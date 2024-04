Guía práctica de cómo calcular las frigorías por m para elegir el aire acondicionado ideal este 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Existen dudas a la hora de saber qué potencia de aire acondicionado se debe elegir en función del espacio a climatizar. Para resolverlo, Grupo Aplus nos revela una guía detallada sobre el cálculo de frigorías por m²

Alicante, 17 de abril de 2024.- En la búsqueda del confort térmico en hogares y espacios comerciales, la elección del aire acondicionado adecuado desempeña un papel crucial. Con el lanzamiento de una completa guía sobre el cálculo de frigorías por metro cuadrado, Grupo Aplus proporciona una valiosa herramienta para los consumidores que buscan optimizar la eficiencia y el ahorro energético en sus sistemas de refrigeración.



El cálculo de frigorías por m² es fundamental para determinar la capacidad de refrigeración necesaria para cada espacio, asegurando un rendimiento óptimo del aire acondicionado y evitando consumos excesivos de energía. La guía, elaborada por expertos en climatización, ofrece una visión detallada sobre los factores clave a considerar al calcular las frigorías necesarias, incluyendo la superficie, orientación, clima y materiales de construcción.



Para facilitar el proceso de cálculo, la guía incluye una tabla detallada que muestra la cantidad de frigorías recomendadas para diferentes tamaños de espacios a climatizar. Por ejemplo:



50 m² a climatizar>>>entre 4.500 y 5.000 frigorías



70 m² a climatizar>>>entre 6.500 y 7.500 frigorías



90 m² a climatizar>>>entre 8.500 y 9.500 frigorías



120 m² a climatizar>>>entre 11.000 y 12.500 frigorías



Destacando la importancia de una selección precisa del equipo de aire acondicionado, la guía enfatiza que no existe una máquina ideal, pero sí una adecuada para cada necesidad específica. Al seguir las recomendaciones proporcionadas en la guía, los usuarios pueden garantizar un rendimiento eficiente de su sistema de refrigeración y lograr ahorros significativos en la factura eléctrica.



"Calcular las frigorías necesarias es el primer paso para elegir el aire acondicionado adecuado", afirma Iván Bordonado de Grupo Aplus. "Nuestra guía ofrece una orientación detallada y práctica para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas y asegurar un ambiente fresco y confortable en sus hogares y negocios".



"No solo se trata de elegir adecuadamente la potencia por el confort y rendimiento que otorgará el equipo, además, es crucial seleccionar el aire acondicionado adecuado para tener un consumo energético bajo y controlado. Un equipo que su potencia esté por encima de la necesaria consumirá un excedente de energía que no se necesita y, por el contrario, si se escoge entre un equipo con una potencia inferior a la recomendada, su funcionamiento irá forzado y también provocará incremento del coste energético y su rendimiento".



Además de proporcionar una tabla de referencia para calcular las frigorías por m² en función del tamaño del espacio a climatizar, la guía también aborda preguntas frecuentes y ofrece recomendaciones para una instalación óptima del equipo de aire acondicionado.



Concluyendo, Grupo Aplus reitera su compromiso de aportar asesoramiento experto en climatización, invitando a los consumidores a aprovechar su experiencia y conocimientos para garantizar una elección acertada del aire acondicionado más adecuado para sus necesidades individuales.







