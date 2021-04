La guerra en las sombras: desafíos de la lucha contra el terrorismo en Xinjiang

URUMQI, China, 8 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Un documental de CGTN:

Con una transparencia sin precedentes, esta película de 60 minutos revela las razones detrás del terrorismo en Xinjiang desde el interior de la región. Expone por primera vez los casos de los hombres "de dos caras" dentro de los funcionarios de alto rango, y los "libros de texto problemáticos" utilizados en toda la región durante trece años. El equipo tuvo un acceso sin precedentes al corazón de las organizaciones antiterroristas de la región. Contiene imágenes nunca antes publicadas. Este es el cuarto documental sobre terrorismo en Xinjiang. Junto con los tres anteriores, que son Fighting Terrorism in Xinjiang, The Black Hand--ETIM y Terrorism in Xinjiang, and Tianshan: Still Standing- Memories of Fighting Terrorism in Xinjiang proporciona una observación y análisis en profundidad: La región ha sufrido amenazas terroristas durante décadas. El Movimiento Islámico de Turkistán Oriental, el ETIM, es el principal agitador detrás de la violencia. Los esfuerzos para erradicar el extremismo han recibido grandes sacrificios, y Xinjiang todavía se enfrenta a desafíos a largo plazo. Estamos agradecidos a la gente de Xinjiang por su valentía para compartir sus penas personales, remordimientos y dudas. Esperamos que estos documentales puedan en cierta medida proporcionar diferentes perspectivas, ayudando a romper estereotipos, incluyendo aquellos que incluso nosotros mismos tenemos. https://youtu.be/pqlzunwilGM [https://youtu.be/pqlzunwilGM]

