Guía completa para viajar sola a Tailandia, por El Blog de Celeste

Guía completa para viajar sola a Tailandia - El Blog de Celeste

Madrid, 16 de febrero de 2026.- Tailandia combina tradición milenaria y vida contemporánea entre templos budistas, mercados locales, grandes ciudades y naturaleza tropical. Su excelente relación calidad-precio, la facilidad de desplazamiento y la hospitalidad del país la convierten en una opción especialmente cómoda para viajar sola, tal y como recomienda El Blog de Celeste en sus experiencias y propuestas de viaje.

Cosas a tener en cuenta antes de viajar a Tailandia

Seguro de viaje (imprescindible): la sanidad privada puede ser costosa. Intermundial ofrece coberturas médicas amplias y asistencia en español. Descuento con el código ELBLOGDECELESTE.

Requisitos de entrada: consultar siempre la información actualizada según la nacionalidad.

Internet: contratar eSIM antes del viaje o adquirir SIM local al llegar.

Dinero: moneda oficial, baht tailandés (THB). Mejor llevar efectivo por posibles recargos con tarjeta.

Transporte: Grab para trayectos cortos; en Bangkok, BTS y MRT son la mejor opción.

Equipaje: preferible mochila. Ropa adecuada para templos, calzado cómodo, protector solar y repelente.

Seguridad: destino cómodo para viajar sola, manteniendo siempre sentido común.

Ruta imprescindible por Tailandia (ciudades, cultura y playas)

Esta ruta, desarrollada en la Guía Completa de Tailandia, combina algunos de los destinos más representativos del país: Bangkok y su entorno histórico, el norte cultural y una selección de playas entre el golfo de Tailandia y el mar de Andamán.

Para los tours recomendados en cada ciudad, Tu Guía en Tailandia ofrece visitas en español con recogida, guías locales y traslados incluidos. Descuento disponible con el código CELESTE al reservar en su web.

Bangkok

Capital vibrante y bien conectada, combina templos históricos, barrios tradicionales y una gran oferta cultural y gastronómica.

Imprescindibles:

Gran Palacio y Wat Phra Kaew, Wat Pho, Wat Arun, barrio chino de Yaowarat y paseos por el río Chao Phraya.

Dónde dormir

Grand Mercure Bangkok Asoke Residence (5★): en Sukhumvit/Asoke, con acceso directo a BTS y MRT.

JC Kevin Sathorn Bangkok Hotel (5★): en Sathorn, con vistas panorámicas y ubicación tranquila.

Dónde comer

Blue Elephant: alta cocina tailandesa en un entorno elegante.

Somboon Seafood: especializado en mariscos y famoso por su curry de cangrejo.

Ayutthaya

Ayutthaya, antigua capital del Reino de Siam, permite descubrir los orígenes históricos de Tailandia a través de sus templos y restos monumentales. Su cercanía a Bangkok la convierte en una parada clave para entender el pasado del país.

¿Qué ver y qué hacer?

Recorrido por el Parque Histórico de Ayutthaya (Patrimonio de la Humanidad), con templos como Wat Chaiwatthanaram, Wat Maha That y Wat Yai Chai Mongkhon, además de rutas en bicicleta o barco por el entorno fluvial.

¿Dónde dormir?

SALA Ayutthaya Boutique Hotel (5★) — A orillas del río Chao Phraya, hotel boutique de diseño contemporáneo con vistas directas a templos históricos.

THANN Wellness Destination (5★) — Resort enfocado en bienestar y desconexión, situado en un entorno natural próximo a la ciudad.

¿Dónde comer?

Sala Ayutthaya Eatery & Bar — Cocina tailandesa contemporánea e internacional junto al río.

Tonnam Riverview Restaurant — Cocina tradicional con especialidad en mariscos de río, en un entorno fluvial.

Chiang Mai

Chiang Mai es clave para descubrir la herencia cultural del norte de Tailandia. Antigua capital del Reino Lanna, conserva templos históricos, mercados tradicionales y un entorno natural que refleja la identidad del norte del país.

¿Qué ver y qué hacer?

Templos históricos como Wat Chedi Luang y Wat Phra Singh, el templo de montaña Wat Phra That Doi Suthep, mercados tradicionales y excursiones a la naturaleza del norte forman parte de sus imprescindibles.

Experiencia destacada: clase de cocina en Sukjai Home Cooking School, especializada en platos tradicionales del norte como el khao soi.

Dónde dormir

Anantara Chiang Mai Resort (5★): junto al río Ping, con servicios de alta gama.

The Chiang Mai Old Town Hotel (3★): en el casco antiguo, buena relación calidad-precio.

Dónde comer

Garden to Table Chiang Mai: cocina creativa con producto de temporada.

Khoei Chiang Mai – Northern Food: especializado en gastronomía tradicional del norte.

Chiang Rai

Chiang Rai es un destino clave para descubrir la riqueza cultural del norte de Tailandia. La ciudad combina historia, tradición y arte contemporáneo, visibles en templos emblemáticos como el Templo Blanco y el Templo Azul. Su entorno tranquilo y la proximidad a montañas y ríos permiten combinar visitas culturales con experiencias en la naturaleza.

¿Qué ver y qué hacer?

Visita al Templo Blanco (Wat Rong Khun), Templo Azul (Wat Rong Suea Ten), Baan Dam (Templo Negro), mercado nocturno y excursiones al Triángulo de Oro.

¿Dónde dormir?

Le Méridien Chiang Rai Resort (5★) — Resort junto al río Kok, rodeado de naturaleza.

The Riverie by Katathani Chiang Rai (5★) — Hotel elegante con servicios completos y fácil acceso al centro urbano.

¿Dónde comer?

Barrab Restaurant — Cocina tradicional del norte de Tailandia.

Chivit Thamma Da Coffee House, Bistro & Bar — Restaurante y cafetería junto al río, con cocina tailandesa e internacional.

Koh Samui

Koh Samui destaca como uno de los grandes destinos de Tailandia, combinando playas de ambiente tropical, naturaleza exuberante y cultura local. Además de su atractivo paisajístico, la isla cuenta con templos, mercados y una vida cotidiana activa que permite acercarse a la esencia cultural tailandesa.

¿Qué ver y qué hacer?

El Gran Buda (Wat Phra Yai), Wat Plai Laem, cascadas de Na Muang, miradores panorámicos, Fisherman’s Village y excursiones a islas cercanas como Ang Thong, Koh Tao o Koh Nang Yuan.

¿Dónde dormir?

Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui (5★) — Resort de lujo frente al mar en Chaweng Noi.

The Park Samui (3★) — Alojamiento tranquilo en la zona de Bo Phut.

¿Dónde comer?

Supattra Thai Dining — Cocina tailandesa especializada en mariscos, situado en Bophut.

The Boudoir — Restaurante de cocina francesa y mediterránea en Mae Nam.

Krabi

Krabi es uno de los destinos más destacados del sur de Tailandia por sus formaciones de piedra caliza, playas de aguas cristalinas y entorno natural entre mar y selva. Permite combinar descanso y actividad, con islas de gran belleza y una animada vida local.

Qué ver y hacer

Playas como Railay y Phra Nang, excursiones a las islas Hong y Phi Phi, la Emerald Pool, las Hot Springs y el Tiger Cave Temple. Ao Nang funciona como base práctica para organizar excursiones.

Para tours marítimos en español, con grupos reducidos y transfer incluido, destaca Thalassa Tours. Descuento con el código CELESTHAI al reservar en su web.

Dónde dormir

Dusit Thani Krabi Beach Resort (5★): resort frente al mar con servicios completos.

Railay Phutawan Resort (3★): bien ubicado en Railay Beach.

Dónde comer

GAIA Kitchen & Bar: cocina internacional con influencias tailandesas.

Ra Beung Lay Seafood: especializado en mariscos y gastronomía del sur.

Tailandia se consolida como un destino ideal para viajar sola por su seguridad, facilidad de desplazamiento y diversidad de experiencias. Ciudades vibrantes, enclaves históricos y playas de gran valor natural permiten combinar cultura, naturaleza y gastronomía en un mismo viaje. Su hospitalidad y la posibilidad de realizar visitas con guías en español hacen que sea una puerta de entrada accesible y atractiva al sudeste asiático.

