GrupoHoreca presenta la nueva versión del refinador Twin Stones para chocolate y cremas artesanales - Grupo Horeca

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de marzo de 2026.-

La elaboración artesanal de chocolate y cremas gourmet continúa ganando protagonismo en la gastronomía profesional. En este contexto, GrupoHoreca presenta la nueva versión del refinador Twin Stones, un molino abatible de sobremesa diseñado para cocineros, chocolateros y pasteleros que buscan trabajar pequeñas producciones con una precisión excepcional.

La nueva Twin Stones incorpora mejoras que responden directamente a las demandas de los profesionales. Entre sus principales innovaciones destaca un nuevo sistema de control térmico, que detiene automáticamente la máquina en caso de sobrecalentamiento, protegiendo el motor y garantizando un funcionamiento seguro incluso durante procesos prolongados. Además, las piedras de granito son ahora completamente extraíbles, permitiendo retirarlas fácilmente para su limpieza y evitando la contaminación cruzada de sabores o colores entre elaboraciones. La tercera gran mejora es su sistema de transmisión directa por engranajes, que elimina el desgaste de las correas tradicionales, reduce el ruido de funcionamiento y ofrece una mayor resistencia y durabilidad.

Conocido también como melanger, el refinador Twin Stones permite realizar el proceso de conchado de chocolate Bean-to-Bar, refinando las partículas hasta alcanzar tamaños inferiores a 20 micras. Este nivel de refinamiento proporciona chocolates con una textura extremadamente fina, fluida y elástica, perfecta para la elaboración de tabletas, coberturas, rellenos o moldes de alta calidad.

Más allá del trabajo con cacao, la máquina destaca por su gran versatilidad culinaria. Permite elaborar pastas puras de frutos secos, giandujas, cremas untables, mostazas artesanales, mantequillas vegetales o preparaciones aromatizadas con frutas liofilizadas, especias o ingredientes innovadores. Esto convierte a Twin Stones en una herramienta especialmente interesante para pastelería creativa, chocolatería artesanal y cocina de autor.

Su diseño compacto de sobremesa permite integrarla fácilmente en obradores, cocinas profesionales o incluso en espacios de show cooking y buffet, aportando además un componente visual que refuerza el carácter artesanal de las elaboraciones.

El equipo incorpora rodillos de granito natural de 10 cm de diámetro, junto con un eje reforzado de doble pala que optimiza la recolección de la crema y garantiza una mezcla homogénea sin sobrecalentamiento. El bol de acero inoxidable permite trabajar con una capacidad ideal de 2 litros, alcanzando hasta 3 litros de producto, lo que resulta perfecto para producciones artesanales o pruebas de nuevos sabores.

El refinador Twin Stones se convierte además en el complemento perfecto para el bombo confitero Confi Kit, permitiendo ampliar las posibilidades en chocolatería y confitería, desde coberturas personalizadas hasta la creación de grageas, pralinés y rellenos para bombonería.

Disponible a través de GrupoHoreca, este refinador se ha consolidado como una de las herramientas de pastelería y chocolatería profesional más valoradas de los últimos años, permitiendo a chefs y artesanos desarrollar elaboraciones únicas con un control total sobre textura y calidad.

