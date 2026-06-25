Guardianes de un Legado reivindica el papel de los criadores responsables - Guardianes de un Legado

(Información remitida por la empresa firmante)

El ganador del Best CEO Leadership 2026 presenta Guardianes de un Legado, una iniciativa cultural que busca poner en valor a quienes preservan las razas caninas para las futuras generaciones.

Valladolid, 25 de junio de 2026.

Detrás de cada raza canina existen décadas, y en muchos casos siglos, de selección, conocimiento y dedicación. Sin embargo, la sociedad conoce poco sobre las personas que han hecho posible que ese legado llegue hasta nuestros días.

Con el objetivo de dar visibilidad a esa labor nace Guardianes de un Legado, una iniciativa cultural impulsada por Luis Sambucety, reciente ganador del Best CEO Leadership 2026 y CEO de Dentalios.

El proyecto pone el foco en los criadores responsables que entienden su labor como algo más que la reproducción de perros. Personas que asumen la responsabilidad de preservar salud, carácter, funcionalidad, belleza y tipicidad racial para transmitirlas a las siguientes generaciones.

A diferencia de asociaciones, clubes o entidades cinológicas, Guardianes de un Legado no nace para representar intereses ni para intervenir en la organización del mundo canino. Su objetivo es cultural: reconocer, visibilizar y acercar al gran público el valor de quienes dedican parte de su vida a custodiar un legado que consideran digno de ser preservado.

Como primer gran proyecto, Guardianes de un Legado impulsa la creación de un himno que aspira a convertirse en un símbolo compartido por criadores responsables de todo el mundo, independientemente de la raza que críen, del país en el que vivan o de la organización a la que pertenezcan.

La iniciativa parte de una idea sencilla: aunque existan diferencias entre disciplinas, clubes o estructuras organizativas, los criadores responsables comparten una misma misión. Conservar para el futuro aquello que recibieron de quienes les precedieron.

"Las razas no se conservan solas. Detrás de cada una existen generaciones de personas que han dedicado tiempo, recursos, conocimiento y pasión para preservar algo que consideran valioso. Guardianes de un Legado nace para reconocer esa labor y ayudar a que la sociedad la comprenda", explica Sambucety.

Además del himno, el proyecto contempla futuras iniciativas vinculadas a la música, las artes visuales y la narrativa audiovisual con el objetivo de contar las historias humanas que existen detrás de la preservación responsable de las razas caninas.

Guardianes de un Legado aspira a convertirse en un espacio de encuentro alrededor de valores compartidos como la responsabilidad, el respeto por el trabajo de generaciones anteriores y el compromiso con quienes heredarán ese legado en el futuro.

Sobre Guardianes de un Legado

Guardianes de un Legado es una iniciativa cultural creada para reconocer y visibilizar a los criadores responsables y promover la importancia de preservar las razas caninas mediante proyectos artísticos, musicales y audiovisuales capaces de acercar esta realidad al conjunto de la sociedad.

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Email de contacto: info@guardiansofalegacy.com