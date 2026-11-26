(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 26 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Gstarsoft muestra cómo los equipos de arquitectura, ingeniería y construcción pueden adoptar la metodología BIM (Building Information Modelling) aprovechando los planos CAD y las prácticas de diseño que ya utilizan. GstarCAD y GstarBIM son los pilares de la propuesta de la empresa en BIM World Munich 2026, celebrada los días 24 y 25 de noviembre en el ICM (International Congress Center Messe München).

En colaboración con su distribuidor en Polonia, TMSYS Sp. z o.o., Gstarsoft demuestra cómo los equipos pueden evolucionar desde el dibujo y el modelado tradicionales hacia la visualización de diseños asistida por inteligencia artificial y la revisión de planos en la nube.

Diseño abierto. Flujos de trabajo conectados. BIM para todos los equipos

En respuesta al lema del evento, "BIM 4 ALL" (BIM para todos), Gstarsoft destaca cómo los formatos abiertos ayudan a los equipos de proyecto a intercambiar y reutilizar información de diseño entre diferentes herramientas y disciplinas.

GstarCAD es compatible con los flujos de trabajo de dibujo existentes

GstarCAD es un software CAD profesional para el dibujo y la documentación en 2D, que incluye herramientas para el modelado en 3D. Gracias a su compatibilidad nativa con los formatos DWG y DXF, los equipos pueden abrir, editar e intercambiar planos existentes, manteniendo el uso de comandos, plantillas y bibliotecas de bloques con los que ya están familiarizados. La función de trazado por lotes permite a los equipos generar conjuntos de planos de manera más eficiente; además, la compatibilidad con LISP y .NET facilita a las empresas adaptar automatizaciones existentes y desarrollar herramientas personalizadas para sus flujos de trabajo de dibujo.

GstarBIM conecta los modelos de edificación con la documentación

Los equipos pueden utilizar planos de planta 2D en formato DWG como punto de partida para crear modelos paramétricos 3D de edificios en GstarBIM. Los planos, alzados y secciones están vinculados al modelo, de modo que cualquier cambio en el diseño se refleja automáticamente en la documentación asociada. El intercambio mediante el formato IFC permite a los equipos compartir información del modelo con colaboradores que utilizan otras herramientas BIM.

El programa del BIM World Congress incluye un caso práctico de Scan-to-BIM presentado por Gstarsoft, centrado en el histórico Mehoffer Hall de Cracovia, Polonia. El ejemplo muestra cómo los escaneos 3D y los datos de nubes de puntos pueden emplearse para generar un modelo de documentación del edificio en GstarBIM, el cual servirá de base para futuros trabajos de renovación y conservación.

GstarRender transforma ideas de diseño en imágenes y vídeos

GstarRender incorpora la visualización asistida por IA a los flujos de trabajo de diseño profesional. A partir de descripciones textuales, bocetos e imágenes de referencia, los diseñadores pueden generar y comparar rápidamente variaciones en cuanto a estilo, materiales, colores e iluminación. Asimismo, es posible crear vídeos de presentación a partir de imágenes, lo que ayuda a los clientes a visualizar el espacio propuesto. Al reducir el trabajo manual necesario para generar representaciones visuales, GstarRender permite a los diseñadores dedicar más tiempo a evaluar opciones y perfeccionar sus ideas, dejando que su criterio profesional guíe las decisiones finales de diseño.

GstarCAD 365 traslada la revisión de planos a la nube

GstarCAD 365 ofrece a los equipos acceso a planos compartidos a través de la web, el escritorio y dispositivos móviles. Gracias a un sistema de acceso controlado, herramientas de anotación e historial de versiones, los colaboradores, independientemente de su disciplina o ubicación, pueden revisar la versión más reciente y mantener sus comentarios vinculados al plano.

Fortalecimiento de las alianzas europeas y del soporte local

Gstarsoft continúa desarrollando su presencia en Europa mediante alianzas regionales y una interacción constante con los clientes locales.

Alemania sigue siendo un mercado clave, donde la interoperabilidad, los estándares abiertos, un rendimiento fiable y la continuidad con las prácticas de diseño existentes son aspectos fundamentales para los usuarios profesionales. Estos requisitos se alinean estrechamente con el enfoque de Gstarsoft en el desarrollo de productos y su apuesta por herramientas de diseño digital prácticas y accesibles.

La participación conjunta con TMSYS refleja el compromiso de Gstarsoft de colaborar con socios locales para mejorar la accesibilidad a sus productos, la asistencia técnica y la prestación de servicios tanto en Alemania como en Europa Central y Oriental.

William Wang, director de ventas internacionales de Gstarsoft, comentó:

"Los clientes europeos necesitan soluciones fiables e interoperables que aprovechen las herramientas y la experiencia con las que ya cuentan. Consideramos que la transformación digital debe ser práctica y accesible, permitiendo a los equipos avanzar a su propio ritmo. Al escuchar atentamente a los usuarios locales y colaborar con socios regionales de confianza, mantenemos nuestro compromiso de ofrecer tecnología y soporte que respondan a sus necesidades en constante evolución".

Con su segunda participación consecutiva en BIM World Munich, Gstarsoft sigue reforzando su vínculo con el mercado europeo. Dando continuidad a su presencia anterior, la empresa busca profundizar la cooperación regional y apoyar a los profesionales mediante soluciones de diseño digital interconectadas que evolucionan a la par de sus requerimientos.

Acerca de Gstarsoft

Gstarsoft Co., Ltd., fundada en 2001, es un proveedor líder de software industrial centrado en la investigación y el desarrollo (I+D). Con la misión de "centrarse en el cliente —haciendo que el diseño sea más eficiente, la colaboración más fluida y el valor sostenible", la empresa aspira a convertirse en un proveedor de software industrial de clase mundial, impulsado por la innovación de productos. Ofrece una gama completa de soluciones que incluye 2D CAD, 3D CAD, BIM, AI CAD y CAD basado en la nube. Actualmente, los productos y servicios de Gstarsoft están presentes en 175 países y regiones, y cuentan con una base de usuarios a nivel mundial que supera los 100 millones.

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