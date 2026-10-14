Grupo Rogasa, con Juan Luis Romero Gamero, impulsa un modelo propio en la construcción

Rogasa refuerza su apuesta por los medios propios - Rogasa

(Información remitida por la empresa firmante)

Mientras buena parte del sector de la construcción avanza hacia modelos cada vez más externalizados, Grupo Rogasa mantiene una apuesta histórica por los medios propios como elemento diferencial de su modelo empresarial

Madrid, 14 de octubre de 2026.- El sector de la construcción atraviesa una transformación profunda. La escasez de mano de obra especializada, la creciente complejidad técnica de los proyectos, las nuevas exigencias medioambientales, la digitalización y la necesidad de mejorar la productividad están modificando la forma de planificar y ejecutar las obras.



Ante este escenario, muchas compañías han optado por estructuras más ligeras y por externalizar una parte creciente de sus recursos productivos. Grupo Rogasa, sin embargo, mantiene una filosofía que forma parte de su identidad desde hace casi cuatro décadas: invertir en medios propios para conservar un mayor control sobre la ejecución de los proyectos.



Esta estrategia parte de una convicción clara: disponer directamente de los recursos necesarios permite reforzar la capacidad de respuesta, mantener el conocimiento técnico dentro de la organización y asumir proyectos complejos con mayor autonomía operativa.



Actualmente, Grupo Rogasa cuenta con una estructura industrial propia que integra maquinaria, instalaciones industriales, fabricación de hormigón y asfalto y equipos especializados. Esta capacidad permite a la compañía afrontar distintas tipologías de proyectos reduciendo su dependencia de terceros en determinadas fases de ejecución.



"Los medios propios no son únicamente una inversión; son una forma de entender la construcción. Nos permiten asumir compromisos con mayor seguridad, reaccionar con rapidez ante posibles imprevistos y preservar el conocimiento técnico dentro de la organización", explica Juan Luis Romero Gamero.



Mantener este modelo implica también un esfuerzo continuado en inversión, renovación tecnológica, mantenimiento de equipos y formación de profesionales. En un mercado sometido a una presión creciente sobre los plazos, los suministros y la disponibilidad de determinados recursos, Grupo Rogasa considera que disponer de capacidad productiva propia representa una ventaja competitiva especialmente relevante.



La compañía identifica además tres grandes vectores que marcarán el futuro del sector: sostenibilidad, digitalización e industrialización de los procesos constructivos. Ámbitos que exigirán una mayor integración entre tecnología, conocimiento técnico y capacidad real de ejecución.



En este contexto, la apuesta histórica de Grupo Rogasa por los medios propios le permite afrontar la transformación del sector desde una posición coherente con su trayectoria, incorporando nuevas soluciones sin renunciar a uno de los principios que han definido su evolución: mantener capacidad de decisión y ejecución sobre el terreno.



Porque en un sector cada vez más complejo, construir con criterio propio implica combinar innovación, sostenibilidad, digitalización y conocimiento del oficio con una visión empresarial preparada para responder a los retos del futuro.

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