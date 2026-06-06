Guild Wars 3, una moderna evolución de los MMORPG, anunciado en el Summer Game Fest para PC y PlayStation 5

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera vez que un juego de esta legendaria saga llega a consolas

BELLEVUE, Wash., 6 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El aclamado estudio de desarrollo de videojuegos ArenaNet ha anunciado esta noche el lanzamiento de Guild Wars 3™, la tercera entrega de la legendaria saga de MMORPG Guild Wars y su primer juego nuevo desde 2012. El juego se lanzará en todo el mundo para PC, Steam y PlayStation 5, por lo que será la primera vez que Guild Wars llegue a consolas. La primera prueba de juego de la beta está programada para otoño de 2027.

El tráiler de lanzamiento oficial con las primeras imágenes de dentro del motor del juego está disponible AQUÍ. El arte conceptual inicial, así como otros recursos, pueden encontrarse en el kit de prensa oficial de Guild Wars 3.

Guild Wars 3 supone una nueva era no solo para ArenaNet y Guild Wars, sino también para los MMORPG en conjunto, afirma Colin Johanson, director de juego de Guild Wars 3 y director de ArenaNet. El género MMORPG cuenta con millones de jugadores en todo el mundo que desean vivir experiencias nuevas y modernas, lo cual genera una situación perfecta para desarrollar nuevas ideas. Con Guild Wars 3, queremos llevar los MMORPG un paso más allá y crear un mundo en línea que la gente sienta como suyo y que resulte gratificante, adaptativo e innovador sin dejar de respetar el tiempo de los jugadores y de proporcionar un espacio positivo y acogedor en el que crear una comunidad y disfrutar de nuevas historias.

Los eventos de Guild Wars 3 se desarrollan mil años antes del juego original en una inmensa y salvaje región de Tyria que rebosa magia y recibe el nombre de Orr. Los espíritus vael, unas entidades de la naturaleza que poseen un fuerte vínculo con la tierra, son la encarnación de la vitalidad de ese exuberante lugar. Los distintos gremios que existen no logran ponerse de acuerdo con respecto a la protección o explotación de la abundancia que hay más allá de las fronteras de la civilización. Existe también una innumerable cantidad de espíritus, que varían en tamaño e influencia dentro de los ecosistemas que los rodean. Los más destacados son los rastreadores. Tal y como se ve en el tráiler, los rastreadores de los jugadores sirven tanto como vínculo con los espíritus de Orr como de montura que los transportará en su travesía por el mundo abierto del juego.

Los jugadores encarnarán a un vaelguarda, un miembro de un gremio de aventureros que se dedica a preservar y proteger tanto a los espíritus de la naturaleza como la propia tierra de Orr. Gracias a la gran personalización de arquetipos y desarrollo de habilidades tan característica de Guild Wars, los jugadores podrán partir en busca de aventuras y enfrentarse a toda clase de peligros en este mundo en línea, donde estrecharán lazos con los espíritus salvajes, los habitantes de Orr y otros jugadores vaelguardas.

El sistema de combate, diseñado para que resulte extremadamente cautivador tanto con mando como con teclado, recompensa el posicionamiento a la vez que permite disfrutar del movimiento y el impulso. Al cambiar de modo de movimiento con total fluidez, los jugadores pueden aprovechar su velocidad para infligir un mayor daño e impacto mientras luchan contra sus enemigos.

A lo largo de 2026 y 2027, revelaremos más información sobre el precio, las pruebas de juego de la beta y la fecha de lanzamiento, entre otras cosas. Guild Wars 3 estará disponible directamente de la mano de los desarrolladores en GuildWars3.com y, a partir de hoy, ya se puede añadir a lista de deseados de Steam y PlayStation Store. En la web oficial del juego hay más información disponible.

Sobre la saga Guild Wars Guild Wars es una galardonada saga de MMORPG visualmente espectacular que se lanzó por primera vez para PC en 2005. Es frecuente escuchar que esta saga de estética atemporal, épicos y descomunales entornos de rol, vertiginosos combates, eventos dinámicos cooperativos a gran escala en mundo abierto, combates competitivos JcJ por equipos y una creciente trama de fantasía, cuenta con una de las comunidades más amistosas de los videojuegos. Guild Wars volvió a publicarse como Guild Wars Reforged en 2025 y se expandió a dispositivos móviles en 2026. Guild Wars 2 se lanzó para PC en 2012 y no tardó en ganarse los elogios de la industria entera, además de que fue galardonado con el título Game of the Year (mejor juego del año) de 2012 por la revista Time. A diferencia de la mayoría de sus competidores, la saga nunca ha requerido una cuota de suscripción para jugar, y ha dado la bienvenida a más de 29 millones de jugadores a lo largo de su historia.

Sobre ArenaNet ArenaNet es el estudio desarrollador del superventas Guild Wars Reforged y el revolucionario Guild Wars 2, juegos de rol multijugador masivos en línea para PC. El estudio tiene como objetivo crear mundos en línea innovadores, cultivar una comunidad de jugadores global y dinámica e incorporar diseños artísticos hechos a mano en todos los aspectos de sus juegos. ArenaNet se formó en el año 2000, y tanto la prensa como los fans siguen sosteniendo que Guild Wars y Guild Wars 2 son dos de los mejores MMO y RPG de la historia. Con sede en Bellevue (Washington) ArenaNet es una filial que pertenece en su totalidad al gigante de videojuegos coreano NC.

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