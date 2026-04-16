GTDC destaca el papel vital de los distribuidores en la adopción de la IA y la transformación digital

El papel vital de los distribuidores en la adopción de la IA - GTDC

(Información remitida por la empresa firmante)

Los líderes del sector subrayan que las plataformas digitales, el soporte y la colaboración son esenciales para impulsar las ventas, dinamizar los canales y responder a los cambios en el comercio global, la escasez de mano de obra y el auge de la robótica y la IA

Madrid, 16 de abril de 2026.- Los distribuidores de TI se han convertido en una fuerza impulsora detrás de las ventas y la adopción de la IA, soluciones avanzadas de nube y ciberseguridad y otras tecnologías de próxima generación, según la investigación y los debates de la conferencia GTDC Summit EMEA de esta semana. El panorama digital en rápida evolución fue un tema central del evento anual para ejecutivos del canal, organizado por el Global Technology Distribution Council (GTDC), el mayor consorcio mundial de distribuidores tecnológicos, que en conjunto representan más de 180.000 millones de dólares en ventas y servicios.



"El panorama de TI cambia rápidamente y la IA está acelerando esa transformación hacia un futuro centrado en lo digital", afirmó Frank Vitagliano, director ejecutivo de GTDC, en su discurso inaugural. "Los proveedores tecnológicos y los hyperscalers dependen más que nunca del alcance, los recursos y el impulso de la distribución, especialmente con la creciente complejidad de las soluciones centradas en la nube y la IA. Los distribuidores continúan desarrollando y ampliando sus capacidades fundamentales para ayudar a los socios a adaptarse y escalar tecnologías digitales en todo el ecosistema de TI". Vitagliano también compartió hallazgos clave de la última investigación de GTDC, que clasificó los servicios proporcionados por la distribución en los que más confían actualmente los proveedores orientados a la nube y la IA. La habilitación de socios, las plataformas digitales, los manuales de ventas y el crédito/financiación del canal encabezan la lista de las ofertas más valoradas [descargar una copia gratuita de Distribution: The Digital Force Multiplier aquí].



Tras estas palabras iniciales, Vitagliano se unió en el escenario principal a Joe Turner, vicepresidente de investigación de CONTEXT, para una "charla junto al mar" sobre las principales tendencias en IA y ciberseguridad. "A medida que avanzamos hacia una era en la que los agentes autónomos tienen acceso total con la capacidad de activar transacciones y mover datos, la protección de la identidad y el modelo de confianza cero no pueden tratarse como una idea secundaria", subrayó Turner. "Nuestros datos muestran que en los primeros tres meses de 2026, la Gestión de Identidad y Acceso creció un 19 % interanual, superando a todos los demás segmentos de ciberseguridad. Las inversiones en Zero Trust son ahora ocho veces mayores que el año pasado. Los distribuidores se han convertido efectivamente en amortiguadores de cumplimiento y talento para el canal. Son los únicos capaces de cerrar la ‘brecha de preparación’ de 2026 proporcionando certificaciones técnicas y barreras de IA explicables que los proveedores de soluciones necesitan para ofrecer innovación segura y legalmente conforme a sus clientes a nivel local".



La distribución impulsa la expansión digital

Los líderes de pensamiento del sector reforzaron el mensaje de los ‘distribuidores como multiplicadores de fuerza en la nube y la IA’ a lo largo de las presentaciones y paneles del Summit EMEA. Entre los ponentes se encontraban algunos de los ejecutivos de canal más reconocidos de Europa, expertos en economía y líderes en inteligencia de datos, cada uno abordando temas clave de interés para la comunidad de TI este año, entre ellos:



• Perspectivas del liderazgo en distribución - Vitagliano moderó un panel interactivo con algunos de los principales ejecutivos de distribución de Europa sobre diversos temas críticos, incluidos sus roles en rápida evolución en la habilitación de la nube y la IA. Gran parte de la conversación se centró en las plataformas digitales y en las múltiples formas en que estas nuevas herramientas ya están mejorando la participación en el canal y aumentando las oportunidades de ingresos en todo el ecosistema de TI. Los distinguidos panelistas incluyeron a Nick Bannister, presidente EMEA de Arrow ECS; Jesper Trolle, director ejecutivo de Exclusive Networks; Miriam Murphy, presidenta para Europa de TD SYNNEX; y Matt Sanderson, vicepresidente ejecutivo y presidente EMEA de Ingram Micro.



• Un marco para la IA en el Reino Unido y Europa - Lord Chris Holmes de Richmond MBE destacó consideraciones clave sobre la legislación en materia de IA para empresas, individuos y economías en toda Europa. Señaló la falta de supervisión y controles que debería preocupar tanto a la comunidad de TI como fuera de ella, y compartió conclusiones de su reciente informe "8 Realities" sobre el impacto real y tangible de estas tecnologías.



• Ajustes dinámicos del mercado - Emily Mansfield, economista principal para Europa en Economist Intelligence Unit (EIU), ofreció un análisis experto del mercado y financiero a nivel global. Destacando tendencias positivas y desafíos en distintas regiones, subrayó tendencias clave que proveedores, socios de soluciones y distribuidores deberían observar y a las que deberían adaptarse en el futuro.



• El cambio transformador de la IA - El consultor de TI Alex Tatham dirigió un panel de expertos sobre inteligencia artificial y su impacto en el gasto del sector y los ciclos de crecimiento. Este grupo de líderes analizó tendencias y oportunidades relacionadas con la IA agentiva, destacando las múltiples formas en que estas tecnologías afectarán al canal y a la comunidad de TI en los próximos años.



Acerca de GTDC

El Global Technology Distribution Council es el consorcio del sector que representa a los principales distribuidores tecnológicos del mundo. Los miembros de GTDC impulsan aproximadamente 180.000 millones de dólares en ventas anuales globales de productos, servicios y soluciones a través de diversos canales de negocio. Las conferencias de GTDC apoyan el desarrollo y la expansión de asociaciones estratégicas en la cadena de suministro que responden continuamente a las necesidades cambiantes del mercado para proveedores, clientes finales y distribuidores. Los miembros de GTDC incluyen AB S.A, Arrow Electronics, CMS Distribution, Computer Gross Italia S.p.A., D&H Distributing, ELKO Group, Esprinet S.p.A., Exclusive Networks, Exertis, Infinigate, Ingram Micro, Intcomex, Logicom Public Limited, Mindware, Nexora, Redington Limited, SiS Technologies, Tarsus Distribution, TD SYNNEX, TIM AG, VSTECS Holdings Limited y Westcon-Comstor.

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