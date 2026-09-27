Guillermo Ochoa encabeza una nueva campaña en apoyo al compromiso de BC.Game con un mercado mexicano regulado

(Información remitida por la empresa firmante)

El portero, cinco veces campeón del mundo, explica la debida diligencia que existe detrás de su alianza, al tiempo que BC.GAME refuerza sus operaciones con licencia de SEGOB, sus sistemas de pago locales y sus pagos rápidos para los jugadores mexicanos

MEXICO CITY, 27 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME, plataforma de criptomonedas y juegos en línea que opera en México a través de BCGAME.mx, ha puesto hoy en marcha una nueva campaña de marca protagonizada por la leyenda del fútbol mexicano Guillermo "Memo" Ochoa. En el video, el cinco veces campeón del mundo explica los estándares personales que aplicó antes de aceptar ser representante de la plataforma.

La campaña de video presenta al legendario portero hablando sobre sus razones para asociarse y respaldar a BC.GAME, incluyendo cómo probó la plataforma personalmente, estableció confianza y equidad, y por qué los jugadores mexicanos pueden confiar en BC.GAME.mx.

"La confianza nunca se regala, se gana", indicó Ochoa en el video. "Después de cinco Mundiales, si hay algo que he aprendido, es eso. Así que antes de asociar mi nombre a cualquier marca, primero hago las preguntas difíciles".

Para Ochoa, eso significó verificar de primera mano el estatus normativo y las prácticas operativas de BC.GAME. "Pregunté sobre su licencia. BC.GAME tiene un permiso legítimo de SEGOB y opera legalmente en México. Pregunté sobre cómo se puede pagar. Se puede depositar en el OXXO de la zona o transferir directamente desde el banco a través de SPEI. Lo verifiqué todo personalmente".

El portero, reconocido por su longevidad, reflejos agudizados y lectura del juego, relacionó su grandeza en el campo directamente con su decisión de asociarse con BC.GAME. "La verdadera pregunta es: ¿De verdad te pagan cuando ganas? La respuesta es sí. Los retiros se hacen en minutos, no en semanas. Como portero, aprendes a percibir cuando algo no funciona. Aquí, todo estaba claro".

La campaña concluye con un mensaje de pertenencia y responsabilidad. "En México, el fútbol no es solo algo que se ve, es algo que se siente. Los momentos increíbles, y también las decepciones. Pero siempre es algo que compartimos. Ahora podemos compartirlo con BC.GAME", explicó Ochoa. "Una cosa más: recuerden, esto es entretenimiento. Jueguen con inteligencia, jueguen con responsabilidad. Nos vemos en el campo".

Una apuesta más amplia por México

La campaña de Ochoa se suma a una iniciativa más amplia de BC.GAME para consolidar a México como un mercado clave para el iGaming regulado en Latinoamérica. Según Erick Sapien, director de BC.GAME en México, el país ofrece una combinación excepcional de tamaño de mercado, adopción de smartphones, infraestructura digital y una sólida cultura futbolística, lo que Sapien describe como "la fórmula del éxito" para el sector.

"El cumplimiento no es una ocurrencia tardía, forma un pilar fundamental de la expansión sostenible", comentó Sapien, destacando la alineación de BC.GAME.mx con los requisitos de licencias locales como base para la confianza de los jugadores a largo plazo. "Realizar operaciones dentro del marco normativo establecido en México proporciona a los operadores responsables la base para generar confianza a largo plazo entre los jugadores y operaciones locales sostenibles".

Sapien también considera que la asociación con Ochoa es fundamental para esa estrategia y no una estrategia de marketing independiente. "El fútbol en México no es simplemente un deporte; se trata de una pasión cultural compartida que se extiende por generaciones", afirmó, señalando que las asociaciones con figuras como Ochoa permiten a la plataforma crear comunicaciones futbolísticas personalizadas y experiencias para los aficionados que "las campañas globales estándar simplemente no pueden igualar".

Construido sobre la transparencia

BC.GAME afirma que el énfasis de la campaña en pagos rápidos y fiables refleja los compromisos operativos ya integrados en BCGAME.mx. Estos incluyen la verificación de imparcialidad, la integración de pagos locales a través de OXXO y SPEI, y recursos de juego responsable de fácil acceso.

"Afianzarse en el mercado es solo el primer paso", declaró Sapien. "La retención de usuarios a largo plazo depende de una navegación intuitiva, un procesamiento de pagos transparente, una atención al cliente eficaz y una gestión de cuentas clara".

Ochoa respalda a BC.GAME

BC.GAME anunció en julio de 2026 la incorporación de la leyenda del fútbol mexicano Guillermo "Memo" Ochoa como embajador de la marca. Esta alianza representa un paso importante en la estrategia de crecimiento local de BC.GAME, ya que Ochoa respaldará las comunicaciones de marca, las promociones y las actividades de interacción con los aficionados, centradas en el fútbol y diseñadas específicamente para el público mexicano.

Como una de las figuras más reconocidas del fútbol mexicano, Ochoa aporta una sólida credibilidad local y proyección internacional a BC.GAME en un momento en que la cultura futbolística en México está atrayendo cada vez más atención a nivel mundial.

Puede ver el video completo aquí: https://gosh.com/MemoOchoa/clip?file_id=5001834821236907880

Acerca de BCGAME.MX

BC.GAME es una plataforma global de juegos en línea que ofrece apuestas deportivas y entretenimiento de casino, basada en el cumplimiento normativo, acceso a pagos locales y tecnología de juego demostrablemente justo. BC.GAME promueve el juego responsable y anima a los jugadores a considerar toda la actividad en la plataforma como entretenimiento. Los jugadores deben ser mayores de edad para participar.

BCGAME.MX opera en México bajo el permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter, en poder de PRODUCCIONES MOVILES S.A DE C.V, en unión con UNOCAPALI LA PAZ OPERADORA S.A DE C.V, de conformidad con las autorizaciones de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) DGJS/1580/2021 y DGJS/DCRCA/2921/2021. BCGAME.MX es administrado por PUBLIPLAY MEXICO, S.A. de C.V. (nº reg. N-2024037717).

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