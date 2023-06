Grupo Telynet está de aniversarios: Telynet ha cumplido 34 años y Telynet Caribe 10 años

(Información remitida por la empresa firmante)

El pasado 1 junio de 2023, Telynet ha cumplido 34 años. Desde aquel 1 junio de 1989, han pasado 34 años de crecimiento, aprendizaje y expansión. El pasado mes de mayo Telynet Caribe también estaba de celebración, 10 años

Telynet S.A. nació el 1 de junio de 1989, con dos trabajadores, 500.000 pesetas [3.000 euros] y varios socios que procedían del sector económico y empresarial. Uno de esos socios fundadores es Enrique Bermúdez, actualmente CTO de Telynet.



Telynet se ha convertido en estos años, en Grupo Telynet, con centros de excelencia por medio mundo. Siendo Líder en la Transformación Digital Comercial Móvil y Omnicanalidad, pero sigue avanzando y trabajando en el desarrollo de nuevos productos, siempre con lo último en tecnologías, para que las empresas de venta y distribución puedan hacer una transformación digital, lo más cómoda posible y acorde con sus necesidades.



Telynet se ha especializado en la creación e implementación de productos de software para empresas, en el campo de las Soluciones Móviles (SFA), Gestión de Relaciones con Clientes (CRM), Servidores de Ventas Avanzados, Bots, Reconocimiento de Imágenes, Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial, Machine learning, Bjoin By Telynet (Nueva RRSS para empresas), etc.



El pasado 31 de mayo Telynet Caribe cumplía 10 años, y lo celebraron con una festejo con clientes y amigos. Un gran evento organizado en Santo Domingo (República Dominicana) que fue todo un éxito, se pueden ver todos los detalles de esta fiesta en su web https://telynet.com/gran-evento-celebrado-el-31-mayo-por-telynet-caribe-con-motivo-de-su-10-aniversario/



Web que inauguraron hace unos días, se escribió una nota de prensa muy favorable sobre esta Web: www.telynet.com



'Telynet sigue avanzando contigo'



Sobre Telynet

Desde su creación en el año 1989, Grupo Telynet se ha especializado en la edición e implementación de productos de software para empresas de Gran Consumo, Alimentación, Bebida, Farmacéuticas, Cosmética, etc. En el entorno de Soluciones Omnicanal para la gestión comercial (Venta, Preventa, Autoventa, Televenta, Reparto, Cobros, Gestor Punto de Venta, B2B, B2C, etc.)



Durante más de 34 años, Telynet ha desarrollado un amplio Know-how experimentado en numerosos proyectos y productos desarrollados con éxito, en diferentes países. La amplia experiencia acumulada, los conocimientos suministrados por sus clientes, así como la continua investigación para dar un mejor servicio, han conseguido que Telynet sea Líder del Sector, con más de 50.000.000 pedidos en el 2022, más de 300 clientes en más de 20 países y más de 25.000 usuarios móviles utilizando sus soluciones.



Grupo Telynet basa su crecimiento en proveer el mejor servicio de preventa y posventa en sus sistemas móviles de gestión comercial, por eso, para este año 2023 esperan superar 70.000.000 pedidos.







