Grupo Prodesco refuerza su presencia en Barcelona con una nueva sede al servicio de la hostelería

Almacén Grupo Prodesco Barcelona - Grupo Prodesco

(Información remitida por la empresa firmante)

Grupo Prodesco refuerza su presencia en Cataluña con la apertura de una nueva sede en Barcelona desde la que dará servicio a restaurantes, hoteles y grupos de restauración de la ciudad y su área de influencia. Las nuevas instalaciones, ubicadas en Terrassa y con más de 5.000 m, permitirán ampliar su capacidad operativa y logística para el sector hostelero

Barcelona, 24 de marzo de 2026.- Grupo Prodesco refuerza su presencia en Cataluña con la puesta en marcha de su nueva sede en Barcelona, desde la que opera de forma unificada bajo la razón social Prodesco S.A. desde el 1 de febrero de 2026. Esta implantación refuerza la cercanía, la capacidad operativa y el modelo de servicio del grupo al profesional de la hostelería en la ciudad y su área de influencia.



La llegada de Grupo Prodesco a Barcelona es el resultado de un proceso de integración progresivo iniciado en 2024 con la absorción de Abarrotes. Durante 2025, la compañía trabajó en la consolidación operativa y organizativa de la actividad, culminando en noviembre de ese mismo año con el traslado a las nuevas instalaciones de Terrassa. A partir de febrero de 2026, el grupo opera ya plenamente integrado, tanto a nivel corporativo como comercial.



Barcelona constituye un enclave estratégico dentro del crecimiento de Grupo Prodesco y una de las plazas gastronómicas más dinámicas y exigentes del país. El objetivo del grupo es replicar en este mercado el modelo de servicio desarrollado en Madrid, basado en la calidad operativa, el asesoramiento gastronómico especializado y una logística propia altamente eficiente, siempre desde una escucha activa del entorno local que permita adaptarse a las necesidades reales del profesional hostelero.



Desde la nueva sede, Grupo Prodesco da cobertura a Barcelona y alrededores, prestando servicio a restaurantes, grupos de restauración y hoteles de media y alta hostelería. Muchos de ellos son clientes que ya trabajan con el grupo en Madrid y que han ampliado su actividad en Barcelona, encontrando en Prodesco un socio estratégico que les acompaña en su crecimiento.



Las nuevas instalaciones cuentan con más de 5.000 metros cuadrados, preparadas para operar en tres temperaturas (ambiente, frío positivo y frío negativo), y con un surtido de más de 5.000 referencias, que incluye productos gastronómicos, marcas propias, especialidades (como producto étnico, oriental o italiano) y surtido básico. Esta infraestructura se apoya en una flota propia de seis vehículos tri-temperatura, una red comercial local y un equipo de asesores gastronómicos especializados.



Gracias a este modelo, Grupo Prodesco ofrece al profesional de la hostelería un triple ahorro clave para la rentabilidad y eficiencia de su negocio:



• Ahorro de tiempo, al centralizar en un único proveedor el suministro en las tres temperaturas, lo que reduce la gestión de pedidos e interlocutores, optimiza las entregas y simplifica la revisión de albaranes, facturas y la gestión de pagos.



• Ahorro logístico, al trabajar con menos proveedores, lo que permite un mayor control del stock y de las roturas en los almacenes de cocina, además de mejorar la trazabilidad del producto y avanzar en criterios de sostenibilidad.



• Ahorro económico, gracias a la centralización de la compra y al mayor volumen de negociación, que permite obtener mejores condiciones y acuerdos comerciales, así como ofrecer de forma gratuita una auditoría gastronómica y de costes.



Todo ello se articula desde un enfoque basado en los valores que definen al grupo: honestidad, cercanía, trabajo, agilidad, familia, experiencia y transparencia, pilares que guían la relación diaria con clientes, proveedores y colaboradores.



"La apertura de esta sede nos permite estar aún más cerca del profesional hostelero del mercado local, escuchar sus necesidades y ofrecerle soluciones adaptadas a su realidad, manteniendo el mismo estándar de servicio que define a Grupo Prodesco", señala Pablo Pericón, Director de Operaciones de Grupo Prodesco.



La iniciativa refuerza también el empleo local y la colaboración con proveedores de cercanía, con un foco claro en la eficiencia operativa, la reducción de mermas y la mejora de la rentabilidad del negocio hostelero.



Sobre Grupo Prodesco

Grupo Prodesco es un grupo empresarial especializado en alimentación y asesoramiento gastronómico para la media y alta hostelería. Ofrece soluciones integrales que combinan distribución, fabricación propia y logística especializada, aportando un servicio de alto valor añadido al profesional de la hostelería.



El grupo está formado por distintas unidades de negocio que operan de forma coordinada: Prodesco, como distribuidora de alimentación; Vinos y Cervezas Singulares, especializada en vinos, cervezas y bebidas; Deliplat, obrador propio de productos de 5ª gama; La Fábrica de Pulpo, cocedero especializado; y DALT, plataforma logística propia del grupo, especializada en almacenaje, logística y transporte en las tres temperaturas.

Contacto

Emisor: Grupo Prodesco

Nombre contacto: Isabel Salgado

Descripción contacto: Grupo Prodesco /Responsable de Marketing y Comunicación

Teléfono de contacto: 91 890 30 11