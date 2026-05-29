Grupo Rogasa impulsa nueva línea de promoción inmobiliaria desde solvencia técnica y calidad constructiva

Grupo Rogasa - Grupo Rogasa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de mayo de 2026.-

El Grupo Rogasa ha dado un paso estratégico en su evolución como compañía con el lanzamiento de una nueva línea de negocio centrada en la promoción inmobiliaria, a través de la empresa ROGASA REAL ESTATE, S.L.

Una actividad que no supone un giro radical sino una extensión natural de lo que el grupo ha construido durante décadas: conocimiento técnico profundo del sector, experiencia en la gestión de proyectos complejos y una cultura empresarial asentada en el rigor, la calidad y el cumplimiento normativo. El movimiento responde a una estrategia de diversificación pensada para consolidar la posición del grupo como actor de referencia en el ciclo completo del desarrollo inmobiliario.



ROGASA REAL ESTATE se integra de forma complementaria a las actividades tradicionales del grupo en el área de construcción, área industrial, rehabilitación, conservación y gestión de activos. Con este paso, Rogasa pasa de intervenir en fases específicas de ese ciclo a asumir también el rol promotor, con todo lo que ello implica en términos de visión de largo plazo, gestión del riesgo y toma de decisiones estratégicas sobre el producto final. Una evolución que el grupo afronta desde una posición de solidez, con una estructura técnica y organizativa que le permite abordar proyectos de cierta envergadura con garantías reales.



La apuesta nace de una convicción clara: que la promoción inmobiliaria responsable requiere algo más que capital. Exige solvencia técnica, conocimiento real del territorio y capacidad para coordinar con eficacia a administraciones públicas, agentes privados y equipos especializados. Son precisamente las competencias que Rogasa ha desarrollado y afinado a lo largo de su trayectoria y que ahora traslada de forma directa a este nuevo ámbito de actividad.



En términos de enfoque, ROGASA REAL ESTATE se articula en torno a criterios de calidad constructiva, sostenibilidad, eficiencia técnica y cumplimiento riguroso de los estándares normativos y éticos que definen la identidad del grupo. Una visión que se aleja deliberadamente de la lógica del corto plazo para priorizar el desarrollo de proyectos con valor duradero, tanto para los usuarios finales como para los entornos urbanos en los que se ubican.



El lanzamiento de esta nueva actividad refleja la madurez de un grupo que ha sabido evolucionar sin perder de vista sus fundamentos. El Grupo Rogasa afronta esta etapa con la determinación de aplicar en la promoción los mismos estándares que han definido su reputación en la construcción y la gestión de activos, consolidando una propuesta de valor que combina experiencia acumulada, visión estratégica y un compromiso firme con la calidad en cada proyecto que desarrolla.







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