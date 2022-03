- Guerbet amplía su cartera de productos con microcatéteres y guías para imágenes intervencionistas y embolización

VILLEPINTE, Francia, 7 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Guerbet (FR0000032526 GBT), un líder mundial en imagen médica, anuncia que duplicará su línea de microcatéteres y lanzará una nueva línea de guías, con lo que dispondrá de una amplia gama de soluciones de imagen intervencionista y embolización.

La empresa obtuvo su oferta original de 18 referencias de microcatéteres SeQure® y DraKon™ como parte de su adquisición de Accurate Medical Therapeutics en 2018. Recibió la marca CE en abril de 2019, y fue autorizada por la FDA en 2018. Guerbet amplía ahora la cartera, añadiendo 20 versiones para un total de 38, y lanzando una nueva línea de guías Axessio™ con dos diámetros. Durante el cuarto trimestre de 2021 se inició una evaluación limitada del mercado en Estados Unidos, lo que allana el camino para un lanzamiento comercial en el segundo trimestre de 2022 en mercados seleccionados.

"Los comentarios positivos que hemos recibido durante el lanzamiento limitado al mercado de nuestra extensión de línea han reforzado la decisión de Guerbet de ampliar las herramientas disponibles para los profesionales de la salud para diversos procedimientos de embolización", afirmó David Hale, consejero delegado. "Este año marca nuestro 40 aniversario en la radiología intervencionista. Estamos orgullosos de ello, pero consideramos que es sólo el principio. Nunca hemos estado más dedicados al crecimiento continuo y a la innovación para ayudar a los médicos de radiología intervencionista a satisfacer un número aún mayor de necesidades de los pacientes".

Las tecnologías SeQure® y DraKon™ ofrecen a los radiólogos intervencionistas capacidades de navegación optimizadas que se espera que permitan acceder a anatomías difíciles y llegar más lejos. Además, SeQure® es el único microcatéter con control de reflujo que permite una tecnología de barrera de fluido para la embolización dirigida por flujo. Los nuevos modelos están diseñados para ofrecer un tratamiento más específico y utilizar una gama más amplia de microesferas, desde las extrapequeñas hasta las grandes[1],[2].

"La innovación lo es todo para nosotros, porque lo es para nuestros socios médicos y para sus pacientes", explicó Jean-François Blanc, vicepresidente senior de Interventional Imaging. "Cuanto más vemos los resultados, más vemos la oportunidad de mejorar vidas, y sólo queremos seguir avanzando". Con las adquisiciones estratégicas que ayudaron a crear un conjunto único de microcatéteres y esta última ampliación de la cartera, estamos avanzando en las opciones para la comunidad de radiología intervencionista".

Guerbet ofrece un evento de lanzamiento digital para presentar la ampliación de la línea el 12 de marzo de 2022. Encuentre información e inscríbase en el evento, incluyendo repeticiones, aprendizaje entre pares y contenido bajo demanda: https://launchevent.guerbet.com

En Guerbet, construimos relaciones duraderas para que las personas puedan vivir mejor. Ese es nuestro propósito. Somos líderes en imágenes médicas en todo el mundo y ofrecemos una amplia gama de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y soluciones digitales y de IA para diagnóstico e imágenes intervencionistas. Pionero en medios de contraste durante 95 años, con más de 2600 empleados en todo el mundo, innovamos continuamente y dedicamos el 10% de nuestras ventas a investigación y desarrollo en cinco centros en Francia, Israel y Estados Unidos. Guerbet (GBT) cotiza en Euronext Paris (segmento B – mid caps) y generó 732 millones de euros en ingresos en 2021. Para obtener más información, visite www.guerbet.com .

Los microcatéteres DraKon™ y SeQure® son dispositivos médicos de clase II en EE. UU. Fuera de EE. UU., los microcatéteres DraKon™ y SeQure® son dispositivos médicos de clase IIb. Los microcatéteres DraKon™ y SeQure® están diseñados para ser utilizados por radiólogos intervencionistas y oncólogos intervencionistas para la infusión de medios de contraste en todos los vasos periféricos y para la infusión de fármacos en la terapia intraarterial y la infusión de materiales embólicos. No deben utilizarse en vasos cerebrales. Organismo notificado: MedCert 0482. Fabricante: Accurate Medical Therapeutics Ltd. Representante CE: Guerbet. DraKon™ es una marca comercial y SeQure® es una marca comercial registrada de Guerbet Group o sus afiliados.

Axessio™ Guidewire son dispositivos médicos de clase II en EE. UU. Fuera de EE. UU., Axessio™ Guidewire es un dispositivo médico de clase III diseñado para ser utilizado por médicos para introducir catéteres intravasculares percutáneos. No deben usarse en la vasculatura cerebral o en pacientes que no se consideren aceptables para la intervención percutánea (ICP). Organismo notificado: NSAI 0050. Fabricante: Brivant Ltd. Distribuido en la UE y EE. UU. por Guerbet. Axessio™ es una marca registrada de Accurate Medical Therapeutics Ltd. Se cree que todas las especificaciones de rendimiento son fiables y son responsabilidad exclusiva del fabricante legal Brivant Ltd.

Para obtener información completa sobre las precauciones y las condiciones óptimas de uso de estos dispositivos médicos, recomendamos consultar las instrucciones de uso suministradas con cada dispositivo o con su(s) representante(s) local(es) de Guerbet. Información para uso exclusivo en países con registros de autoridades sanitarias aplicables. El registro y la disponibilidad pueden variar según los países.

PRECAUCIÓN: La ley federal de EE. UU. restringe la venta de estos dispositivos a un médico o por orden de este. Ilustraciones con fines informativos, no indicativas del tamaño real ni del resultado clínico.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones de naturaleza prospectiva, basadas en suposiciones y predicciones hechas por la gerencia del grupo Guerbet. Diversos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores podrían conducir a marcadas diferencias entre los resultados futuros, la situación financiera, el desarrollo y desempeño de la empresa, y las estimaciones hechas aquí. Estos factores incluyen los mencionados en los informes públicos de Guerbet, disponibles en su sitio web www.guerbet.com. La empresa no asume responsabilidad alguna en relación con la actualización de estas declaraciones prospectivas, o cómo se corresponden con eventos o desarrollos futuros.

