GSB presenta su último desarrollo y tecnología con la aplicación GSTelecom

12 de marzo de 2021 / News Aktuell.- El mundo de la tecnología sigue adaptándose a las necesidades de la humanidad actual, creciendo y expandiéndose a un ritmo exponencial, y esta afirmación clara y precisa es especialmente cierta cuando se trata de la tecnología blockchain. Estamos en el año diez desde la exitosa historia del Blockchain, una tecnología que primero se dio a conocer a través del Bitcoin, una criptomoneda basada en un sistema de libro mayor descentralizado, luego a través de la Fundación Ethereum, y ahora a través de muchas empresas y comunidades de software y alta tecnología que trabajan sin descanso para desarrollar servicios y productos para y especialmente a través de Blockchain. Una de estas empresas, bajo el liderazgo de su director general Josip Heit, con la estructura corporativa de una potencia de software es GSB Hamburg AG, con sede en la legendaria ciudad portuaria de Hamburgo, en el norte de Alemania, donde el nombre y la marca para sí mismo en este campo creado desde 2011 y se hizo conocido por las innovaciones exitosas, como el G999, entre otros, en el campo de la tecnología. Su último anuncio de un nuevo desarrollo que GSB planea llevar al mercado internacional es su aplicación GSTelecom. Se trata de una plataforma asegurada y operada con blockchain que permite a todos los usuarios enviar y recibir chats de voz, mensajes e imágenes, todo ello encriptado a través de la blockchain.

Una cadena de bloques es una lista de registros continuamente ampliable, también llamada "bloques", que se encadenan mediante técnicas criptográficas. Cada bloque individual suele contener un hash criptográfico seguro (valor de dispersión) del bloque anterior, una marca de tiempo y datos de la transacción, lo que hace imposible el fraude y la manipulación y garantiza a los usuarios una seguridad absoluta.

La forma en que esto funciona ha sido probada con éxito durante siglos y también detiene cualquier tipo de escucha no solicitada así como no deseada, entre otras cosas. En la breve explicación se entiende en cuestión de segundos la tecnología, porque con esta tecnología tan ingeniosa como sobre todo ingeniosa se ponen simbólicamente dos palos uno al lado del otro y se rayan transversalmente, por lo que cada muesca corresponde a una deuda que hay que asumir. El acreedor toma un palo, el deudor el otro. El acreedor no podrá añadir una muesca y el deudor no podrá eliminar una, ya que la comparación de los dos palos revelaría inmediatamente la falsificación.

Bastante sencillo, ¿verdad? Una tecnología antigua, pero sobre todo de última generación, extensible mediante marcas de tiempo y encriptación, imposible de manipular con la tecnología actual del siglo XXI. En este sentido, un blockchain no es otra cosa que un registro mundial extendido a innumerables ordenadores.

¿Por qué es tan importante el nuevo desarrollo de GSB, por qué debería preocuparse todo el mundo por él y prestarle atención?

Privacidad. La privacidad es el rey de nuestro tiempo, dice el director general de GSB AG, Josip Heit. Las recientes violaciones de datos, las cuestionables ventas que las acompañan y el intercambio de datos incluido por parte de las grandes corporaciones y empresas es a lo que el público se somete consciente e inconscientemente con su consentimiento de un solo clic. Estos son los llamados logros de las nuevas formas de comunicación.

Actualmente, las aplicaciones de chat más populares funcionan con claves de cifrado. Sin embargo, el fallo fundamental de esto es que el cifrado se sigue manteniendo, almacenando y también distribuyendo en servidores centrales. A la inversa, esto significa que cualquier dato, mensaje o contenido compartido a través de estos cifrados sigue estando "retenido" en estos servidores y "accesible" en cualquier momento.

Josip Heit subraya en este contexto y en relación con el último desarrollo de GSB: "¡Esto es radicalmente diferente de la cadena de bloques, y aquí para la aplicación llamada GSTelecom!"

"GSTelecom" crea una plataforma de mensajería segura, privada y protegida en la que ninguna información está en manos de terceros ni es accesible para ellos. En pocas palabras, con "GSTelecom" existe ahora un servicio "de pago" que los profesionales, los particulares y las empresas pueden utilizar para compartir datos e información sin el riesgo de que un tercero pueda acceder a ellos y utilizarlos posteriormente.

¿Estará el público dispuesto a utilizar un servicio "de pago" cuando tantos otros son gratuitos? Esta pregunta ha sido formulada actualmente por periodistas internacionales al jefe de desarrollo de los departamentos técnicos de GSB, a lo que Alexandru Cocindau respondió:

"¿Gratis? No, nada en este mundo es gratis, por desgracia. Los datos importantes no sólo son uno de los productos más importantes en el mundo actual, sino que incluso pueden equipararse a las divisas en cuanto a su importancia. Y las mismas se venden al mejor postor y se utilizan todo el tiempo. Las decisiones que tomamos sobre los coches, la ropa y las casas se hacen a menudo por nosotros. Porque se nos anuncian y esto es perceptible todo el tiempo. Esto se debe a que nuestros datos no son en absoluto seguros. La gente está viendo esto ahora. Quieren recuperar su libertad, pero es casi demasiado tarde porque el tiempo se acaba.

Cuando la gente pasó de los caballos a los coches, compró un coche y luego pagó la gasolina para conducirlo. ¿Por qué? Porque querían más libertad para ir más lejos, ir más rápido y experimentar más. Si la gente ve valor en GSTelecom, creo que pagará con gusto una cuota de "gasolina" para tener el control básico necesario sobre su privacidad."

GOOGLE PLAY STORE: https://play.google.com/store/apps/details?id=block.chain.chat

APPLE STORE: https://apps.apple.com/tt/app/gstelecom-by-g999-blockchain/id1547577247

