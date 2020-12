La Guía de viajes Forbes y Sharecare emiten las primeras verificaciones de seguridad sanitaria para hoteles y resorts (2

-- Atlantis, The Palm [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=3271900393&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D139168 4145%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.atlantis.com%252Fdubai%252Fatlantis-t he-palm%26a%3DAtlantis%252C%2BThe%2BPalm%25C2%25A0&a=Atlantis%2C+The+Pal m%C2%A0](Emiratos Árabes Unidos) -- Baccarat Hotel New York [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=2776478135&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D319223 556%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.baccarathotels.com%252F%26a%3DBaccarat %2BHotel%2BNew%2BYork&a=Baccarat+Hotel+New+York] (Estados Unidos) -- Boston Harbor Hotel [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=3060511540&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D432656 267%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bhh.com%252F%26a%3DBoston%2BHarbor%2BH otel&a=Boston+Harbor+Hotel] (Estados Unidos) -- City of Dreams - Nüwa Manila [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=3478755330&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D309098 3072%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cityofdreamsmanila.com%252Fen%252Fsta y%252Fnuwa%26a%3DCity%2Bof%2BDreams%2B-%2B%25C2%25A0N%25C3%25BCwa%2BMani la&a=City+of+Dreams+-+%C2%A0N%C3%BCwa+Manila] (Filipinas) -- Crown Towers Melbourne [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=2491041053&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D295582 4113%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownhotels.com.au%252Fmelbourne%252F crown-towers%26a%3DCrown%2BTowers%2BMelbourne&a=Crown+Towers+Melbourne] (Australia) -- Drake Bay Getaway Resort [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=3468601038&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D125574 7265%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect-us.mimecast.com%252Fs%252F5qZ4C1w DwBcMpwRofY5kMi%253Fdomain%253Ddrakebaygetaway.com%252F%26a%3DDrake%2BBa y%2BGetaway%2BResort&a=Drake+Bay+Getaway+Resort] (Costa Rica) -- The Goring Hotel [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=1234779955&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D341427 3578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect-us.mimecast.com%252Fs%252FIcWvCgJ PJQCAl5kRC8Pr1Y%253Fdomain%253Dthegoring.com%26a%3DThe%2BGoring%2BHotel& a=The+Goring+Hotel] (Inglaterra) -- Fairmont Grand Del Mar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=1382734629&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D362889 2734%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgranddelmar.com%252F%26a%3DFairmont%2BGra nd%2BDel%2BMar&a=Fairmont+Grand+Del+Mar] (Estados Unidos) -- The Hazelton Hotel [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=3262412676&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D837236 336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fthehazeltonhotel.com%252F%26a%3DThe%2BHaze lton%2BHotel&a=The+Hazelton+Hotel] (Canadá) -- Katikies Mykonos [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=641494504&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D3808961 546%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.katikies.com%252Fkatikiesmykonos%252F% 26a%3DKatikies%2BMykonos&a=Katikies+Mykonos] (Grecia) -- Katikies Santorini [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=378558551&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D2487407 898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.katikies.com%252Fkatikieshotelsantorin i%252F%26a%3DKatikies%2BSantorini&a=Katikies+Santorini] (Grecia) -- Montage Los Cabos [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=2249690271&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D193333 8123%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.montagehotels.com%252Floscabos%252F%2 6a%3DMontage%2BLos%2BCabos&a=Montage+Los+Cabos] (México) -- The Murray, Hong Kong [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=2901068888&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D176562 1341%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.niccolohotels.com%252Fen%252Fhotels%2 52Fhongkong%252Fcentral%252Fthe_murray%252Findex.html%26a%3DThe%2BMurray %252C%2BHong%2BKong&a=The+Murray%2C+Hong+Kong] (Hong Kong) -- NIHI SUMBA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=2320633040&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D250710 5186%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnihi.com%252F%26a%3DNIHI%2BSUMBA&a=NIHI+S UMBA] (Indonesia) -- The Post Oak Hotel at Uptown Houston [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=625280666&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D8782679 71%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thepostoakhotel.com%252F%26a%3DThe%2BPo st%2BOak%2BHotel%2Bat%2BUptown%2BHouston&a=The+Post+Oak+Hotel+at+Uptown+ Houston] (Estados Unidos) -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=2572801720&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D397164 1158%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ritzcarlton.com%252Fen%252Fhotels%252 Fcaribbean%252Fgrand-cayman%26a%3DThe%2BRitz-Carlton%252C%2BGrand%2BCaym an&a=The+Ritz-Carlton%2C+Grand+Cayman] (Islas Caimán) -- Salamander Resort & Spa [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=1952018112&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D193552 2827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.salamanderresort.com%252F%26a%3DSalam ander%2BResort%2B%2526%2BSpa&a=Salamander+Resort+%26+Spa] (Estados Unidos) -- Solaz, Los Cabos [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=2543964410&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D377136 0221%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.marriott.com%252Fhotels%252Ftravel%25 2Fsjdlc-solaz-a-luxury-collection-resort-los-cabos%252F%26a%3DSolaz%252C %2BLos%2BCabos%25C2%25A0&a=Solaz%2C+Los+Cabos%C2%A0](México) -- The St. Regis San Francisco [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=2902445773&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D116665 1209%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.marriott.com%252Fhotels%252Ftravel%25 2Fsfoxr-the-st-regis-san-francisco%26a%3DThe%2BSt.%2BRegis%2BSan%2BFranc isco&a=The+St.+Regis+San+Francisco] (Estados Unidos) -- Waldorf Astoria Las Vegas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=293738894&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D7457668 78%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hilton.com%252Fen%252Fhotels%252Flaswdw a-waldorf-astoria-las-vegas%252F%26a%3DWaldorf%2BAstoria%2BLas%2BVegas&a =Waldorf+Astoria+Las+Vegas] (Estados Unidos)

La solución software-as-a-service (SAAS) de Sharecare establece una línea base global para seguridad sanitaria, exigiendo que los hoteles verifiquen sus protocolos sanitarios regularmente según más de 360 estándares validados por expertos. Utilizando un chatbot IA a través del móvil, el panel de verificación detalla el estado de seguridad sanitaria en tiempo real de una propiedad de acuerdo con protocolos de salud e higiene, productos y procedimientos de limpieza, ventilación, distanciamiento físico, experiencia de los huéspedes, y comunicación de seguridad sanitaria con huéspedes y empleados.

Abordando la necesidad crítica para establecer confianza con huéspedes y planificadores de viajes en la era del COVID-19 y más allá, la verificación de seguridad sanitaria de Sharecare viene con un "sello de aprobación" - el Sharecare Health Security VERIFIED® de la Guia de viajes Forbes- que los hoteles mostrarán en sus sitios web y en la propiedad.

Este comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=821858153&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D4850951%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fskift.com%252F2020%252F12%252F01%252Foprah-backed-healthcare-company-on-track-to-be-the-hotel-industrys-go-to-safety-standard%252F%26a%3DThis%2Bnews&a=Este+comunicado] llega después de que el Internova Travel Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=1167860100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D438456034%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finternova.com%252Fint-sharecare%252F%26a%3DInternova%2BTravel%2BGroup&a=Internova+Travel+Group] seleccionase a Sharecare y a la Guía de viajes Forbes para validar los procesos y protocolos de más de 50.000 hoteles reservados a través de sus sistemas, para los cuales Internova espera ser Sharecare Health Security VERIFIED® en la Guía de viajes Forbes para finales del primer trimestre de 2022.

Para más información sobre cómo restaurar la confianza de los huéspedes mediante la verificación de seguridad sanitaria de Sharecare, visite: www.forbestravelguide.com/health [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=3818450191&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D3446624492%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.forbestravelguide.com%252Fhealth%26a%3Dwww.forbestravelguide.com%252Fhealth&a=www.forbestravelguide.com%2Fhealth]. Para acceder a la lista completa de los primeros hoteles VERIFIED®, imágenes y opiniones de líderes en hotelería, visite la Sharecare press room [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=314869654&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D1776838733%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fabout.sharecare.com%252Fpress-releases%252Fforbes-travel-guide-and-sharecare-issue-worlds-first-health-security-verifications-to-29-hotels-and-resorts%252F%26a%3Dthe%2BSharecare%2Bpress%2Broom&a=la+Sharecare+press+room].

Acerca de la Guía de viajes Forbes

La Guía de viajes Forbes es el único sistema de valoración independiente de hoteles de lujo, restaurantes y spas. Creada como Mobil Travel Guide en 1958, la compañía creó el primer sistema de valoración por estrellas en Estados Unidos. Hoy, está formada por un equipo de especialistas que evalúan de forma anónima cada establecimiento tomando como referencia hasta 900 estándares objetivos y rigurosos. La Guía de viajes Forbes también apoya a la industria de la hotelería, y otras empresas orientadas a los servicios, como residenciales de lujo, centros sanitarios y clubes privados con prestigiosas soluciones de formación, servicios de evaluación y la creación de estándares de servicios personalizados. Para obtener más información sobre esta guía, consulte la página www.forbestravelguide.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=684514282&u=http%3A%2F%2Fwww.forbestravelguide.com%2F&a=www.forbestravelguide.com].

Acerca de SharecareSharecare es la compañía de salud digital líder que ayuda a las personas -allí donde estén en su situación médica- a unificar y gestionar toda su salud desde un solo sitio. Nuestra completa plataforma de salud virtual basada en datos está diseñada para ayudar a las personas, proveedores, empleadores, planes de salud, organizaciones gubernamentales y comunidades a optimizar el bienestar individual y de la población impulsando un cambio de conducta positivo. Impulsados por nuestra filosofía de que juntos todo es mejor, en Sharecare, estamos comprometidos con apoyar a cada persona en su salud personal y hacer que la atención de alta calidad esté más accesible y sea asequible para todos. Para más información, visite www.sharecare.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3000614-1&h=1744708977&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3000614-1%26h%3D3826316643%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sharecare.com%252F%26a%3Dwww.sharecare.com&a=www.sharecare.com].

