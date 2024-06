GTDC Summit EMEA destaca los argumentos empresariales a favor de la IA, la sostenibilidad y los mercados

(Información remitida por la empresa firmante)

Global Technology Distibution Council organizó la 14ª conferencia anual GTDC Summit EMEA

Países Bajos, 5 de junio de 2024.- Numerosos altos ejecutivos se reunieron esta semana para debatir las últimas tendencias, avances y cuestiones empresariales críticas del sector de las TIC en la 14ª conferencia anual GTDC Summit EMEA, organizada por el Global Technology Distribution Council. En la edición de este año se trataron diversos temas de vital importancia para los vendedores y distribuidores de tecnología, con ponentes de gran calado y respetados líderes de opinión que dirigieron las conversaciones.



La IA y el rápido ritmo de la innovación fueron un tema central de debate. Los distribuidores mundiales siguen invirtiendo mucho en herramientas, programas y servicios para garantizar el éxito de sus socios proveedores y TIC, así como de las empresas y los consumidores a los que prestan apoyo. "La innovación significa poco sin los sistemas y mecanismos de apoyo necesarios para aumentar las ventas y la adopción en todo el ecosistema del canal", afirmó Frank Vitagliano, Director General de GTDC. "Los distribuidores siempre han desempeñado ese papel, y siguen aumentando sus competencias, herramientas y programas para impulsar estas nuevas tecnologías. Desde las aplicaciones más avanzadas habilitadas para IA y las ofertas de ciberseguridad hasta las últimas soluciones empresariales basadas en la nube, potencian y comprometen a las comunidades de proveedores y socios en estos esfuerzos".



En su discurso de apertura, Vitagliano también hizo hincapié en los servicios básicos que prestan los distribuidores, que seguirán siendo cruciales en el futuro y no pueden reproducirse fácilmente, como la logística, la facturación y el crédito. "Igual de críticas para el éxito del canal son las inversiones en mercados y plataformas en la nube que impulsan las oportunidades de participación para los proveedores de soluciones y sus socios vendedores. La transformación de los modelos de negocio y las carteras es una razón importante por la que el valor de los distribuidores está aumentando y se espera que gane impulso en los próximos años, con el canal confiando aún más en sus recursos colectivos y su ingenio".



También destacó varios de los recursos más recientes del consejo, incluido el informe Beyond the Marketplace Report sobre las tendencias en la contratación y el compromiso digitales. La recién publicada Guía del proveedor de datos de mercado ofrece una visión del ecosistema de datos y detalla los diversos servicios disponibles para la comunidad de proveedores. Ambos recursos pueden descargarse gratuitamente del GTDC Knowledge Hub.



Otros momentos destacados de la Cumbre EMEA

La evolución de la industria de las TIC también fue un tema predominante en la edición de este año. Los ponentes y panelistas hicieron hincapié en el estado actual y futuro de la distribución y el ecosistema del canal y trataron temas que podrían cambiar significativamente la forma en que las empresas adquieren, utilizan y renuevan las tecnologías. Entre estas sesiones cabe destacar:



Proyecto de sostenibilidad en marcha. Los líderes mundiales de ESG de la comunidad de vendedores y distribuidores se reunieron en un debate previo al evento en torno a las últimas iniciativas y mejores prácticas relacionadas con la sostenibilidad. En esa sesión, los asistentes conocieron el nuevo proyecto de sostenibilidad del GTDC, que incluye el desarrollo de una base de datos mundial con información sobre el ciclo de vida de diversos sistemas informáticos. Desde la producción, el embalaje y el envío hasta el final de la vida útil y las actividades de reciclado, la medición y el seguimiento del uso de energía y materiales y otros factores ayudarán a socios y consumidores a evaluar opciones y a abordar una lista cada vez mayor de requisitos de cumplimiento de la normativa mundial. Permanezca atento para conocer más detalles de Dominique Deklerck, recién nombrado jefe de proyecto de GTDC.



El Director General de GTDC también moderó una mesa redonda en la que participaron varios directivos de distribución de renombre, entre ellos David Grant, Director General de Westcon International; Phillipe Jarre, Presidente de Mindware Group; Miriam Murphy, Presidenta de TD Synnex en Europa; y Klaus Schlichtherle, Director General de Infinigate.



Philip Carter, de IDC, compartió sus ideas sobre la aparición de la IA Generativa y su impacto actual y potencial en las comunidades de TI y empresarial en general. Se prevé que estas tecnologías sean un catalizador de la innovación mundial y proporcionen inversiones sostenidas que impulsen las ventas en el sector de las TIC en los próximos años.



Emily Mansfield, de Economist Intelligence Unit (EIU), señaló varias señales positivas para el entorno financiero mundial, entre ellas la esperada suavización de la inflación y de las políticas monetarias en EMEA. Entre los posibles obstáculos a estas perspectivas optimistas cabe citar la inquietud relacionada con las próximas elecciones y los conflictos en curso.



El próximo evento mundial del consejo será GTDC Summit North America, previsto para los días 19 y 20 de febrero de 2025 en el Mission Pacific & Seabird Resort de Oceanside, California. Pronto se darán a conocer más detalles. GTDC compartirá más detalles sobre los eventos del próximo año próximamente.



Sobre GTDC

El Global Technology Distribution Council es el consorcio del sector que representa a los principales distribuidores de tecnología del mundo. Los miembros del GTDC mueven unos 160.000 millones de dólares anuales en ventas mundiales de productos, servicios y soluciones a través de diversos canales comerciales. Las conferencias del GTDC apoyan el desarrollo y la expansión de asociaciones estratégicas en la cadena de suministro que responden continuamente a las cambiantes necesidades del mercado de vendedores, clientes finales y distribuidores. Entre los miembros del GTDC figuran AB S.A., Arrow Electronics, CMS Distribution, Computer Gross Italia, D&H Distributing, ELKO, Esprinet, Exclusive Networks, Exertis, Infinigate, Ingram Micro, Intcomex, Logicom, Mindware, Siewert & Kau, SiS Technologies, Tarsus, TD SYNNEX, TIM AG y Westcon-Comstor.







Contacto

Nombre contacto: Brian Sherman

Descripción contacto: Global Technology Distribution Council

Teléfono de contacto: 814-882-4432