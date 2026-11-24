Guardian SNB - SHOPNET BROKERS SA

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía tecnológica amplía la presencia de SNB Guardian mediante una alianza con uno de los operadores de referencia del sector de la seguridad, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- La protección no termina al cerrar la puerta de casa. También importa cuando una persona regresa sola, realiza un trayecto o necesita pedir ayuda ante una situación inesperada. Con esa idea nació SNB Guardian, una aplicación de seguridad personal que ahora se incorpora a la oferta de servicios de Segurma.



El acuerdo une la experiencia tecnológica de Grupo SNB en el sector asegurador con la trayectoria de Segurma en el ámbito de la seguridad. Para SNB supone, además, un paso en su estrategia de llevar soluciones de alto valor a nuevos mercados, demostrando que la tecnología desarrollada en un sector puede responder a necesidades compartidas por muchos otros.



SNB Guardian permite enviar alertas SOS, compartir trayectos con contactos de confianza y registrar audio y vídeo ante situaciones de riesgo. También incorpora avisos automáticos cuando el usuario no confirma su llegada al destino previsto. Funcionalidades pensadas para algo tan cotidiano como saber que alguien está bien o poder pedir ayuda cuando más se necesita.



La prevención, un valor que conecta tecnología y seguros.

Esta colaboración refleja una evolución que también interesa al mercado asegurador: la posibilidad de complementar la protección tradicional con servicios útiles antes de que ocurra un incidente.



Para aseguradoras, mediadores y operadores de banca-seguros, este tipo de soluciones abre nuevas posibilidades para acompañar al cliente en su vida cotidiana y construir relaciones que no dependan exclusivamente de la contratación de una póliza o la gestión de un siniestro.



"En Grupo SNB creemos que la tecnología tiene verdadero valor cuando se convierte en soluciones útiles para las personas. SNB Guardian es un buen ejemplo de ello. Este acuerdo con Segurma demuestra nuestra capacidad de escalar productos de alto nivel a nuevos mercados y generar oportunidades de colaboración entre sectores que, aunque diferentes, comparten un mismo objetivo: proteger mejor a las personas", ha dicho Carlos Astiz, Director General del grupo SNB.



Con esta alianza, Grupo SNB refuerza su apuesta por una tecnología que trasciende los sectores para los que fue concebida y encuentra su verdadero valor cuando se convierte en una ayuda concreta para las personas.



Sobre Grupo SNB

Grupo SNB es un grupo empresarial tecnológico con más de 25 años de experiencia en el sector asegurador. A través de sus empresas desarrolla soluciones de software, plataformas digitales y servicios especializados que ayudan a las organizaciones a mejorar sus procesos, impulsar nuevos modelos de negocio y ofrecer servicios de mayor valor a sus clientes. Su estrategia combina innovación, desarrollo de productos propios y alianzas empresariales para llevar la tecnología a nuevos mercados.



www.gruposnb.com



Sobre Segurma

Segurma es una empresa española especializada en seguridad para hogares y negocios, con más de 40 años de trayectoria y cerca de 500 profesionales. Ofrece soluciones de alarmas, videovigilancia y protección, respaldadas por una Central Receptora de Alarmas propia.



www.segurma.com

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