(Información remitida por la empresa firmante)

El GSMA MWC26 Doha recibió a más de 10.000 asistentes, en un evento que, al celebrarse por primera vez de forma conjunta con la UIT, sitúa a la región MENA en el centro de la política y la innovación en materia de conectividad a escala mundial

El MWC26 de Doha reunió a destacados líderes del sector, responsables políticos y organismos reguladores durante tres días de exposiciones, debates, creación de redes de contactos y cierre de acuerdos en Doha

DOHA, Catar, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El MWC26 Doha ha concluido hoy tras reunir en Catar a más de 10.000 asistentes procedentes de 100 países y territorios, lo que pone de manifiesto la envergadura y la ambición del crecimiento y la transformación digital en Oriente Medio y el Norte de África. A lo largo de tres días de sesiones plenarias, conferencias y cumbres organizadas en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información (MCIT) del Estado de Catar, los participantes analizaron cómo la inteligencia integrada, la infraestructura de próxima generación y las estrategias digitales nacionales están redefiniendo el papel de Oriente Medio y el Norte de África en el ecosistema global de conectividad.

En una iniciativa de celebración conjunta sin precedentes, el MWC26 de Doha se desarrolló de forma paralela a los días inaugurales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP-26).

Sianne Ryder, consejera delegada de Eventos y Servicios para la Industria en GSMA Ltd, señaló: Esta semana, en el MWC26 de Doha, responsables políticos y reguladores se reunieron junto a líderes del sector e innovadores para debatir, establecer contactos y dar forma al futuro digital de la región MENA. La celebración simultánea con los primeros días de la conferencia ITU PP-26 dio lugar a algo único: un espacio donde quienes definen la agenda digital global pudieron interactuar directamente con los operadores, las empresas tecnológicas y los inversores que la hacen realidad. El resultado fueron conversaciones más precisas, vínculos más sólidos y un camino más claro desde las políticas hacia el progreso. Esperamos ver cómo las alianzas forjadas en Doha generan un impacto en toda la región y más allá. Gracias a todos los que nos acompañaron, y especialmente a nuestros anfitriones del MCIT.

El MWC26 Doha en números:

Más de 10.000 asistentes únicos provenientes de 100 países y territorios

14% de asistentes de nivel directivo superior (C-suite) y 37% de nivel directivo o superior

El 62% de los asistentes representa a sectores adyacentes al ecosistema móvil principal

El Programa Ministerial de la GSMA reunió a 86 delegaciones, incluidos 36 ministros y 34 titulares de autoridades reguladoras nacionales. En total, estuvieron representados 74 países y 12 organizaciones intergubernamentales

195 ponentes participaron en sesiones plenarias, cumbres y programas de socios

Aproximadamente 100 expositores, patrocinadores y socios presentes en el recinto ferial, de forma paralela a la conferencia ITU PP-26

42 acuerdos y anuncios formalizados en la sala de anuncios

Más de 220 representantes de medios de comunicación, creadores de contenido y analistas del sector presentes en el lugar

La GSMA centra ahora su atención en el MWC27 de Barcelona, que tendrá lugar del 1 al 4 de marzo de 2027; el proceso de inscripción ya está abierto. Esperamos dar la bienvenida nuevamente al ecosistema de conectividad de la región en Doha, del 15 al 17 de noviembre de 2027.

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