Madrid, 2 de de marzo de 2026.- La seguridad en España ha dejado de ser una cuestión de alarmas ruidosas para convertirse en una infraestructura de inteligencia invisible. Grupo Segurymat, referente regional en Extremadura en soluciones de protección integral, presenta hoy su informe y oferta exclusiva sobre las tendencias que están redefiniendo la protección de activos este año. La IA Agéntica, la convergencia digital y la sostenibilidad se posicionan como los pilares maestros frente a nuevas amenazas como el sabotaje tecnológico y el aumento de delitos en sectores estratégicos como la construcción. Destacan y analizan cinco puntos clave sobre la tendencia este 2026.

IA Agéntica: el fin de las falsas alarmas

Destacan que en 2026, la Inteligencia Artificial ha pasado de ser reactiva a ser "agéntica". Los sistemas ahora son capaces de distinguir entre un repartidor habitual y una presencia sospechosa, tomando decisiones autónomas como iluminar zonas específicas o emitir avisos preventivos antes de que se produzca la intrusión física.

Cámaras de vigilancia con IA: cerebros tácticos

En Grupo Segurymat tienen muy claro que ofrecer lo mejor en tecnología es fundamental para una seguridad real y efectiva, por eso sus equipos no solo graban, sino que analizan.

Incorporan análisis de comportamiento que permite detectar situaciones de merodeo antes de que ocurra un incidente, cuentan con sistemas de disuasión activa mediante cámaras que emiten luces estroboscópicas y avisos sonoros al detectar intrusos, y disponen de visión nocturna a color (ColorVu/FullColor), lo que posibilita identificar matrículas y rostros con total nitidez incluso en oscuridad absoluta.

Convergencia física y digital (phygital)

En este punto destacan que la seguridad física y la ciberseguridad ya no son departamentos separados. Las plataformas unificadas que ofrecen en Grupo Segurymat permiten que, si un sensor de acceso detecta una anomalía, el sistema cierre automáticamente los puertos de red sensibles, protegiendo tanto los activos físicos del negocio como los datos en la nube.

Smart security: integración total y control móvil

Gupo Segurymat recuerda que un sistema aislado es un sistema débil. La tendencia actual es la convergencia total. Con Grupo Segurymat, la alarma, las cámaras y el control de accesos se gestionan a través de una única app móvil.

Esto permite una gestión remota 24/7 con control de luces, alarmas y sensores desde el smartphone, así como monitoreo con Central Receptora (CRA) para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier salto de alarma. Además, incorpora detección de inhibidores y botones SOS como protección avanzada frente a técnicas de sabotaje moderno, junto con automatización inteligente que posibilita la creación de rutinas basadas en geolocalización.

Sostenibilidad y vigilancia móvil 5G

El despliegue de torres de vigilancia autónomas para obras y grandes eventos, alimentadas por energía solar y conectividad 5G, permite proteger zonas sin infraestructura cableada. "No instalamos cámaras; instalamos tranquilidad inteligente. La tecnología actual permite que el sistema aprenda de las rutinas del usuario para protegerlo sin invadir su día a día", señala Juan Carlos Mato, CEO de Grupo Segurymat.

Por qué Grupo Segurymat lidera el mercado en Extremadura en 2026

Al buscar instaladores de alarmas y cámaras, la validez legal es crítica. Grupo Segurymat cumple estrictamente con el Registro de Seguridad Privada, garantizando que la protección sea real y efectiva. La compañía destaca por: especialización técnica en sistemas cableados e inalámbricos de última generación, soporte local y mantenimiento preventivo, un valor diferencial frente a grandes multinacionales, y transparencia absoluta con contratos de conexión a CRA sin letras pequeñas.

