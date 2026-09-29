Guardian Glass Services destaca el papel del vidrio en el confort y la eficiencia energética del hogar - Guardian Glass Services

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.- “Podemos cambiar una ventana y seguir sin resolver el problema si no elegimos bien el vidrio” - Josu Anero, director general de Guardian Glass Services, explica por qué el vidrio es decisivo para mejorar la eficiencia energética y el confort de las viviendas durante todo el año.

La eficiencia de una vivienda empieza antes de que llegue el frío

Septiembre marca el regreso a la rutina y se convierte en uno de los mejores momentos para pensar qué mejoras son necesarias en una vivienda de cara a los próximos meses. Cuando las temperaturas empiezan a bajar y aumenta el uso de la calefacción, vuelven a aparecer algunos problemas: habitaciones que no mantienen el calor, condensación en las ventanas o facturas energéticas más elevadas.

Para Josu Anero, director general de Guardian Glass Services, esperar a que llegue el frío es uno de los errores más habituales: “Normalmente reaccionamos cuando el problema ya ha aparecido en casa. Notamos frío cerca de las ventanas, algunas habitaciones no alcanzan una temperatura confortable o tenemos que encender la calefacción más de lo esperado. Sin embargo, el mejor momento para actuar es antes de que todo eso ocurra”.

Preparar una vivienda para el invierno no consiste únicamente en revisar la calefacción. También implica entender por dónde pierde energía y qué elementos condicionan realmente su comportamiento térmico.

Y uno de los más importantes suele ser también uno de los menos comprendidos: el vidrio.

No todas las ventanas protegen igual

A simple vista, dos ventanas pueden parecer muy similares. Sin embargo, su comportamiento puede ser completamente diferente.

El tipo de vidrio, la composición del acristalamiento, la calidad del marco y una instalación profesional determinan cómo responderá la ventana frente al frío, el calor, la radiación solar o el ruido exterior.

“Muchas veces la decisión se centra en comparar presupuestos o en fijarse únicamente en el marco. Sin embargo, podemos cambiar una ventana y seguir sin resolver el problema si no elegimos correctamente sus componentes”.

Según Anero, uno de los aspectos más infravalorados es precisamente el vidrio, a pesar de que representa la mayor parte de la superficie de una ventana.

“El vidrio no es un elemento secundario. Es una parte fundamental de la envolvente del edificio y tiene un impacto directo en la temperatura interior, la entrada de radiación solar, el aprovechamiento de la luz natural y el confort cotidiano”.

Confort durante todo el año, no solo en invierno

La eficiencia energética no consiste solo en mantener el calor en invierno, sino también en evitar el exceso de temperatura durante los meses más calurosos. En España, este equilibrio es clave para reducir las pérdidas de calor en invierno y limitar la entrada de energía solar en verano.

“Una buena solución debe funcionar durante todo el año. No se trata solamente de pasar menos frío en invierno. También queremos evitar que determinadas estancias se sobrecalienten en verano, mantener una temperatura más estable y utilizar la calefacción o el aire acondicionado de forma más eficiente”.

Vidrios de altas prestaciones como Guardian Sun permiten combinar aislamiento térmico y control solar, manteniendo al mismo tiempo la entrada de luz natural.

Cuando las exigencias de control solar y aislamiento son mayores – por ejemplo, en viviendas con grandes superficies acristaladas o una exposición solar intensa –, existen soluciones más avanzadas como Guardian SNX60 capaces de llevar ese equilibrio un paso más allá, manteniendo una elevada entrada de luz natural.

“La clave está en seleccionar el vidrio adecuado para la orientación, el clima, el tamaño de los huecos y las necesidades reales de cada vivienda. No existe una única respuesta válida para todos los hogares”.

Lo que se aprendió escuchando a las familias

Guardian Glass Services ha podido observar de cerca cómo decide un propietario cuando reforma su vivienda, entre otras vías a través de Venstal, la iniciativa con la que acercan al consumidor final su conocimiento sobre vidrio y eficiencia energética.

“Venstal nos ha permitido entender mejor qué se pregunta una familia cuando se plantea cambiar sus ventanas. Hemos comprobado que muchas personas quieren mejorar el confort y la eficiencia de su vivienda, pero no siempre conocen la importancia del vidrio ni las diferencias que existen entre unas soluciones y otras”. Ese aprendizaje, señala Anero, refuerza una conclusión: la eficiencia energética llega al hogar a través de toda la cadena de valor —fabricantes de vidrio, fabricantes de ventanas y, sobre todo, el profesional que visita la vivienda y asesora al propietario.

“El propietario no compra un vidrio: compra una ventana instalada y, con ella, el criterio de quien se la recomienda. Por eso el profesional de la ventana es quien realmente traslada la eficiencia al hogar, y quien mejor puede explicar por qué el vidrio marca la diferencia”.

El precio de compra no cuenta toda la historia

El coste inicial sigue siendo uno de los principales criterios al comparar presupuestos. Sin embargo, una ventana está destinada a permanecer en una vivienda durante muchos años.

Por eso, Anero recomienda analizar la inversión desde una perspectiva más amplia.

“Es lógico comparar precios, pero el presupuesto más bajo no siempre representa la mejor decisión. También hay que valorar el rendimiento del vidrio, la calidad del conjunto, la instalación, las garantías y el confort que esa solución proporcionará durante su vida útil”.

Las diferencias no siempre son evidentes en el momento de la compra. Se perciben después, cuando llega el invierno, aumenta la radiación solar o se intenta mantener una temperatura estable dentro de la vivienda.

“Una ventana se compra una vez, pero se experimenta todos los días. La verdadera comparación debería hacerse pensando en cómo queremos vivir en nuestra casa durante los próximos años”.

Una mejora que se nota cada día

Aunque muchas personas terminan normalizando ciertas incomodidades en casa, como sentir frío junto a una ventana, sufrir exceso de calor en determinadas estancias o escuchar constantemente el ruido exterior, Anero recuerda que todas ellas pueden ser señales de que la vivienda tiene margen de mejora.

“Con el tiempo nos acostumbramos a determinadas molestias y dejamos de cuestionarlas. Muchas veces es después de una reforma cuando descubrimos hasta qué punto afectaban a nuestro bienestar diario”.

Hoy, las soluciones de acristalamiento permiten disfrutar de viviendas más luminosas, confortables y eficientes, adaptándose a las características y necesidades de cada hogar.

Por eso, la recomendación de Anero es sencilla: no elegir una ventana únicamente por su apariencia o por su precio.

“Una ventana se compra una vez, pero se disfruta durante muchos años. El vidrio ocupa la mayor parte de su superficie y tiene una influencia directa sobre el confort y la eficiencia de la vivienda. Elegir bien el vidrio puede marcar la diferencia entre sustituir una ventana y transformar de verdad el confort de una vivienda”.

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