento para recubrimientos, PVC, plásticos de ingeniería y mercados industriales. Su mandato incluye impulsar la excelencia operativa, la expansión de la cartera de clientes y una mayor fidelización de los clientes en toda la presencia internacional de Galata. Como miembro del Consejo de Administración de Praana Group, contribuirá a la dirección estratégica de los negocios diversificados de productos químicos especiales y fibra de vidrio del Grupo, apoyando las iniciativas de integración y la creación de valor a largo plazo en toda la empresa.

"La experiencia global de Darpan, su mentalidad estratégica y su compromiso con la creación de equipos de alto rendimiento se alinean perfectamente con nuestra visión de expansión impulsada por la innovación para Praana", afirmó Vishal Goenka, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Praana.

Al comentar sobre su nombramiento, Parikh dijo: "Me complace unirme a Galata Chemicals y Praana Group y espero aprovechar la sólida base de la empresa para impulsar un crecimiento disciplinado y centrado en las operaciones.

Este nombramiento de liderazgo refuerza el compromiso de Praana Group de fortalecer su plataforma global de productos químicos especializados, preservando al mismo tiempo su legado de calidad, gobernanza e innovación construido a lo largo de casi siete décadas.

Acerca de Praana

Fundada en 1956, Praana es una multinacional con sede en la India y presencia global en el sector de la fabricación, a través de Sterling Specialty Chemicals, Galata Chemicals, Artek Surfin Chemicals y 3B Fibreglass. En 2025, Praana firmó los siguientes acuerdos definitivos:

(i) con Owens Corning para la adquisición de su negocio de refuerzos de vidrio, fortaleciendo aún más su plataforma global de materiales avanzados y reforzando su estrategia de crecimiento disciplinado e integrado en los mercados internacionales.

(ii) con Halliburton para la propuesta de adquisición de una parte de su negocio Multi-Chem, ampliando así sus capacidades en el ambito de los productos químicos especializados en los mercados energéticos e industriales.

(iii) con Arkema para la propuesta de adquisición de la planta de producción de Vlissingen en los Países Bajos y los negocios relacionados con aditivos plásticos, incluyendo copolímeros MBS y modificadores de impacto acrílicos, fortaleciendo así la plataforma de aditivos especializados de Galata.

Para más información, contacte con:India Corporate OfficeNombre: Deepa ViswanathE-mail: deepa.viswanath@praana.com EE.UU.Nombre: Anthony BrownE-mail: anthony.brown@galatachemicals.com EuropaNombre: Gülşah Yazicioglu KunE-mail: gulsah.kun@galatachemicals.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2905114/PRAANA_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-grupo-praana-avanza-en-su-expansion-estrategica-con-el-nombramiento-de-darpan-parikh-302719655.html