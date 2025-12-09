GrupoHoreca revoluciona la cocina profesional con BroilyGrill, un grill con infrarrojos a 850 ºC - Grupo Horeca
Madrid, 09 de diciembre de 2025.-
En un contexto donde la hostelería profesional compite a velocidad extrema, la tecnología deja de ser un lujo para convertirse en un recurso crítico. GrupoHoreca firma un acuerdo estratégico con el fabricante de BroilyGrill, asumiendo el rol de Distribuidor Oficial en España y marcando un hito para el sector HoReCa nacional.
El grill profesional infrarrojo italiano BroilyGrill introduce en España la evolución natural del “broiler” de alta temperatura, consolidándose como una de las herramientas más prometedoras para cocción directa, sellado avanzado y optimización del servicio.
Alta temperatura real, rendimiento inmediato
BroilyGrill se basa en un sistema de calor por infrarrojos mediante quemadores superiores y placas de cerámica alveolar capaces de alcanzar 850 ºC reales en cuestión de minutos. Esta potencia habilita una reacción de Maillard inmediata, creando una corteza crujiente, minimizando la pérdida de peso y conservando una jugosidad interna excepcional.
El sistema trabaja bajo un principio “invertido”: el calor impacta desde arriba hacia abajo, de forma directa y sin llamaradas. La grasa se deposita en bandejas inferiores con agua, evitando que contacte con el calor y reduciendo hasta un 80% la emisión de humos y olores, lo que hace a BroilyGrill compatible con muchas cocinas abiertas y campanas convencionales.
Además, el diseño combina radiación, conducción y convección natural, generando un efecto horno que envuelve la pieza y estabiliza el punto incluso en picos de máxima carga.
La brasa: virtud gastronómica, reto operativo
La brasa ofrece carácter sensorial, pero implica una infraestructura pesada: almacenamiento y encendido del carbón, control térmico continuo y un parrillero altamente cualificado. Muchos chefs reconocen que mantener una brasa viva durante toda la jornada supone horas de previsión, mermas térmicas y un estrés operativo difícil de sostener.
Aquí radica la propuesta disruptiva del BroilyGrill: conservar la potencia y el sabor de la brasa, pero eliminando su complejidad logística. El equipo se enciende, alcanza 850 ºC en unos 6 minutos y está listo para producir comandas con precisión desde la primera pieza. Puede apagarse entre comandas (modelo eléctrico) o mantenerse en modo piloto (gas), optimizando energía y reduciendo costes operativos.
Versatilidad de instalación: eléctrica o gas
Ambas versiones alcanzan 850 ºC y trabajan por irradiación superior. Los equipos están disponibles en varias dimensiones y alturas útiles, adaptándose a cocinas abiertas, gastrobares, hoteles 5★ o steak houses que requieren una producción estable, rápida y repetible sin depender de un único especialista en parrilla.
España vive un reto similar al mercado norteamericano: menos personal experto, más presión en picos de demanda y un control de costes cada vez más crítico. Estados Unidos ya ha consolidado la transición hacia broilers infrarrojos de gas y eléctricos, tendencia que España replicará con rapidez. BroilyGrill llega exactamente en ese punto de inflexión.
AulaChef: ver para creer, probar para comprar
GrupoHoreca refuerza su estrategia con la creación de AulaChef Madrid, un espacio de demostración permanente donde propietarios, responsables de compras y jefes de cocina pueden realizar:
- Demos individuales
- Degustaciones reales
- Formación operativa
- Pruebas con sus propios productos
- Análisis de tiempos, merma y rendimiento
La pregunta ya no es “qué grill cocina mejor”, sino “qué grill ayuda a tu cocina a ser más eficiente, estable y rentable cada día”.
Impacto en KPI de cocina y retornos operativos
Los responsables de compras del sector identifican mejoras claras:
Reducción de tiempos de preparación
Menor logística de combustible sólido
Ahorro energético por encendido bajo demanda
Mayor estabilidad térmica en picos de servicio
Menor saturación olfativa y menos humo (hasta un 80%)
Producción repetible sin personal altamente cualificado
Incremento del rendimiento por pieza y reducción de merma
BroilyGrill no es solo un grill. Es una respuesta estratégica al nuevo escenario de la hostelería.
Más información y demostraciones;
Catálogos, tarifas, asesoramiento de instalación y demostraciones profesionales pueden solicitarse directamente en Madrid.
