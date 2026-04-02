Gstarsoft presenta soluciones integradas de CAD + BIM en BIM World Paris 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- BIM World Paris 2026 abrió oficialmente sus puertas hoy. Gstarsoft expone junto con ASSE, su distribuidor oficial en Francia, en los expositores D58 y E59. La compañía presentó su gama completa de soluciones CAD y BIM abiertas. Estas innovaciones están adaptadas a los flujos de trabajo de diseño europeos para fortalecer su presencia estratégica.

El evento de dos días en Paris Porte de Versailles reúne a más de 260 expositores y atrae a casi 10.000 profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) de todo el mundo. El expositor de Gstarsoft despertó gran interés por su portafolio digital integrado. Estos productos ofrecen alta compatibilidad, rendimiento estable y despliegue flexible.

Richard Li, consejero delegado de la Unidad de Negocio BIM de Gstarsoft, declaró: "Gstarsoft ha creado un ecosistema CAD y BIM integrado. Nuestras tecnologías propias permiten un entorno de diseño digital continuo. Las funciones prácticas de IA, incluyendo el renderizado por IA y la interacción multimodal humano-IA, serán clave para nuestros productos, proporcionando mejoras de eficiencia que ayudarán a los clientes a ejecutar proyectos sin problemas".

Productos destacados

Los visitantes pudieron experimentar de primera mano a través de laboratorios interactivos. Exploraron cómo GstarCAD y GstarBIM superan las barreras de la transformación digital gracias a su rendimiento ágil.

GstarBIM: Este producto estrella permite una colaboración multidisciplinar fluida. Se alinea con los estándares OpenBIM y la normativa RE2020 de Francia. GstarBIM admite la conversión con un solo clic de dibujos CAD 2D a modelos BIM 3D, con soporte integrado para buildingSMART bSDD. Gracias a su implementación sencilla que no requiere hardware de alto rendimiento, GstarBIM reduce las barreras de adopción y ayuda a las empresas francesas a lograr un diseño conforme a la normativa y una colaboración integral a un menor coste. Incluye renderizado con IA para visualizaciones rápidas y de alta calidad.

GstarCAD: Diseñado para escenarios de diseño profesional, su tecnología central patentada aumenta la velocidad de apertura de dibujos hasta en un 40%. Admite todos los formatos de archivo principales, incluidos DWG, DXF, IFC y RVT, lo que garantiza una conectividad perfecta con las herramientas más utilizadas en la industria. La versión más reciente se ha mejorado con herramientas de restricciones paramétricas, lo que garantiza precisión y flexibilidad para diseños de patrones repetitivos, diseños de productos y planos arquitectónicos donde las actualizaciones deben propagarse de forma fiable.

GstarCAD 365: Una plataforma de colaboración nativa en la nube que permite la sincronización en tiempo real entre múltiples dispositivos, la edición asíncrona para equipos distribuidos, el control de acceso a los planos y el almacenamiento en la nube. Cierra el ciclo de datos desde el diseño hasta la construcción, facilita la colaboración en proyectos transfronterizos en toda Europa y ayuda con la optimización energética y el cumplimiento de la normativa RE2020.

Los profesionales locales destacaron que la alta compatibilidad reduce los costes de cambio de herramientas. Las funciones de IA optimizan las tareas repetitivas. Su diseño ligero se adapta al hardware de las pequeñas y medianas empresas.

Presencia global

William Wang, director de Ventas Internacionales, comentó: "El mercado europeo valora la flexibilidad tecnológica. Ofrecemos soluciones interoperables para flujos de trabajo reales. Nuestra colaboración con ASSE nos permite estar cerca de las necesidades de los clientes locales".

Jérôme Fauconnet, presidente de ASSE, añadió: "Elegimos Gstarsoft por sus tecnologías centrales estables. Sus funcionalidades satisfacen la necesidad del sector francés de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) de contar con herramientas asequibles y que cumplan con la normativa. Impulsaremos la implementación local y el soporte técnico".

Gstarsoft reafirmó su compromiso a largo plazo con Europa. El sector de la ingeniería francés se enfrenta a retos como la fragmentación de los flujos de trabajo y los elevados costes de cumplimiento de la normativa RE2020. Las empresas locales confirmaron que la implementación flexible de Gstarsoft mejora la eficiencia sin interrumpir los flujos de trabajo existentes.

Los productos de Gstarsoft dan servicio a más de 100 millones de usuarios en más de 110 países. Su participación en BIM World Paris subraya su compromiso con el mercado europeo. Al combinar soluciones compatibles con soporte local, Gstarsoft ayuda a los profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) a impulsar la colaboración digital.

Acerca de Gstarsoft

Gstarsoft Co., Ltd., fundada en 2001, es un proveedor líder de software industrial centrado en la I+D. Con la misión de centrarse en el cliente —haciendo que el diseño sea más eficiente, la colaboración más fluida y el valor sostenible—, la empresa se compromete a convertirse en un proveedor de software industrial de clase mundial, impulsado por la innovación de productos, que ofrece una gama completa de soluciones que incluyen CAD 2D, CAD 3D, BIM y CAD en la nube. Actualmente, los productos y servicios de Gstarsoft abarcan más de 110 países, con una base de usuarios global acumulada que supera los 100 millones.

Acerca de ASSE

ASSE es el socio oficial de Gstarsoft en Francia, con amplia experiencia en los sectores de climatización y construcción. Posee un profundo conocimiento de la normativa de construcción francesa, las demandas del mercado y los desafíos prácticos del sector. ASSE se centra en proporcionar soporte técnico local, asesoramiento para la implementación de productos y servicios personalizados a clientes franceses, colaborando con Gstarsoft para promover la adopción de tecnologías CAD y BIM abiertas en el mercado francés y apoyar la modernización digital de alta calidad del sector AEC local.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948882/BIM_World_Paris__1_size.jpg

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