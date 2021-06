GSMA se asocia con Cision PR Newswire para el MWC Barcelona 2021

PR Newswire dispondrá de la sala de prensa oficial online y proporcionará servicios de distribución de noticias

BARCELONA, España, 25 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La GSMA ha anunciado hoy que Cision PR Newswire será el socio oficial de medios y comunicaciones del evento principal de la industria móvil y la tecnología de la organización, el MWC Barcelona 2021. El evento se llevará a cabo del 28 de junio al 1 de julio de 2021.

Cada año, el MWC reúne a empresas destacadas y pioneras con el objetivo de compartir los últimos temas relevantes para el futuro de los ecosistemas móviles y tecnológicos.

PR Newswire, una red de distribución de contenido líder en la industria y una plataforma de asesoramiento para los medios, está impulsando la MWC21 Online Press Room oficial. Los expositores del evento y los miembros de PR Newswire van a utilizar esta sala de prensa online para compartir noticias del programa, recursos multimedia y otro contenido junto a los asistentes, los medios de comunicación y el público. Los expositores pueden conseguir una mayor visibilidad en la sala de prensa comprando un paquete de exposición aquí: https://mwc.vporoom.com/order

"Estamos encantados de poder contar con PR Newswire como nuestro socio de medios oficial para el evento de este año", explicó Lara Dewar, directora global de relaciones públicas y comunicaciones de la GSMA. "El MWC21 es un evento híbrido, por lo que es fundamental poder proporcionar una experiencia fluida, de forma independiente a la ubicación o plataforma del asistente. El equipo de PR Newswire es creativo y está orientado a buscar estas soluciones. Estoy encantada de que nos estén ayudando a proporcionar los recursos de prensa a este espacio virtual que permite el acceso a contenido destacado para todos los medios de comunicación de nivel global".

PR Newswire ha proporcionado consejos para compañías que navegan dentro de una estrategia híbrida de eventos en su guía 3 Ways to Increase Your Visibility at MWC.

El tema del evento de este año es Connected Impact ("impacto conectado"), y los asistentes van a poder explorar cómo la IA, 5G, Big Data e IoT darán forma al futuro y continuarán transformando las vidas. Es hora de volver a conectar, reconstruir – y reimaginar un mundo que esté más conectado.

Para asistir al evento, regístrese aquí.

Acerca de Cision Como líder mundial en materia de relaciones públicas, tecnología de gestión de marketing y redes sociales, Cision ayuda a las marcas y empresas a identificar, conectar y relacionarse con clientes y partes interesadas para impulsar los resultados empresariales. PR Newswire, una red de más de 1.100 millones de personas de influencia, su sistema de monitoreo detallado y analítica, y sus plataformas de redes sociales, Brandwatch y Falcon.io encabezan un conjunto de soluciones de primer nivel. Cision tiene oficinas en 24 países en las regiones de América, Europa y APAC. Para obtener más información sobre las soluciones galardonadas de Cision, incluyendo su próxima generación Cision Communications Cloud®, visite www.cision.com y siga a @Cision en Twitter.

Acerca de la GSMA La GSMA representa los intereses de los operadores móviles de todo el mundo, uniendo a más de 750 operadores con casi 400 empresas en el ecosistema móvil en general, que incluye fabricantes de teléfonos y dispositivos, compañías de software, proveedores de equipos y compañías de internet, así como organizaciones en sectores industriales adyacentes. La GSMA también produce los eventos MWC líderes en la industria, que se celebran anualmente en Barcelona, África, Los Ángeles y Shanghái, así como la próspera serie de conferencias regionales. Si desea más información visite la página web empresarial de la GSMA en www.gsma.com. Siga a la GSMA en Twitter: @GSMA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1551352/GSMA_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/998964/cision_PRNewswire_Logo.jpg