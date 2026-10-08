GTV refuerza su apuesta por el mercado español y presenta sus novedades en FIMMA + Maderalia 2026

Stand GTV 2024 - GTV Herrajes e Iluminación

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía, referente europeo en herrajes e iluminación con más de 12.000 referencias, mostrará en Valencia soluciones como los sistemas de cajones AXIS PRO, las bisagras SILENTO PRO, el sistema de iluminación TRACKO, el equipamiento para armarios ELITE y una amplia colección de tiradores modernos

Valencia, 8 de octubre de 2026.- Del 10 al 13 de noviembre, GTV Herrajes e Iluminación estará presente en FIMMA + Maderalia, en el stand E42 del Pabellón P1, Nivel 3. La compañía centrará su propuesta en sistemas de cajones y bisagras, iluminación integrada, tiradores y soluciones para cocina, armario y mobiliario residencial y comercial.



La participación en la feria se enmarca en la apuesta de GTV por seguir reforzando su presencia en España y Portugal, acercando al profesional una oferta integral de producto junto con stock local, atención comercial y herramientas digitales orientadas a facilitar el trabajo diario.



Innovación, diseño y servicio de proximidad

En apenas tres décadas, GTV se ha consolidado como uno de los referentes internacionales en herrajes para mobiliario e iluminación LED. Actualmente, está presente en más de 70 países, cuenta con un catálogo de más de 12.000 productos y un equipo de más de 600 profesionales.



Desde su filial en Valencia, inaugurada en 2018, GTV atiende los mercados de España y Portugal con la vocación de convertirse en un socio de confianza para fabricantes, distribuidores, carpinterías, interioristas y profesionales del mobiliario. A la amplitud de su catálogo suma un servicio cercano, stock permanente y herramientas digitales como configuradores 3D, catálogos técnicos y una plataforma B2B que agiliza la gestión de pedidos.



La oferta de GTV abarca sistemas de cajones y bisagras, tiradores, iluminación LED, accesorios para cocina y armario, sistemas extraíbles y soluciones inteligentes para el mobiliario. Una propuesta concebida para combinar funcionalidad, diseño y fiabilidad y dar respuesta a diferentes tipologías de proyecto desde un único proveedor.



"Queremos que el profesional español vea a GTV no solo como un proveedor de herrajes, sino como un socio capaz de ofrecer una solución completa para el mueble. Contamos con producto, stock y servicio local, pero también con diseño e innovación. En Maderalia queremos que fabricantes, distribuidores e interioristas puedan tocar las soluciones, probarlas y comprobar por sí mismos su calidad", señala David Campos, director comercial de GTV España Herrajes e Iluminación.



Soluciones para el mobiliario actual

Entre las soluciones que GTV mostrará en Valencia destaca AXIS PRO, uno de sus sistemas de cajones de mayor éxito, caracterizado por su diseño contemporáneo y su versatilidad para diferentes aplicaciones. Junto a él, SILENTO PRO presenta una gama de bisagras con una durabilidad certificada de 80.000 ciclos por SGS y un movimiento suave y silencioso.



En iluminación, TRACKO propone un sistema modular pensado para crear configuraciones personalizadas e integrar la luz en mobiliario residencial y comercial, una propuesta que se complementa con el sistema de interruptores inalámbricos SKY. GTV también presentará CLARI UV, una solución que integra iluminación LED y tecnología UVC directamente en el mobiliario.



La propuesta se completa con las colecciones de tiradores NYXA, HEXA, LINEA, RAY y STRAW, alineadas con las tendencias actuales de interiorismo mediante acabados como cachemir, grafito claro u oro cepillado.



Bajo el lema corporativo "unlimited possibilities", GTV afronta FIMMA + Maderalia 2026 como una oportunidad para acercar su propuesta al mercado ibérico e invitar a los profesionales a comprobar en el propio stand el funcionamiento, el diseño y la calidad de sus soluciones.



Los profesionales interesados en visitar el stand de GTV en FIMMA + Maderalia pueden concertar una cita a través de gtv@gtv.es o en el teléfono +34 961 134 441.



Más información: www.gtv.es

Contacto

Nombre contacto: David Campos

Descripción contacto: GTV Herrajes e Iluminación

Teléfono de contacto: +34 961 134 441