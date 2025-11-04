Grupo REPARA lanza Firmex, la primera LegalTech española que conecta notarios y clientes - Grupo REPARA

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera plataforma LegalTech oficial que intermedia tecnológicamente entre notarías y clientes finales

Madrid, 04 de noviembre de 2025.-

El grupo REPARA, matriz del reconocido despacho Repara tu Deuda Abogados —líder absoluto en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015— anuncia la creación de Firmex, la primera plataforma LegalTech española que intermedia tecnológicamente entre notarías y clientes finales, permitiendo constituir sociedades mercantiles de forma 100% online, con firma notarial telemática y verificación digital de identidad.

Firmex nace como un proyecto de ingeniería jurídica y tecnológica de gran envergadura, diseñado para transformar la relación entre el ciudadano, la empresa y la notaría mediante automatización inteligente, infraestructura en la nube y modelos de IA de última generación.

Un ecosistema LegalTech con arquitectura inteligente

La plataforma Firmex combina tres pilares tecnológicos:

Motor de IA Legal y Documental, basado en modelos de lenguaje de nueva generación, que asiste al usuario en tiempo real durante la creación de estatutos, redacción de cláusulas societarias y verificación normativa.

Infraestructura de Firma Avanzada, desarrollada en colaboración con uno de los partners tecnológicos internacionales más importantes del mundo en seguridad digital y firma criptográfica. Este sistema permite ejecutar actos notariales en videoconferencia cumpliendo con la normativa europea eIDAS y los estándares ISO/IEC 27001.

Orquestador de Procesos Cloud, que integra en un único flujo automatizado la reserva de denominación social, firma notarial, alta en Registro Mercantil, obtención de CIF provisional y definitivo, así como apertura bancaria certificada, todo ello en menos de 96 horas.

El resultado es un entorno legal-digital seguro, escalable y auditable, que reduce drásticamente el tiempo medio de constitución de una empresa en España y democratiza el acceso al emprendimiento.

Un proyecto de magnitud internacional

Respaldado por el grupo REPARA, pionero en la modernización del sector jurídico español, Firmex se concibe como una división de innovación estructural dentro del ecosistema LegalTech europeo.

La compañía mantiene acuerdos estratégicos con partners tecnológicos de referencia global en inteligencia artificial, infraestructura cloud y firma digital —socios que también colaboran con entidades como Google, Microsoft o la Comisión Europea— para garantizar la máxima fiabilidad, soberanía del dato y cumplimiento normativo.

“El lanzamiento de Firmex simboliza el paso del sector jurídico a una nueva era digital”, explica la dirección del grupo REPARA. “Nuestra misión es situar a España en la vanguardia de la transformación legal, del mismo modo que Repara tu Deuda Abogados fue el motor de la revolución de la Ley de la Segunda Oportunidad en 2015. Hoy damos un salto cualitativo, uniendo derecho, tecnología y automatización inteligente”.

Beneficios medibles e impacto en el tejido empresarial

Ahorro medio del 70 % en costes frente al proceso tradicional.

Reducción de plazos de constitución de 15-25 días a tan solo 4 días hábiles.

Verificación biométrica y KYC automatizado para máxima seguridad jurídica.

Escalabilidad masiva: miles de sociedades pueden constituirse simultáneamente con control y trazabilidad completa.

Sostenibilidad: eliminación de traslados físicos, papel y tiempos muertos.

Firmex convierte la fundación de una sociedad mercantil en una experiencia completamente digital, accesible desde cualquier dispositivo, y gestionada por un sistema de IA supervisado por juristas expertos.

Sobre el grupo REPARA

El grupo REPARA es uno de los ecosistemas jurídicos y tecnológicos más avanzados de España, formado por divisiones especializadas en derecho, inteligencia artificial y automatización de procesos legales.

Su firma insignia, Repara tu Deuda Abogados, es líder nacional en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, con más de 100.000 clientes y 400 millones de euros cancelados desde 2015.

El grupo continúa su expansión con proyectos que impulsan la digitalización integral del sector legal y notarial.

Sobre Firmex

Firmex LegalTech, filial tecnológica del grupo REPARA, es la primera plataforma española que permite la constitución de sociedades mercantiles con firma notarial telemática y asistencia de IA jurídica.

Basada en tecnología cloud, seguridad criptográfica y automatización legal, Firmex redefine el concepto de notaría digital.

Más información: www.firmex.es

Contacto de prensa

Departamento de Comunicación – Grupo REPARA

prensa@repara.group

+34 93 000 00 00

www.firmex.es | www.reparatudeuda.es

Contacto

Emisor: Grupo REPARA

Contacto: Grupo REPARA

Número de contacto: +34 93 000 00 00

Email de contacto: prensa@repara.group